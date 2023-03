En la noche de este miércoles 8 de marzo, Instagram sufrió una caída a nivel global. Según reportes de usuarios en otras plataformas, la aplicación no permitía subir contenido ni ver historias.



De acuerdo con el portal Downdetector, esta falla se detectó sobre las 8:20 p. m. y los reportes provenían de personas de diferentes partes del mundo. La mayor incidencia de los reportes habría sido en Estados Unidos y México.



Al parecer, el portal ha recibido la queja de más de 100.000 internautas que reportan las fallas en el sistema. Muchos usuarios habituales de esta red social acudieron a Twitter para reportar la falla en Instagram.



Aunque la red social mostraba el feed con contenido, según algunas personas, este no era reciente, pues la red social mostraba publicaciones realizadas alrededor de tres horas antes.



Aunque no se ha notificado el restablecimiento total de la normalidad en Instagram, los reportes en otras plataformas indican que el servicio ya se habría normalizado. Hasta ahora, Meta, empresa propietaria de Instagram, no ha hablado sobre esta situación.