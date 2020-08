Galaxy Note 20 de Samsung, el nuevo smartphone de gama alta que llegó a Colombia

Ossiel Villada

Samsung lanzó este jueves en Colombia su nueva familia de smartphones Note 20, con los que intenta solucionar las nuevas necesidades de trabajo y entretenimiento que han surgido para los usuarios en el contexto de la pandemia del Covid-19.



Presentados al mundo oficialmente el pasado 5 de agosto, los Note 20 están disponibles desde hoy en todos los operadores de telefonía celular y grandes tiendas de comercio online en Colombia.



Los dispositivos, que vienen listos para navegar en redes 5G, llegan a un precio que oscila entre los $4,5 millones (la versión más sencilla) y los $5,5 millones (la más potente). Los interesados en adquirirlos pueden acceder a planes especiales de financiación con varios bancos del país.



Considerado como el ‘buque insignia’ de la multinacional coreana en el mercado de teléfonos inteligentes de gama alta, el Note ha ganado reconocimiento internacional desde su primera versión por ser una potente máquina creada especialmente para resolver desafíos de productividad laboral, por lo cual muchos de sus seguidores en el mundo lo consideran una ‘oficina en el bolsillo’.



Sin embargo, en los últimos tres años Samsung ha apostado por dotarlo de otras herramientas enfocadas en el entretenimiento, por lo cual también es un dispositivo que ha logrado un fuerte posicionamiento en el segmento de ‘gamers’.



La pandemia que azota al mundo, y el confinamiento que trajo, ahondó en los usuarios las necesidades de mayor productividad y más entretenimiento, por lo cual Samsung reforzó sus apuestas estratégicas con dos dispositivos que presentan pocas diferencias entre sí.



El Samsung Galaxy Note 20 Ultra es un dispositivo con una pantalla curva Dynamic Amoled de 6,9 pulgadas, con resolución de 3.088x1.440, mientras que su ‘hermano menor’, el Galaxy Note 20 viene con una tiene una pantalla plana de 6,7 pulgadas, con resolución de 2.400X1.080.



El ‘corazón’ de ambos es el procesador Exynos 990. Pero el Note 20 tiene 8GB de RAM y el Ultra posee 12 GB. Y mientras la batería del Note 20 es de 4.300 miliamperios (mAh), la del Ultra alcanza los 4.500, las dos con funcionalidades de carga inalámbrica y carga inversa. Esta última permite cargar la batería de cualquier otro dispositivo Samsung con solo ponerlo en la parte posterior del dispositivo.



Las nuevas dos versiones del Note fueron reforzadas en materia de cámaras, para ofrecer mejores funcionalidades en materia de fotografía y video.



El Note 20 cuenta con tres cámaras posteriores: una principal, de 12 MP; un gran angular de 12 MP y un telefoto de 64 MP. El zoom es híbrido y alcanza los 3 aumentos (3x). Su cámara frontal es de 10 MP.



El Note 20 Ultra, por su parte, tiene en la parte posterior cuatro cámaras: un lente principal de 12 MP, complementado con una cámara gran angular de 108 MP, un teleobjetivo de 12 MP y un sensor laser de profundidad. Permite un zoom óptico de 5 aumentos (5X) y su cámara frontal es la misma del Note 20, de 10 MP.



El ya famoso ‘S Pen’, o lápiz digital que constituye el principal rasgo distintivo de la familia Galaxy Note, también tuvo cambios para aprovechar mejor la generosa pantalla del dispositivo. El más notable quizá es que ahora pasó al lado izquierdo en ambos modelos, pero además la latencia en el trazo se redujo a solo 9 milisegundos, con lo cual la experiencia de dibujar o escribir a mano sobre la pantalla es casi de la misma precisión que se tiene en el papel.



Además, fue reforzado con nuevas acciones para controlar el dispositivo sin necesidad de tocarlo. Así, por ejemplo, es posible regresar a la pantalla de inicio o tomar una captura de pantalla con tan solo mover la muñeca.



Pero el mayor avance que presenta la nueva generación Note son las nuevas funcionalidades y beneficios a las que podrán acceder los usuarios gracias a las alianzas de Samsung con Microsoft y Xbox.



En efecto, ambos dispositivos vienen configurados con la función ‘Link to Windows’, que permiten llevar al PC todas las aplicaciones móviles favoritas que se utilizan en el teléfono, sin ni siquiera sacarlo del bolsillo.



Así el usuario puede, entre otras cosas, ver en el PC fotos recientes, enviar mensajes, descargar documentos, revisar notificaciones de las aplicaciones del teléfono o hacer y recibir llamadas desde su Windows 10 en PC.



Antes de que concluya el presente año, anunció Samsung esta alianza permitirá a los usuarios ejecutar múltiples aplicaciones en paralelo en Windows 10 para PC. La aplicación Samsung Notes, que sirve para tomar apuntes en el Note, estará sincronizada con Microsoft OneNote y Outlook, mientras que los recordatorios se sincronizarán con Microsoft Outlook, To Do y Teams, por lo que el usuario contará con una suite de productividad totalmente alineada entre su smartphone y su PC.



Por otro lado, Samsung anunció que a partir del 15 de septiembre los usuarios de la familia Note podrán jugar más de 100 juegos de Xbox en su teléfono, directamente desde la nube, con Xbox Game Pass Ultimate. Estarán incluidos éxitos como Minecraft Dungeons y Gears.



Otros lanzamientos

Como ya es tradicional, además de sus dos nuevos teléfonos Samsung también presentó un conjunto de complementos que amplían su ecosistema de productos.



Se trata de las tabletas Galaxy Tab S7 y S7+, equipada esta última con una pantalla Super AMOLED extra grande de 12.4” y capacidades multitarea, lo que le da gran flexibilidad para trabajo o entretenimiento.

También se lanzó en Colombia el Galaxy Watch3, un reloj inteligente con funciones de salud avanzadas, como la medición de oxígeno en sangre, y un conjunto de aplicaciones que permiten medir presión arterial o planear programas específicos de entrenamiento personalizado.



Por último, Samsung presentó sus Galaxy Buds Live, unos auriculares inalámbricos que no solo llaman la atención por su estilizada forma curvilínea, sino también porque en su pequeño tamaño incorporan un altavoz de 12 mm, tres micrófonos, una unidad de captura de voz y función de cancelación activa de ruido en espacios abiertos.



