Hackeo de WhatsApp: conozca de qué se trata y cómo evitar que le pase 

Natalia Moreno Quintero

En la mañana de este lunes, el secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, contó a través de las redes sociales que fue víctima de suplantación en WhatsApp.



"Mi cuenta de Whatsapp fue hackeada en la madrugada. Aunque ya la recuperé, me entero que varias personas han sido víctimas del mismo ataque en las últimas horas. Por favor tengan cuidado. Si reciben un mensaje pidiendo enviar un código de SMS no contesten, así hackean la cuenta", escribió el funcionario en Twitter.



Esta misma situación fue denunciada por el periodista deportivo Gabriel Meluk, quien alertó a sus contactos de no contestar si recibían un mensaje pidiendo enviar un código de SMS.

"Por favor a todos mis contactos, acabo de desinstalar WhatsApp por el famoso ataque que pide un código. En caso de recibir algún mensaje mío pidiendo dinero o alguna información, absténgase de responder", escribió el comunicador en Twitter.



Consultado por medios de comunicación del orden nacional, el jefe del Centro Cibernético de la Policía Nacional, coronel Javier Buitrago, indicó que los delincuentes, tras obtener los números de teléfono, "descargan la aplicación de WhatsApp y piden el control de la cuenta. Whatsapp pide el código de verificación que llega al número de teléfono. Le escriben a la víctima que, en algunos casos, lo envía y con eso ya tienen el control total de la cuenta".



Tras adueñarse de la cuenta, los ciberdelincuentes suplantan a la persona y envían solicitudes de ayudas monetarias a sus contactos, logrando consolidar hurtos informáticos. "Empiezan a contar una historia. Ellos miran cómo la persona va cayendo y terminan pidiendo ayuda, generalmente en dinero", dijo el coronel Buitrago.

Lea además: Google gana larga batalla contra Oracle sobre derechos de autor



El Jefe del Centro Cibernético de la Policía recomendó desconfiar de personas que con un "hola" establecen comunicación tras mucho tiempo sin hacerlo. Si esto ocurre -aconseja-, contacte a esa persona por otro medio para verificar si es ella en realidad.



Además, sugiere a los usuarios de WhatsApp realizar una copia de seguridad periódicamente, actualizar la aplicación cada que esta lo requiera, evitar acceder a enlaces poco confiables que pueden llegar por mensaje de texto y tener en cuenta que es muy poco probable que la aplicación solicite información a menos que usted esté realizando algún trámite.

Así puede saber si su cuenta fue hackeada

Se recomienda, inicialmente, realizar una copia de seguridad de su cuenta de WhatsApp, así como actualizar la aplicación.



Si los mensajes no leídos de sus contactos se marcan como leídos de forma inmediata (doble check azul) o si su cuenta se cierra de forma automática tras una aviso de que está siendo usada en otro teléfono, es probable que haya sido hackeado. Revise también en la pestaña 'WhatsApp Web' si cuenta está abierta; en ese apartado puede cerrar la cesión en todos los dispositivos.



Por último, una señal de alarma de que alguien intenta robar su cuenta es si ha recibido un mensaje de WhatsApp informándole su código de seguridad.



¿Qué hacer si fue hackeado?

Lo más recomendable es desinstalar la aplicación y volverla a instalar en su teléfono ingresando el código de seguridad que se solicita en el proceso, de esta manera se cerrarán todas las sesiones abiertas en otros dispositivos.



Para prevenir ser víctima de este ciberdelito, los expertos recomiendan activar la verificación en dos pasos, por la cual se genera un código de seis dígitos que se le solicitará cuando vuelva a registrar su número de teléfono en WhatsApp. Encontrará esta opción en el apartado 'cuenta' del aplicativo móvil.



La Policía Nacional recomienda denunciar este o cualquier otro ciberdelito del que sea víctima a través de la aplicación ¡ADenunciar! o del CAI Virtual al que puede acceder aquí.