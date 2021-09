El iPhone 13, el nuevo modelo de la gama de teléfonos celulares de Apple, fue presentado este martes en el Apple Event que se llevó a cabo de manera virtual desde la sede del gigante tecnológico en Cupertino, California.



La nueva versión del iPhone contará con cuatro modelos: iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro y iPhone 13 Pro Max, los cuales presentan novedades en diseño, procesador y cámaras.

Los nuevos terminales cuentan con el nuevo procesador Apple A15 Bionic, del cual desde la compañía de la manzana destacaron su desempeño, asegurando que el usuario "absolutamente volará" de manera eficiante a través de tareas exigentes.



"El chip A15 de cinco nanómetros del iPhone 13 incluye cerca de 15 mil millones de transistores con CPU de seis núcleos. Es la CPU más rápida de cualquier smartphone. Hasta 50 % más rápida que la competencia líder", aseveró Hope Giles, vicepresidenta de gestión de productos de ingeniería de Apple.



En cuanto a sus novedades en diseño, destaca la reducción del 'notch' (la pestaña superior en la que se encuentra la cámara frontal). Para los modelos Pro y ProMax la tasa de refresco de la pantalla se aumentó a 120 Hz.



Mientras la pantalla de los Pro estará disponible en 6,1 y 6,7 pulgadas -respectivamente Pro y ProMax-, para sus 'hermanos menores' los tamaños serán 5,4 y 6,4 -mini y iPhone 13-. En todos los casos los teléfonos cuentan con resistencia IP68 (protección frente al acceso de partículas, polvo y líquidos) y cristal trasero mate.

El iPhone 13 y el iPhone 13 mini estarán disponibles en colores rosa, azul, negro 'midnight', blanco 'starlight' y rojo. Apple

El sistema fotográfico de los dos 'hermanos mayores' cuenta con tres cámaras en la parte trasera (telefoto de 12 MP, apertura de f2.8; ultra gran angular de 12 MP y apertura de f1.8; y principal de 12 MP y f1.5 de apertura) y una en la parte frontal (también de 12 MP).



Por su parte, los iPhone 13 y mini cuentan con un sistema dual en la parte trasera (principal de 12 MP y f1.6 de apertura; ultra gran angular de 12 MP y f2.4 de apertura) ) y una en la parte frontal (también de 12 MP).



Los teléfonos cuentan además con un nuevo modo Cine que graba a personas, mascotas y objetos con enfoque selectivo.



Sobre la RAM de los iPhone 13 Apple no brindó detalles, ni sobre la capacidad en mAh de las baterías, si bien la compañía de Cupertino asegura que estas duran entre 1,5 horas más (para el caso del Pro y el Mini) y 2,5 horas más (para el Pro Max y el 13) en comparación con sus directos antecesores.

Precio del iPhone 13

El precio de lanzamiento del iPhone 13 Mini va desde los US$ 699 y está disponible en versiones de 128 GB, 256 GB y 512 GB.



En el caso del iPhone 13, el valor irá desde los US$ 799.



Para los Pro, los precios partirán desde los US$ 999 para el Pro y los US$ 1.099 para el Pro Max. Además de las versiones de 128 GB, 256 GB y 512 GB, en esta ocasión incluirán terminales con 1 TB de capacidad.