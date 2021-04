SalsaFitt, una terapia caleña ideal para sentirse saludable y feliz

Andrés Camilo Osorio

Inspirada en la forma cómo los niños de una escuela de fútbol del Distrito de Aguablanca, en Cali, celebraban sus goles a ritmo de salsa choke, nació SalsaFitt.



Se trata de la primera Comunidad de Bienestar Colectivo que integra tecnología, música, ejercicio y amor propio, y de la terapia ideal para sentirse saludable y feliz.

A través de salsa choke y ejercicios que todo el que quiera, baile o no baile, puede hacer en casa, en un parque o hasta en la oficina, esta es una manera sana y divertida de mantener cuerpo y mente en forma, quemando calorías en corto tiempo, elevando la energía y mejorando el estado de ánimo.

El creador de SalsaFitt es Carlos Trujillo, un bogotano con raíces vallecaucanas, a quien se le metió entre ceja y ceja la idea de crear un producto que tuviera un impacto positivo en las personas.

Vinculado hace siete años al barrio Potrero Grande, de Aguablanca, patrocinó allí la escuela Talentos Fútbol Club y hace tres años se le vino a la mente el recuerdo de los niños que, cuando hacían gol, lo celebraban bailando salsa choke, y se le ocurrió agregarle un arnés a los bailarines para potenciar el ejercicio físico. SalsaFitt se lanzó oficialmente el 3 de diciembre del 2020.

Trujillo, quien vive desde hace siete años en China, estuvo otros dos en Miami, y antes de la pandemia se la pasaba recorriendo el mundo. Se encontraba a menudo con personas que, sin importar su clase social, color de piel, creencia, nacionalidad o edad, buscaban solo dos cosas: “ser felices y saludables”.



Y eso es lo que da SalsaFitt, según su artífice, empezando por la música, que es creada exclusivamente para generar bienestar colectivo, a través de un beat y una letra positivas, alegres, entusiastas, empoderadoras. “Lanzamos un primer álbum en 2019, antes del covid, y si escuchas las letras, te das cuenta de que todo es positivo, ni siquiera está en la lírica la palabra ‘no’. La música tiene un poder en el subconsciente, si uno logra que la gente escuche cosas positivas, así se va a sentir”.

Más de 200 empleos ha generado SalsaFitt, según Carlos Trujillo, su creador. Foto: Especial para El País

Y ya cuentan con tres producciones musicales. En la primera participaron tres artistas barranquilleros, en la segunda cinco talentos de Medellín y en la tercera, en la que trabajan actualmente, once artistas, dentro de los cuales están Guayacán Orquesta, Cali Flow Latino, Patio Cuatro, Tirso Duarte, Orquesta La Palabra, Marilyn Patiño, Mick Brigan. “Además le estamos dando oportunidad a los pelados que no tienen visibilidad, un caleño de 17 años y una chica de Palmira de 21 años. La inclusión es lo más importante y, bajo ese concepto, en este álbum que estamos terminando, en una misma canción se unen por primera vez la salsa tradicional, como la de Guayacán, con la salsa choke de Cali Flow Latino, para dar un mensaje de hermandad”.

Con ejercicios fitness especializados y el uso de un arnés se garantiza que todo el cuerpo trabaje permanentemente, ya que las bandas hacen que la actividad que se haga en 12 minutos se potencialice como si se tratara de 45 minutos. Los videos están en la plataforma digital www.SalsaFitt.com, en la que se pueden adquirir los arnés y están disponibles las rutinas de baile y de ejercicio con diferentes profesores.

Incluso para quienes no quieran bailar, hay otras alternativas de ejercicios y las excusas sobran, porque no se requiere de mucho tiempo ni de movilizarse a ningún lugar para practicar. “Las personas viven ocupadas y por eso dicen que no pueden ir al gimnasio. Incluso trabajando desde casa, parece que se incrementan las tareas y dejamos de lado la salud. Pero con rutinas de Salsafitt de 12 minutos trabajas todo tu cuerpo”, dice Trujillo.

Para el instructor de SalsaFitt George Ríos Serna (@georgerioss), “esta te permite hacer lo que quieras con tu estilo, yo hago mucho urbano y raggamuffin, un ritmo jamaiquino adaptado. Me gusta que la gente pueda acceder a mis entrenamientos desde la ‘app’ y mostrarle la energía y sabor que le podemos poner al hacer deporte”.

“Es la mejor manera de ejercitarse, bailando y cantando, conectado desde cualquier lugar y en 12 minutos. El arnés tonifica y fortalece los músculos y asegura mejores resultados físicos”, dice el bailarín y coreógrafo, para quien lo más importante no es saber bailar, sino seguir las recomendaciones y disfrutar”.

“Hay gente que decía que no hacía ejercicio porque le parecía aburrido el gimnasio, doloroso. Pero SalsaFitt tiene música, baile, una cantidad de componentes que llevan a las personas a una experiencia más entretenida”.

Trujillo cuenta que en este emprendimiento aplicó un concepto económico que aprendió en China, llamado economía colaborativa. “Es un proceso donde todos ganamos. Más de 200 personas se han visto beneficiadas por su participación en esta comunidad”.

A domicilio

Ya está lista, además, la tercera versión de la aplicación, donde se podrá solicitar un entrenador a domicilio, así como se pide un taxi y no solamente de SalsaFitt, sino de otras disciplinas.



“En Colombia todavía estamos en una versión beta, haciendo ajustes y testeos. Pero dentro de la presencialidad, hemos recibido solicitudes de los suscriptores que ya tenemos para que tengamos clases presenciales, la gente busca el contacto, el ser humano es comunidad. La idea es que el instructor acuda a la zona social y le brinde el entrenamiento a una persona o a un grupo, tomando todas las medidas de bioseguridad”, dice el fundador.



Más adelante, la gente que acceda a la aplicación no solo podrá contar con instructores especializados en SalsaFitt, sino en yoga, pilates o algún tipo de recuperación física como fisioterapia, el boxing, el TRX, el funcional, y que ellos puedan acudir a domicilio para entrenar a una persona con el grupo que elija: familia, amigos, vecinos, pareja.



Y mientras en plena pandemia del Covid-19 los gimnasios han tenido que despedir entrenadores personales, Trujillo está liderando campañas para que se certifiquen en SalsaFitt. Incluso, jóvenes de Potrero Grande, que a sus 17 años sienten que no han prosperado con el fútbol, pero consideran que pueden enseñar mucho como deportistas e incluso como bailarines natos, ven en esta su futuro como entrenadores.

Y esa semilla se forja desde la niñez. “Les transmitimos que aún, en medio de ciertas condiciones sociales, tienen todo el potencial para hacer sus sueños realidad. Yo les doy muchas charlas y hablo mucho con ellos”, cuenta el padre de una de las diez mejores propuestas de emprendimiento en pandemia, según el periódico El Portafolio, aunque cabe aclarar que el proceso en Potrero Grande lleva siete años y no empezó con el Covid-19.

Precisamente en tiempos de pandemia se necesita contagiar de positivismo a las personas. “Necesitamos esperanza, entusiasmo y la salud también depende de los sentidos. Si estás viendo cosas buenas o malas, eso impactará en tu vida y en la parte física. A través de la música, el baile y el ejercicio, activamos todos los sentidos e inyectamos a las personas con una energía positiva”, enfatiza Trujillo.

Cuenta que visitó la ciudad el pasado 12 de abril para grabar con un equipo de producción una película sobre el profesor de la escuelita de fútbol, Jhon Jainer Biojó Burmano. Esta hará parte del contenido de la app de SalsaFitt, donde se mostrará la historia de este hombre que fue torturado cuando tenía tan solo 12 años de vida, que se convirtió en sicario y guerrillero del ELN, que decidió dejar todo aquello atrás, y montó una escuelita de fútbol para ayudar a los niños de Potrero Grande.

“No importa el problema que tengas, la situación o la experiencia que hayas vivido, se puede pasar de la adversidad y hacer de esta algo positivo”, considera Trujillo, quien asegura que pronto en la aplicación se publicarán temas espirituales.

SalsaFitt es una marca patentada en Europa, Estados Unidos, México, Colombia y está en proceso en otros países. Si bien Colombia es su país de origen, la fuente de inspiración, el objetivo y la misión de su creador ha sido siempre llevarla al mundo. “Hay que aprovechar este momento en que todo lo latino está de moda. El objetivo es llevar este movimiento, esta comunidad al mundo, para impactar positivamente en millones de personas”.

Su misión, dice Trujillo, es convertir a SalsaFitt en la mejor versión de las plataformas digitales, donde se enseñe algo positivo. “Estamos pensando en hacer una película documental con la actriz caleña Marilyn Patiño, en donde podamos enseñarle a la gente que con ejercicio y buena alimentación pueden transformar su cuerpo y su mente”.

Otro sueño de Trujillo es montar un centro cultural SalsaFitt, al que la gente acceda sin tener que pagar, y que tenga un estudio de grabación, de fotografía, aulas de baile. “Muchos de los amigos que tengo en Aguablanca quieren cantar, hacer sus proyectos, pero no todos tienen los recursos, entonces graban en un teléfono. Hay mucho talento. Y por eso queremos ofrecer a futuro un centro donde la gente pueda aprovecharlo, en el arte y el deporte, con reglamentos de convivencia y donde cuenten con lo necesario para hacer sus proyectos”.