Un año después de iniciada la vacunación anti covid el 83% de los caleños tiene al menos una dosis

Hoy se cumple un año del arranque del Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19, un lapso de 365 días que a pesar de las dificultades deja un balance positivo: ocho de cada diez colombianos ya tienen al menos una dosis de la vacuna.



Así lo informó el viceministro de Salud, Germán Escobar, al exponer el panorama de este proceso en el que actualmente se reportan más de 75 millones de biológicos aplicados en todo el territorio nacional.



“Cumplido el primer año de implementación del Plan Nacional de Vacunación contra el Covid- 19, el país ha logrado ya superar la meta de tener más del 80% de su población con al menos una dosis aplicada, adicional a eso tenemos más del 64% de la población con dos dosis o esquemas completos, y más de 7 millones de vacunas de refuerzo aplicadas”, informó Escobar.



De igual manera, el viceministro de Salud indicó que actualmente se tiene buena disponibilidad de biológicos en el país para continuar con la inmunización, y que en estos momentos se le apuesta a completar esquemas en menores de edad, para así garantizar un regreso a clases bioseguro.



“De manera importante y complementaria tenemos vacunación pediátrica en la población de 3 a 12 años, en esta población tenemos a la fecha más de 4 millones de niños vacunados y más de 2 millones con esquemas completos”, puntualizó Escobar.



Cabe recordar que el país ya ha atravesado 3 picos de la pandemia y actualmente está enfrentando el cuarto, pero este último ha tenido una disminución de muertes y hospitalizaciones en comparación a los anteriores, resultado que es atribuido a los avances de la vacunación.



“En el tiempo que queda tenemos que consolidar esta cobertura poblacional en niños y lograr incrementarlas en las poblaciones, sobre todo con mayor riesgo, las cuales son personas con comorbilidades y adultos mayores”, dijo Escobar.



A su turno, el director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud, Julián Fernández, recordó que la mayoría de las muertes y hospitalizaciones UCI por el virus se presentaron en mayores de 60 años, pero precisó que de no haber sido por la vacunación el impacto podría haber sido mucho peor.



“Estimamos que durante todo el año 2021 evitamos más de 22.000 muertes en mayores de 60 años, aunque esto es una estimación conservadora porque solo tuvimos en cuenta el impacto de la vacunación con esquema completo y probablemente el número de muertes evitadas sea más alto”, indicó Fernández.

Hasta el momento, en Cali se han aplicado 216.908 dosis de refuerzo a mayores de 50 años, lo que representaría el 33,4% de esta población en la ciudad.

Vacunación en Cali



Aunque en el país la primera vacuna contra el covid fue aplicada el 17 de febrero, en la capital del Valle del Cauca la primera dosis fue suministrada el 18 de este mismo mes, siendo aplicada a Sandra Milena Herrera, auxiliar de enfermería del Hospital Universitario del Valle.



No obstante, aunque en la ciudad se inició con el proceso un día más tarde, la secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, expresó que se han tenido avances significativos.



“Ha sido un trabajo bastante interesante, de muchos aprendizajes y al principio de muchas dificultades con la logística y llegada de vacunas, pero una vez superado esto creo que tuvimos una buena alianza con las ESE (Empresas Sociales del Estado), tuvimos los megacentros y disponibilidad para cumplir al alto número de personas que teníamos por vacunar”, recalcó Torres.



Con corte al 15 de febrero del 2022, en Cali se han aplicado más de 3.511.000 vacunas anticovid, lo que deja un total del 83% de la población con al menos una dosis, mientras que el 66,1% ya tiene esquema completo y se han aplicado más de 313.249 vacunas de refuerzo.



Sin embargo, aunque los avances han sido en teoría positivos, para la epidemióloga Lyda Osorio han existido algunas dificultades en el proceso, ya que “en general en Cali y en el país tenemos dificultades en llegar con la información adecuada para resolver las inquietudes de la población y contrarrestar falsos mensajes que circulan”.



Muestra de esto es que actualmente en la ciudad hay más de 320.000 personas que aún no se han vacunado y alrededor de 700.000 que faltan por completar sus esquemas.



“El reto es llegar a esos nichos de personas de mayor riesgo no solo con la primera y segunda, sino también con la tercera dosis que sabemos es clave para ómicron. Para ello se requiere tener sistemas de alerta temprana para detectar incrementos de casos y tener los equipos de respuesta preparados para concentrar los esfuerzos de contención y vacunación en esos sitios identificados oportunamente”, concluyó Osorio.