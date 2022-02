Voces de la medicina cuestionan fallo sobre aborto hasta las 24 semanas de gestación

La polémica por la despenalización del aborto en Colombia hasta la semana 24 no para. En especial surgen muchas dudas sobre el término máximo que dio la Corte Constitucional para poder interrumpir, de manera voluntaria y legal, el embarazo.



Catalina Martínez Coral, miembro de Causa Justa, organización que lideró el proceso de despenalización, contó que desde el 2006 el 80 % de los abortos que se hicieron en el país fueron en el primer trimestre de gestación.



Esto teniendo en cuenta que desde ese año se puede abortar en Colombia, pero solo bajo tres causales (violación, malformación del feto o que esté en peligro la salud de la madre).



“Las mujeres normalmente no se sientan a esperar a que el embarazo siga su curso hasta la semana 24. Aquellas que cuentan con información sobre su sexualidad y su reproducción, toman siempre decisiones tempranas”, explicó.



De acuerdo con datos de Causa Justa, solo entre 10% a 15 % de los abortos se hacen en el segundo trimestre y en especial porque “son niñas víctimas de violencia sexual que ni siquiera sabían que estaban embarazadas o mujeres rurales que fueron rebotadas de un centro de salud a otro”.

En algunos países como Argentina el aborto está despenalizado hasta las 14 semanas de gestación, mientras que en otros como Uruguay y Cuba es hasta las 12 semanas.

Lea además: ¿Tienes un familiar con epilepsia? Estos son los tipos de convulsiones que tienes que conocer

La Corte Constitucional determinó como límite para que el aborto sea legal hasta la semana 24 de gestación argumentando que después de esa fecha ya hay posibilidad de vida extrauterina, es decir, ya podría vivir.



Pero más allá de esto, explica Laura Castro, coordinadora de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, que la Corte quiere asegurar es que las mujeres logren acceder a un aborto legal y seguro en las primeras semanas de gestación, pero da las 24 semanas porque en el país existen muchas barreras para acceder al servicio de salud.



“Hay que entender el tema en su contexto. No es lo mismo el sistema de salud para una mujer en la ciudad que en la zona rural, donde hay poca información sobre la interrupción del embarazo. Nosotros estamos apostando a que la regulación que viene con la sentencia de la Corte sea integral, es decir que tenga lineamientos en temas de acceso a anticonceptivos, información y rutas de atención de las víctimas de violencia sexual, entre otras cosas”, dijo.



No obstante, el presidente de Colombia, Iván Duque, se pronunció al respecto y manifestó su inconformismo por la determinación.

“Estamos ante una decisión que atañe a toda la sociedad colombiana y cinco personas no pueden plantearle a la Nación algo tan atroz como permitir que se interrumpa una vida hasta los seis meses de gestación”, dijo el Mandatario.



Agregó que “me preocupa que esta práctica de aborto que es contraria a la vida, se convierta en una práctica generalizada”, es decir que se pueda transformar en un método anticonceptivo, por eso pidió que se evalúe el texto final del fallo de la Corte Constitucional.



Le puede interesar: La discapacidad visual no es un límite para el desarrollo de su vida cotidiana

¿Qué dicen los médicos?

​

Para el médico gineco obstetra, Jorge Enrique Enciso, la decisión de la Corte no es acertada, puesto que cree que se volverá un método anticonceptivo.



“El plazo es demasiado largo, aborto se llama a la interrupción del embarazo antes de los 500 gramos o de las 20 semanas, lo único que se hace con esto es que se quitan las restricciones y así las personas podrán hacerlo de manera libre y espontánea”, aseveró.



En ese mismo sentido, el especialista agregó que desde la semana 14 en adelante deja de ser un embrión para convertirse en un feto, lo que quiere decir que a partir de esa semana ya está desarrollado y entra en fase de crecimiento.



Para el también médico gineco obstetra y docente de la Universidad del Valle, Rodrigo Cifuentes, la Corte Constitucional “se equivocó gravemente en este fallo”, argumentando que debe primar la vida del feto.



“No discuto la interrupción del embarazo, por ejemplo, cuando hay malformaciones fetales incompatibles con la vida, pero hacerlo con un feto normal después de la semana 22 de gestación es poco menos que un ‘feticidio’, y esto está condenado en la ley de ética médica”, recalcó.



Incluso el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, dijo que “es muy difícil para mí como médico dar un concepto favorable al respecto. Cuando un embarazo está de 24 semanas es superable, son embriones y fetos que con el debido cuidado se pueden sacar adelante, por lo tanto no estaría de acuerdo con la temporalidad que ha definido la Corte”.

Piden un referendo

Frente a las múltiples reacciones que han surgido por la decisión de la Corte Constitucional de despenalizar en Colombia el aborto hasta la semana 24 de gestación, el presidente del Senado Juan Diego Gómez propuso un referendo para tumbar los efectos del fallo.



“Deberíamos llevar esta decisión a un referendo con los colombianos para que sean los ciudadanos quienes decidan sobre este tema en particular, esto no es Colombia, estos no son nuestros principios, debemos revisar este tema de fondo”, expresó el senador.

Gómez aseguró que sus principios y el pertenecer al partido Conservador lo hacen ser provida. También afirmó que es importante que el Congreso se pronuncie frente a la situación.