Así puede asistir a Colombia 4.0, la cumbre más importante de las industrias creativas en el país

Del 5 al 7 de mayo, se realizará en Bogotá la edición 12 de Colombia 4.0, la cumbre de las Industrias Creativas Digitales más importante del país. El evento contará con más de 130 expertos nacionales e internacionales, que compartirán con los asistentes las nuevas tendencias de la industria en materia de innovación, emprendimiento, fintech, animación, media y videojuegos.



La ministra TIC, Carmen Ligia Valderrama, explicó que "mediante espacios académicos, dinámicos y de negocios, busca apalancar la industria del sector, crear redes y consolidar una agenda académica con la participación de expertos de talla mundial".



Expertos de talla internacional

Uno de los 140 expositores de este año será Fernando Trueba, director de la película 'El olvido que seremos'. Por tanto, los amantes de la industria del cine podrán conocer cómo fue la experiencia de llevar un libro colombiano al mundo del cine. Cabe decir que la producción ha obtenido varios reconocimientos, entre ellos un Premio Goya a la Mejor Película Iberoamericana.



Entre los expertos en animación, estará el colombiano Sergio Rincón, destacado por trabajar en largometrajes y cortometrajes como Black Panther: Wakanda Forever, Doctor Strange in the Multiverse of Madness.



Asimismo, los asistentes también podrán compartir con Joshua Beveridge, animador y director, que ha trabajado para producciones famosas como Spider-Man: Into The Spider- Verse, Alicia en el país de las maravillas, Soy Leyenda y Las crónicas de Narnia.



Así puede inscribirse

Otros panelistas de talla internacional que hablarán sobre las últimas tendencias de la industria de los videojuegos serán Anahit Fernández, producer de Navegante Games Entertaiment, un estudio de videojuegos mexicano independiente, y Mariano Obeid, quien dirige Killabunnies, un estudio de desarrollo de juegos Web & Mobile en Argentina.



La agenda de este año también contará con talleres, una muestra comercial y una rueda de negocios. "Estos espacios serán promovidos, a través de lo que se impulsará, promoverá y posicionará las Industrias Creativas Digitales y TI a nivel nacional e internacional”, dijo la ministra Valderrama.



La inscripción al evento está abierta al público y quienes estén interesados podrán hacerlo sin costo en este enlace.