Seis preguntas clave sobre la tercera dosis de la vacuna anticovid en Colombia

A partir del 1 de octubre iniciará la vacunación anticovid con la tercera dosis para los mayores de 70 años. Así lo anunció el ministro de Salud, Fernando Ruiz, quien exhortó: “Este refuerzo se podrá aplicar por parte de las EPS, IPS y entes territoriales con el mismo biológico que se aplicaron las dos dosis previas o con uno diferente de la plataforma de RNA mensajero que corresponden a las vacunas de Pfizer y Moderna”.



En este sentido, Colombia se suma a la más de docenas de países que ya han aprobado este proceso junto con Estados Unidos, China, Israel, República Dominicana o Uruguay, con el fin de fortalecer la inmunidad frente al coronavirus, en especial si se espera un cuarto pico a finales de este año.

Debido a algunas dudas que se han suscitado alrededor de este anuncio, El País realizó un abecé con los puntos claves sobre la importancia del refuerzo de la vacuna.



Luego de recibir la segunda dosis, ¿cuánto se debe esperar para recibir el refuerzo por parte de los mayores de 70 años y las personas inmunosuprimidas?



Mientras los adultos mayores deben esperar seis meses, tal como anunció el Ministerio de Salud esta semana, los pacientes con dificultades en su sistema de defensas pueden acceder a la tercera dosis a los 30 días.



Hay que recordar entre esa población se contemplan las personas que tengan trasplantes de corazón, pulmón, riñón, intestino, páncreas, hígado y médula ósea después de dos años, así como quienes atraviesen por tratamientos que afecten su sistema de defensas o enfermedades que los pongan en esas condiciones. El paciente debe contar con un diagnóstico médico certificado. Según la Cuenta de Alto Costo (organismo del Sistema General de Seguridad Social en Salud), durante el último año se confirmaron unos 4. 281 pacientes trasplantados en Colombia.



¿Es posible combinar diferentes tipos de vacunas para la tercera dosis?

Claro que sí, y esto aplica tanto para quienes ya fueron inmunizados con el esquema completo de AstraZeneca, Sinovac o Janssen, puede recibir la tercera dosis de las farmacéuticas de Pfizer y Moderna, según evidencia científica. Sin embargo, si hay la posibilidad de recibir el mismo tipo de biológico, no habrá ningún inconveniente.ç



¿Es obligatorio pedir cita con anterioridad?



No, tan solo basta con acercarse a los megacentros que hay dispuestos en la ciudad, pero es recomendable estar pendiente de las redes sociales de la Secretaría de Salud de Cali para saber en qué puntos habría disponibilidad de terceras dosis. Estas averiguaciones se pueden hacer en la cuenta de Twitter del despacho: https://twitter.com/SaludCali.



¿Qué tan preparada está Cali para asumir este reto luego de las dificultades que presentó por la escasez de biológicos?

Miyerlandi Torres, secretaria de Salud de Cali, calificó el anuncio del Ministerio como una decisión acertada y “pertinente con todo lo que ya sucede en el mundo. Estamos preparados para aplicar las vacunas con la mayor celeridad posible y ojalá las tengamos lo más pronto posible para avanzar conjuntamente no solo con mayores de 70 años sino también por toda las personas que hacen falta por acercarse a los megacentros”.



De acuerdo con la funcionaria, en la ciudad hay alrededor de 300.000 personas mayores de 70 años, por lo que iniciar un proceso de tercera dosis requiere de una logística importante, dado que se deberán visitar nuevamente los ancianatos.



Sin embargo, Torres se mostró optimista, dado que las coberturas en este grupo de edad está por encima del 90 % en Cali.



¿Por qué es necesaria la tercera dosis?



Expertos en todo el mundo han coincidido en que la tercera dosis será esencial para proteger a las personas vulnerables para futuros picos del covid, siempre y cuando la prioridad sea completar el esquema convencional.



De hecho, un estudio divulgado por el Ministerio de Sanidad de Israel, y publicado en la revista científica New England Journal of Medicine, demostró que los niveles de inmunidad de las personas que recibieron la tercera dosis de Pfizer son 10 veces más altos que los que apenas recibieron la segunda dosis cinco meses atrás. Dicho análisis se realizó a partir de un millón de personas mayores de 60 años.



¿Es cierto que uno puede recibir las vacunas de Influenza el mismo día en que es inmunizado contra el Covid-19?

Sí, e incluso puede recibir las vacunas de Tétanos, Difteria y Tos ferina, pero solo quienes han sido inmunizados con Pfizer, Moderna o Janssen pueden recibirlas el mismo día.



En cambio, para aquellos que se vacunen con Sinovac o AstraZeneca deben esperar 14 días para aplicarse otro biológico, según la Resolución 1379 del Ministerio de Salud.