Tecnología, la otra 'arma' con la que se enfrenta al coronavirus en Colombia

Jhon Edward Montenegro Jimenez

El coronavirus ha cambiado la forma de vida de todas las personas y con el confinamiento todo migró de lo presencial a lo virtual. Es aquí donde la tecnología toma cada vez más fuerza, convirtiéndose en una herramienta esencial para combatir este enemigo invisible que tiene paralizado el mundo. Drones para la vigilancia y el cumplimiento de la cuarentena, aplicaciones móviles y páginas web para atención al usuario son algunos de los mecanismos que se están utilizando para mitigar los efectos del coronavirus en el país. Además se está trabajando para implementar un software con inteligencia artificial.

Drones



Desde la primer semana de abril se empezó a implementar en Cali una nueva forma de vigilancia para el buen cumplimiento de la cuarentena a través de drones. La intención fundamental es vigilar la ciudadanía desde un punto de vista más amplio, teniendo un cubrimiento de 1 ó 2 km a la redonda, lo que logra que los agentes de seguridad puedan saber en qué lugares se está presentando aglomeración de vehículos o personas.

“Al día siguiente que lanzamos el programa de drones la Aerocivil nos mandó un oficio donde dicen que no podemos volarlos a menos que tengamos una autorización de ellos, ya que lo que suceda en términos de si hay accidentes o algún tipo de problema debe estar cubierta por póliza y por una serie de medidas que han creado con el fin de la regulación de los drones. Enviamos toda la documentación y nos otorgaron la autorización el viernes 8 de mayo”, afirma Carlos Alberto Rojas, secretario de Seguridad de Cali.



Se hizo una coordinación institucional con la Fundación Acción Colombia, entidad encargada de prestar servicios de seguridad en la ciudad de Cali, para tener drones de apoyo en algunas de las actividades de vigilancia que hay en la ciudad. La intención es formalizar un convenio ya que han ofrecido de manera gratuita el uso de los mismos. Hay drones de la Alcaldía de Cali, la Secretaría de Gestión del Riesgo y de la Secretaría de Seguridad.



Todas las imágenes y videos que se producen llegan a un banco de información que sirve para la vigilancia de la policía y los agentes de tránsito, las dos fuerzas que operan en la ciudad. Actualmente hay tres drones del municipio que son los que están operando, mientras los de la fundación son 10. Algunos como los de la Secretaría de Gestión del Riesgo tienen un parlante con capacidad de 120 vatios, potencia para hablarles a un grupo de 70 u 80 personas ubicado a unos 15 metros de altura con la intención de darle a la ciudadanía información preventiva sobre este virus.



El uso de los drones solo lo hacen de día, de noche no los ponen a volar por el riesgo que tienen de caer o de perderse y por el precio de los mimos (el de la Secretaría de Seguridad vale 64 millones y el de Gestión del Riesgo está ente 80 a 100 millones). En horas de la noche si no es de máxima capacidad prefieren no volarlos para que no se accidenten ya que es una pérdida delicada.



“Los volamos en horas de la mañana o en horas de la tarde dependiendo de la necesidad que tengamos. Es una herramienta valiosa. Quiero pedirle al señor alcalde que me autorice la compra de 2 drones más con el fin de no tener que alquilarlos o pedirlos a otra entidad, que tengamos la capacidad institucional para poder atender los temas de la ciudad”, concluye el Secretario.

APPS

Coronapp



Esta aplicación móvil creada por el Gobierno Nacional es un sitio gratuito donde los colombianos pueden ingresar y dar un reporte de su estado de salud y conocer los datos en tiempo real de cómo avanza la enfermedad en el país.



En un boletín de prensa publicado el sábado 18 de abril en la página oficial de la Presidencia de la República, el Consejero Económico y de Transformación Digital, Víctor Muñoz asegura que la aplicación es fundamental, porque en la medida que todos los ciudadanos suministren información de cómo se encuentran y cuáles son sus síntomas, le permiten al Instituto Nacional de Salud (INS) actuar de una manera más asertiva con información disponible y con proactividad para enfrentar el Covid-19.



La app le da la oportunidad a los usuarios de reportar los síntomas que presentan, hacerse un autodiagnóstico, conocer algunas recomendaciones para prevenir el virus, llamar a la línea de atención del Covid-19 y saber cuáles son las cifras reales de casos nuevos, recuperados y muertos. Actualmente la aplicación ya llega a 9’220.359 millones de descargas.

‘Ruta de vida’



Lidarit es una empresa caleña dedicada al desarrollo de dispositivos láser de mapeo y procesamiento de datos. Son los encargados de crear la aplicación móvil ‘Ruta de Vida’, la cual busca ayudar en la detección y propagación del coronavirus en el país. Su app, que está funcionando a nivel nacional desde el viernes 10 de abril y que está disponible para el sistema operativo Android, sirve como ruta para que la persona sepa con quién estuvo en contacto y los sitios donde estuvo en los últimos 15 días. No solo se puede rastrear de dónde vino el contagio sino también hacia dónde se dirigió.



“Si en algún momento alguno de nosotros llega a estar diagnosticado o presenta síntomas presiona el botón “tengo síntomas” y pasa a ser un paciente naranja (los clasificamos por colores). Posterior a esto se encuentran todos los usuarios que tuvieron contacto con esa persona y se les notifica que estuvieron expuestos con un posible infectado, convirtiéndose en pacientes naranja; a ellos también los alertamos porque a pesar de no tener síntomas tuvieron contacto con una persona infectada y deben mantenerse aislados”, comenta Andrés Dávila Valencia, cofundador y jefe de innovación y desarrollo de la empresa.



Esta aplicación funciona a través de un sistema de geolocalización (GPS) que se encarga de saber la ubicación del teléfono móvil. Cuando una persona informa que tiene los síntomas, se lo comunican al Gobierno para que las entidades de salud puedan brindarle la atención necesaria.

Página web



Cali Valle Corona es una plataforma en línea donde se le puede hacer seguimiento a las personas positivas con Covid-19 en Cali. Esta app, de la mano con Sico CRM (Sistema Integrado de Comunicación) y la base de datos de la Secretaría de Salud municipal ayudan a que los casos se puedan visualizar en una pantalla monitoreada por el Sico, lugar donde se encuentra el Centro Regulador de Ciencias y Emergencias de Cali.



Las personas que ya han pasado por la prueba y salen contagiadas por este virus reciben una llamada de la Secretaría de Salud para informarles el resultado y para solicitar su autorización para subirlos al sistema y así hacerles un seguimiento a través de las pantallas mencionadas anteriormente. Si el usuario sale más de 30 metros a la redonda de su casa el punto cambia de color y esto permite que se identifique cuándo está violando el aislamiento.



“Cuando la persona sale de su casa y no cumple con el aislamiento realizamos una llamada y hacemos unas pedagogías con ellos para saber si salieron por cuestiones de salud, pero cuando nos damos cuenta que salen nuevamente ya se hace cargo el ‘Caza Covid’ que está compuesto por personas de la Alcaldía, la Secretaría de Seguridad y Justicia y en algunos casos la Secretaría de Salud. La cifra de personas que no guardan cuarentena, ha incrementado significativamente”, explica Miyerlandi Torres, secretaria de Salud de Cali.



Cuando un nuevo usuario decide ingresar debe realizar un test, el cual arrojará si es o no sospechoso de Covid-19. Si es sospechoso automáticamente la app envía un reporte a la EPS para que realicen el debido seguimiento.

Software de Inteligencia Artificial



Desde febrero la compañía colombiana Índigo Technologies SAS trabaja en una solución llamada ‘Indira’, sistema que consiste en utilizar la inteligencia artificial como método para detectar pacientes contagiados por el Covid-19. Para el desarrollo de este modelo entrenaron un algoritmo que funciona directamente en la nube de Microsoft, llamado Microsoft Azure.



Este sistema, que está hecho con el fin de optimizar recursos, funciona con rayos X, tomografías y radiografías de tórax. Todas las imágenes recolectadas se ponen en la nube y allí los componentes de inteligencia artificial se encargan de valorar el estudio e identificar si se encuentran patrones asociados a la neumonía que origina el Covid-19. En que caso que el paciente tenga el virus se emiten alertas a los equipos de radiología y a los equipos clínicos, ya sea por mensaje de texto o correo electrónico. Los estudios positivos se priorizan para que sean los primeros que vea el radiólogo y se aísle inmediatamente el paciente.



“El sistema muestra la probabilidad de que ese estudio tenga Covid-19 y especifica los hallazgos encontrados. El diferencial que tenemos es el proceso de abstracción de características que tiene nuestro algoritmo. Esto nos permite tener un modelo muy atinado para poder identificar si esa neumonía es de origen viral o no viral. El costo varía en función del volumen de estudios, pero en términos generales no supera los 2 dólares por estudio”, explica José Páez, CEO y fundador de Índigo.



Actualmente están aplicando un protocolo de validación y para esto se requieren 2 elementos: Que hayan estudios disponibles de pacientes infectados por Covid-19 y tener un buen equipo de trabajo. En este momento la compañía cuenta con 15 radiólogos que apoyan toda la estrategia de diseño, ubicados en diferentes partes de Latinoamérica (México, Perú, Chile y Colombia). Después de obtener lo faltante se requiere un tiempo de aproximadamente 3 a 6 meses para poder hacer una publicación del estudio clínico que compruebe y certifique los índices de certeza de los algoritmos