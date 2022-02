¿Tienes un familiar con epilepsia? Estos son los tipos de convulsiones que tienes que conocer

La epilepsia es uno de los trastornos cerebrales más comunes alrededor del mundo. De hecho, algunas estimaciones indican que 50 millones de personas a nivel mundial viven con este padecimiento. Si tu tienes un familiar que ya haya sido diagnosticado con epilepsia, es necesario informarte sobre los distintos tipos de convulsiones que puede llegar a tener y qué hacer en el momento. Además de esto, en este artículo también te explicaremos qué es la epilepsia, cuáles son sus síntomas más comunes y cuáles son las maneras en que se puede diagnosticar. Es vital que acudas con un especialista si alguna vez has tenido un episodio donde hayas convulsionado, ya que puede ser una importante señal de alerta.



¿Qué es la epilepsia?



Como tal, la epilepsia está catalogada como un trastorno cerebral que se origina cuando el tejido que se encuentra en el cerebro está irritado o estimulado de más. Aunque parezca algo normal, esto puede causar que sus funciones se vean alteradas y que las neuronas no trabajen como deberían. A consecuencia de este desbalance en el cerebro es que se producen los característicos episodios de convulsiones.



Hay un punto que debemos aclarar y es que no todas las convulsiones son señal de epilepsia. Se dice que una persona tiene este padecimiento cuando tiene dos o más episodios con convulsiones. Además, las características que estas deben de tener para ser relacionadas con este trastorno cerebral es que deben de ser repetitivas y suceder en cualquier momento. Si después de un traumatismo la persona se convulsiona, no es a causa de la epilepsia. Así existen varios casos, por lo que una visita a un especialista para asegurarse que el cerebro esté saludable es muy importante.



Podemos decir que una persona tiene epilepsia si presenta alguno de los siguientes síntomas:



-Convulsiones acompañadas con pérdida de la conciencia o rigidez muscular.



-Episodios donde la persona está ausente de lo que sucede a su alrededor.



-Espasmos o movimientos involuntarios de los brazos o piernas.



-Ansiedad sin razón aparentes.



-Sensación de ya haber vivido ciertos momentos (también conocido como déjá vu).



-Hormigueo.



-Percibir olores anormales.



-Distorsión del sonido.



-Alteraciones en el habla.



¿Cuáles son los tipos de convulsiones que puede tener alguien con epilepsia?

Las convulsiones son provocadas por una actividad eléctrica desmedida que se da en el cerebro. Normalmente, esta actividad eléctrica sucede de manera constante y no provoca nada en el cuerpo. Sin embargo, en las personas con epilepsia esto sucede de manera repentina y el cerebro no puede regular estos “impulsos” eléctricos, provocando así que la persona empiece a convulsionar e incluso perder el sentido.



Algunas entidades de salud señalan que hay más de 30 tipos de convulsiones. De nuevo, no todas son provocadas por la epilepsia, por lo que hay que ser diagnosticado después de haber tenido el primer episodio de convulsiones. Sin embargo, te daremos los detalles de los dos tipos de convulsiones más comunes :



Convulsión Focal:

-Se origina debido a una actividad anormal en una zona específica del cerebro.



-En la convulsión focal de tipo consciente, la persona puede estar teniendo un episodio y no perder la consecuencia. De hecho, puede comunicarse en todo momento. Las señales que indican este tipo de convulsión es que la cabeza y ojos se mueven de manera anormal, las pupilas están dilatadas y hay entumecimiento en distintas zonas del cuerpo.



-Sin embargo, en caso de tener una convulsión focal consciente incapacitante la persona parecerá despierta pero no estará al tanto de lo que sucede a su alrededor. Parecerá que está soñando, provocando así una incapacidad para comunicarse, tener mirada en blanco o ponerse en situaciones de peligro sin saberlo.



Convulsión generalizada:



-La actividad anormal se da en los dos lados del cerebro.



-Las convulsiones generalizadas pueden durar de 1 a 3 minutos y provoca temblores muy rápidos, movimientos anormales en los músculos del rostro, pérdida de la conciencia o problemas para respirar.



-La convulsión generalizada de tipo tónica puede darse cuando la persona está durmiendo



La manera más sencilla de diagnosticar la epilepsia es acudiendo con un especialista después de haber tenido alguno de los tipos de convulsiones que detallamos anteriormente. Si te sientes identificado con alguno de los síntomas, lo mejor es que solicites ayuda médica aunque no hayas presentado convulsiones. Un encefalograma es un estudio que permitirá ver la actividad que hay en tu cerebro y determinar si esta es normal o no. Recuerda que si eres diagnosticado con epilepsia puedes llevar una vida normal y sin preocupaciones siempre y cuando lleves el tratamiento adecuado.







