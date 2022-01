¿Qué son los ejercicios aeróbicos y cuáles son sus principales beneficios para la salud?

Hacer ejercicio de manera regular nos ayuda a mantenernos en forma y aumentar nuestra calidad de vida. Una gran opción de rutina de ejercicio son los ejercicios aeróbicos, ya que pueden hacerse en todas las edades y hay una opción para las preferencias de cada persona.



Este tipo de ejercicios tiene especiales beneficios como mejorar la salud de su corazón y sus pulmones. Por lo tanto, si está buscando una alternativa dinámica y divertida para ejercitarse, seguro alguna de las disciplinas aeróbicas que le explicaremos en este artículo puede llamar su atención.

¿Cuáles son los ejercicios aeróbicos?

Los ejercicios aeróbicos son aquellos en los que se requiere una mayor cantidad de oxígeno y menos uso de los músculos durante la rutina. Este tipo de ejercicios tienen como objetivo mejorar la capacidad cardíaca y respiratoria. Los ejercicios aeróbicos son también una gran opción para las personas que buscan bajar de peso y no tienen tanta experiencia ejercitándose.



Por otro lado, si se padece de diabetes, artritis o hipertensión será necesario acudir primero con un médico que le indique cuáles serán las mejores opciones de ejercicio para su caso.

Existen distintas disciplinas que incluyen ejercicios aeróbicos. Hay para todos los gustos y, sobre todo, para distintos niveles de dificultad. Si usted es principiante, lo mejor será que inicie con aquellos ejercicios más sencillos; mientras que si ya ha tenido experiencia ejercitándose por algún tiempo, puede combinar los ejercicios aeróbicos con otro tipo de rutina.



Algunas de las opciones de ejercicios aeróbicos son:



● Natación

● Caminar

● Correr a una velocidad baja

● Ciclismo

● Aerobics

● Aquaeróbics

● Esquiar

● Patinaje

● Remo

Estos son sus beneficios



El mantener un peso estable y la mejora del sistema respiratorio no son los únicos resultados positivos de este tipo de ejercicios. Los principales beneficios que le ayudarán a iniciar de la mejor manera en alguna de las disciplinas mencionadas anteriormente son:



1. Fortalecimiento del corazón



Los ejercicios anaeróbicos ayudan a que podamos mantener un corazón fuerte y saludable. Un punto muy positivo de tener un sistema cardíaco saludable es que también mejora la circulación de la sangre en todo el cuerpo, lo que reduce considerablemente las probabilidades de desarrollar un sinnúmero de enfermedades.



Hacer una rutina de 30 minutos con una intensidad moderada ayudará a que mejore su condición física y logre aumentar su resistencia.



2. Ayuda a mantener las arterias saludables



No todos los tipos de colesterol son negativos para la salud. El cuerpo también necesita de la lipoproteína de alta densidad para llevar a cabo sus funciones normalmente. La producción de este colesterol bueno, aumenta con la ayuda del ejercicio aeróbico. Aquellas personas que inicien un estilo de vida donde se adopten este tipo de ejercicios, podrán disminuir su probabilidad de desarrollar placas en las arterias.



3. Mejora del estado de ánimo



Al hacer ejercicio, el cuerpo libera sustancias químicas que ayudan a lidiar con el estrés y a mejorar los hábitos de sueño. Se ha encontrado en distintas investigaciones que este tipo de ejercicios tienden a reducir la probabilidad de padecer depresión u otras condiciones como la ansiedad.



Es importante tener en cuenta que cada rutina de ejercicio debe de ser monitoreada por un médico especialista para que los beneficios se vean reflejados en la salud.



Tiene que tomar en cuenta su edad, peso, estilo de vida y condición física. Es decir, si usted no tiene como hábito ejercitarse constantemente, lo mejor será que empiece con rutinas de 30 minutos y descanse durante ella si así lo siente necesario.



