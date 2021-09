Visitar al urólogo: clave para tratar cáncer de próstata, disfunción eréctil y otras patologías

La simple recomendación a que visite al urólogo se convierte en una molestia e, incluso, en motivo de miedo para muchos hombres. El temor a que el especialista pueda practicarle exámenes como el del tacto rectal y los distintos tabúes que se tienen respecto a este, trae inconvenientes para la salud masculina, debido a que los varones dejan de acudir al experto de manera oportuna y solo lo hacen cuando aparecen los primeros síntomas de una enfermedad o esta ya se encuentra avanzada.



Por eso, lo más importante es la prevención, de ahí que los varones deban recurrir al urólogo de manera regular. “Se estima que 1 de cada 7 hombres va a ser diagnosticado con cáncer de próstata. Si este diagnóstico se hace de forma temprana, la posibilidad de curación es mayor al 95 %”, así lo indica el doctor Hugo López Ramos, especialista en urología y epidemiólogo clínico.



Con relación a los chequeos de la próstata hay muchos mitos, sin embargo, son más falsas las creencias que las realidades.



En cuanto a las afecciones de la próstata el principal tabú para detectarlas está relacionado con la realización del examen rectal. En Colombia, en donde aún hoy la sociedad tiende a tener algunas ideologías machistas o misóginas, existe cierta desconfianza respecto a esta prueba y se cree que les resta hombría a los varones o acceder a ella es una muestra de poca virilidad.



Esto es totalmente falso, según los especialistas. Realmente el procedimiento es fácil, no es doloroso y es rápido. Y lo más relevante es que a los urólogos les da información muy valiosa e imprescindible para verificar que no haya nada que pueda indicar la presencia de un tumor maligno.



“Todos los hombres por encima de 50 años deberían visitar al urólogo porque el cáncer de próstata es el cáncer número 1 en los hombres. Este no da síntomas y solo es detectado por el paciente cuando ya está muy avanzado. Los que tengan alguna tendencia familiar o sean afrodescendientes, deben acudir desde antes, probablemente, desde los 40, por prevención”, afirma el doctor Julián Chavarriaga, urólogo del Centro Médico Imbanaco.

El cáncer de próstata se presenta en mayor medida en la costa noroeste del Caribe y la costa del Pacífico, territorios donde hay un porcentaje más alto de población afrocolombiana. Los hombres afros tienen una carga de riesgo mayor para este tipo de cáncer debido a su condición genética.



Otra de las condiciones más comunes en los varones es la hiperplasia prostática benigna, que se refiere al crecimiento benigno de la próstata. Aparece con la edad y por estímulo de la testosterona. Genera síntomas urinarios como: disminución del chorro, ardor, aumento en la frecuencia con que se va al baño en la noche, entre otros.



Si no se hace alguna intervención sobre la próstata no se puede hacer un diagnóstico correcto y por lo tanto, no se podrá realizar tratamiento adecuado al paciente.



Otra de las condiciones que afecta la salud de los varones es la disfunción eréctil, la incapacidad de un hombre de conseguir o mantener una erección firme en la relación sexual.



Según el doctor Juan Carlos Vélez, urólogo y profesor universitario, existen estudios, incluso aquí en Colombia, que han demostrado que después de los 40 años hasta un 40 % de los hombres tienen problemas con su erección. Este es un fenómeno generado por el envejecimiento, la edad, la obesidad, el uso de algunos medicamentos que contrarrestan otras patologías como las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, la hipertensión, entre otras.

La hiperplasia prostática benigna o agrandamiento de próstata y los síntomas del tracto urinario inferior se asocian con la disfunción eréctil.

No acostumbrarse a la sintomatología



Comúnmente se cree que con un tratamiento transitorio se van a presentar mejorías, pero se requiere de un cambio de hábitos y un tratamiento constante.



Estas enfermedades se presentan con una sintomatología que casi siempre comienza siendo muy leve y progresivamente va aumentando. Casi nunca una de estas condiciones genera un cuadro agudo abrupto.



Algunas veces los pacientes comienzan a notar la aparición de síntomas leves lentamente y se acostumbran a ellos, de manera que retrasan la consulta y cuando acuden al médico ya no es tan fácil ser tratados.



Son muchos los casos en que las parejas o familiares son quienes motivan al paciente a realizar este tipo de chequeos, debido a que notan comportamientos o sintomatologías extrañas.



Estas enfermedades afectan en gran medida la calidad de vida de los hombres y sus relaciones, por esa razón es fundamental que los varones adultos acudan periódicamente a un chequeo con el urólogo.

La prevención de cualquiera de estas condiciones y un diagnóstico a tiempo pueden ayudar a que el paciente sea tratado o curado de manera eficaz y con procedimientos de menor complejidad. “La importancia está en que los pacientes consulten de forma rutinaria, no hay que esperar a tener síntomas para consultar. Hoy en día sabemos que el cáncer de próstata es una enfermedad que en diagnósticos tempranos es curable, por esto es tan fundamental que se hagan los chequeos como prevención”, afirma el doctor Hugo López Ramos, urólogo y epidemiólogo clínico.



Se hace necesario que las personas eviten caer en los diferentes mitos que socialmente se han creado alrededor de la salud de los hombres y comprendan la importancia de la consulta rutinaria al urólogo.



“La visita a un especialista es fundamental para prevenir cualquier posible enfermedad y aunque es una experiencia algo incómoda, es necesario para conocer el estado de salud y lograr un tratamiento a tiempo”, declara Jairo Prada, un caleño que regularmente acude a su cita con el urólogo.



En Colombia, del 5 al 47 % de hombres presentan disfunción eréctil, en un rango de 40 a 75 años.

A propósito



Las principales recomendaciones, según el doctor Vélez, además del chequeo anual de rutina, son: mantener un buen estado de salud, un peso adecuado, alimentarse con una dieta balanceada que incluya frutas, verduras, una fuente de proteínas y un alto consumo de agua. Además, realizar ejercicio de manera frecuente.



De acuerdo con el estudio de Disfunción Eréctil en el Norte de Sur América, Densa, la incidencia de disfunción eréctil aumenta con la edad, presentándose en un 36 % entre los 40 y 49 años; 40 %, aparece de los 50 y 59 años; 75 %, entre los 60 y 69 años, y en un 78 %, después de los 70 años.