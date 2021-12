¿Qué vacunas anticovid hay disponibles en Cali?, esto dijo la secretaría de Salud

En Cali hay disponibles de 125 mil dosis de vacunas contra el covid-19, de los laboratorios Sinovac, AstraZeneca y Janssen, así lo aseguró la secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres Agredo.



La especialista detalló que en el momento la ciudad no cuenta con el biológico de Pfizer, sin embargo, apuntó que quienes están buscando este biológico son principalmente niños de 12 a 17 años y mujeres gestantes que cumplieron el plazo de 28 días para la aplicación de su segunda dosis.



Sobre esto, recordó que "tienen 84 días para aplicar esta segunda dosis y esperamos poder cumplir en ese lapso de tiempo con el abastecimiento que sea necesario para nuestra ciudad".

En Cali hay disponibilidad de las vacunas de Sinovac, AstraZeneca y Janssen. Se está a la espera de recibir Pfizer y Moderna.

La secretaria de Salud añadió que la tercera dosis de quienes se aplicaron la vacuna de Pfizer puede ser heteróloga, es decir distinta en su formulación. Para estos casos recomendó la aplicación de la vacuna de Sinovac y o la de AstraZeneca.



"Nuestra vacuna agotada en este momento es Pfizer y consideramos que no es de gravedad si tenemos en cuenta que la población que lo está buscando todavía no se les está exigiendo el carné de vacunación obligatorio par asistir a eventos masivos", aseveró la funcionaria.



Torres finalizó señalando que "el promedio diario en UCI es de 70 personas diarias y el 80 % de estas personas no han recibido ninguna dosis del biológico, mientras que las personas que están en UCI con amenos una dosis son personas que tienen altos factores de riesgo y además, de acuerdo con los análisis de historias clínicas estas personas no tienen procedimientos invasivos hasta el momento".