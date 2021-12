¿Extensión del horario de la rumba en Cali podría llevar a un aumento de casos de covid?

A partir de hoy y hasta el próximo 15 de enero el horario de la rumba en Cali se extiende hasta las 5:00 a.m., una medida que se toma, según la Administración Municipal, para seguir apoyando la reactivación económica de la ciudad.



Además, dijo el alcalde de la ciudad Jorge Iván Ospina, que se espera que para todo el 2022 se sostenga esta medida para aquellos establecimientos que aporten a la reactivación de otros sectores.



“Si usted tiene a la orquesta; el grupo de música del Pacífico; los bailarines; el solista, es decir, si agita la industria cultural de la ciudad podrá estar abierto hasta las 5:00 a.m. en el 2022 con un previo sello de la Secretaría de Seguridad y Justicia”, explicó el mandatario.



Sin embargo, esta medida de ampliación de horario para el presente año no aplica para los estancos, quienes deberán seguir con su horario de funcionamiento habitual hasta las 2:00 a.m.



Para Manuel Pineda, presidente de Asobares, capítulo Valle, este es un anuncio importante que venían solicitando hace mucho, por lo que agradece que se implementara.



“Esperamos que con esta medida sigamos con la reactivación económica y superemos esa barrera de los 40.000 puestos de trabajo que genera el sector nocturno para esta fecha, además de poder recuperar un poco todo lo que hemos perdido durante el año y medio de pandemia y también por la crisis que dejó el paro nacional”, expresó Pineda.



Desde este gremio se ha expuesto que con la medida de la exigencia del carné de vacunación contra el covid, se han reportado hasta un 55 % de perdidas en ventas. Ahora esperan que con la ampliación del horario se contribuya a la recuperación.



Teniendo esto en cuenta, Pineda recordó a partir del 14 del presente mes se exigirá el carné de vacunación con dos dosis, por lo que hizo un llamado para que los ciudadanos acudan a los megacentros para inmunizarse.

Actualmente en Cali el 75 % de la población tiene al menos una dosis de la vacuna anticovid, mientras que el 54 % ya tiene sus esquemas de vacunación completos.

¿Qué dicen los médicos?

Para algunos expertos en salud, ampliar los horarios de rumba podría contribuir al aumento de contagios de covid, y más en estos establecimientos en donde en muchas ocasiones los asistentes no cumplen con las medidas de bioseguridad.



“Lo que sucede es que las personas que van a rumbear pueden combinar su rumba con alcohol y cuando se tienen tragos en la cabeza el comportamiento no va a ser el mejor y van a olvidar las medidas de autocuidado, entonces por supuesto que se van a aumentar los casos”, explicó el epidemiólogo Robinson Pacheco.



Asimismo, el especialista recordó que el hecho de estar vacunado no significa que la persona no pueda ser contagiado por el Covid-19 sino que se protege, en mayor porcentaje, contra la hospitalización o muerte en dado caso de contagiarse.



“Todo está en las personas, pueden tener un carné con dos dosis pero eso debe estar apoyado con un tapabocas y el distanciamiento, siempre vamos a estar en riesgo porque para las variantes circulantes en nuestro país hasta el momento se ha demostrado eficacia de las vacunas, pero debemos recordar que siempre estamos expuestos a la aparición de otras como ómicron”, agregó Pacheco.



Ante esto, la secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, opinó que la ampliación de horarios “debe ir acompañado de fortalecer la exigencia del carné de vacunación de las personas, eso es lo más importante ahora”.



Se debe tener en cuenta que en días anteriores la funcionaria anunció que el porcentaje de positividad de covid en la ciudad aumentó de un 3 % a un 6 %, por lo que desde ya se planean estrategias para disminuir los impactos del virus en el sector nocturno.



“Venimos haciendo un gran trabajo desde el equipo de las Empresas Sociales del Estado, fortaleciendo los puntos de vacunación, los que tenemos en el alumbrado y tendremos en lugares de gran afluencia de personas y en los eventos de feria, ya estamos articulados con Corfecali para poder mostrar dónde estarán los puntos de vacunación”, dijo Torres.



La funcionaria además agregó que no solo se tendrá acompañamiento al sector nocturno por parte de la Secretaría de Salud frente al Covid-19, sino que también se planea lanzar en los próximos días la estrategia ‘Si me voy de rumba no de derrumbo’.



“Estamos fortaleciendo toda la pedagogía del cuidado frente al covid, además haremos la estrategia ‘Si me voy de rumba no me derrumbo’, en la que tendremos carpas en estos sectores de bares y restaurantes con hidratación y ayudando a gestionar conductores elegidos, a manera de evitar la accidentalidad a causa de la combinación de tragos y conducción”, puntualizó Torres.

Disponibilidad de vacunas en Cali

En las últimas horas la secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, entregó un balance frente a los biológicos contra el Covid-19 con los que actualmente cuenta la ciudad.



“Quiero informar que Pfizer no tenemos en este momento, estamos esperando que el Ministerio de Salud nos mande un nuevo lote de vacunas para responder a la población que esta esperando su segundad dosis”, aseguró la funcionaria.



Es decir que, hasta el momento, la ciudad cuenta con AstraZeneca para primeras y segundas dosis; algunas dosis de Moderna para segundas dosis hasta agotar existencias; y Sinovac para los niños de 3 a 11 años.



“Estamos esperando que nos envíen vacuna de Janssen para vacunar con una sola dosis y completar esquemas, ya que después del 14 de diciembre se solicitará el carné de vacunación para mayores de 18 años”, concluyó Torres.