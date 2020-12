María Teresa Arboleda Grajales

Largas filas de atención, dificultad para conseguir citas médicas, demoras en la entrega de medicamentos, e incluso, falta total de atención hospitalaria, son algunas de las situaciones que viven a diario los colombianos debido al sistema de salud nacional.



Juan Luis Castro es médico, psiquiatra y salubrista público. Además, es senador de la República desde hace dos años. Actualmente, se encuentra liderando una propuesta para transformar el sistema de salud a uno que brinde garantías para los ciudadanos y profesionales de esta área.



La propuesta consiste en hacer una consulta popular en la que los colombianos voten unas preguntas y, de acuerdo con el resultado, se logre construir una ley que garantice los derechos que se están vulnerando.



Un sistema de salud que necesita ‘curarse’



Existe una serie de problemas que se han presentado en el país desde hace 27 años, cuando empezó a operar la Ley 100 de 1993, mediante la cual se creó el sistema de seguridad social integral.

El principal problema que necesita solucionarse con urgencia es el modelo de salud, que no se enfoca en prevenir las enfermedades, sino en curarlas. “Nosotros tenemos que cambiar el sistema, de uno curativo a uno preventivo, no podemos permitir que la gente siga enfermándose para poder cambiar las condiciones que nos aquejan”, afirmó Castro.



Para él, la pandemia del Covid-19 ha reflejado en mayor medida esta situación, pues según proyecciones basadas en cifras oficiales, en Colombia habrán muerto más de 40.000 personas al final de este año.



De acuerdo con Castro, “serían muchos menos si no tuviéramos un sistema enfocado en comprar unidades de cuidados intensivos, cuando ya la persona no puede respirar, en lugar de haber invertido en prevenir que la gente se contagiara”.



La ineficiencia del sistema afecta de manera grave a los pacientes. Según la Defensoría del Pueblo, el año pasado se interpusieron 207.368 tutelas por salud en el país. El senador comentó que la mayoría de estas tutelas corresponden a procedimientos que están incluidos en los planes de salud básicos que los ciudadanos pagan. Esto genera un gasto adicional para ellos, pues deben adquirir sus medicamentos o tratamientos de manera externa.



Existen regiones del país que padecen mayores dificultades de acceso a la salud, pues no cuentan con centros de atención y presentan condiciones como poca existencia de servicios de electricidad, acueducto, alcantarillado, y bajo acceso a internet y conectividad. Los habitantes de departamentos como Chocó, Amazonas, La Guajira, Arauca, Caquetá, Vaupés, entre otras zonas consideradas rurales, deben desplazarse hacia grandes ciudades para ser atendidos. En muchos casos, no logran hacerlo a tiempo.



Otro de los principales aspectos a cambiar, según Castro, es el abuso laboral al que son sometidos los profesionales de la salud. “Tenemos una fuerza laboral que está siendo muy maltratada desde hace mucho tiempo, tercerizada, sin derechos laborales y sin prestaciones. La tercerización les quita la posibilidad de tener cesantías, primas y vacaciones, esa es la norma que abunda en el sistema general de seguridad social de salud. Nosotros queremos acabar con la explotación laboral del talento humano en salud”.

La corrupción y robo del dinero destinado a la salud supone otro de los retos que pretende afrontar la propuesta del senador. Para él, quienes cometen estos delitos deben recibir sanciones ejemplares: “Debe haber penas severas para los que se roban la plata. Básicamente extinción de dominio y quitarles la casa por cárcel”, señaló.



Además de estos ejes, la consulta popular buscaría establecer tiempos máximos de atención, entrega de medicamentos y cirugías. También, la compra de tratamientos para enfermedades huérfanas por parte del Estado y fomentar el cuidado de la salud mental.



Castro afirmó que desde el Congreso no se han tomado medidas realmente efectivas para solucionar estos problemas, pues hay intereses personales de algunos funcionarios que impiden que las propuestas tengan mayor alcance.



“Hay decisiones que deberían basarse en la lógica y uno ve que desafortunadamente no es posible hacerlas. Por ejemplo, los impuestos al azúcar, al cigarrillo o la lactancia materna, que son muy justificables y fáciles de defender desde la lógica, la ciencia y la ética, llegan al Congreso y por otros intereses, se hunden”, afirmó.



Para el senador es importante que los colombianos entiendan que son parte del cambio, y que es ideal que participen activamente en los procesos que buscan mejorar sus condiciones de vida. “Necesitamos que alrededor de 13 millones de colombianos voten las preguntas de la consulta, yo creo que se puede lograr. Los cambios como el que estamos proponiendo ahora, ocurren siempre y cuando la gente se involucre y, como sociedad civil, haga que estas cosas ocurran para el cambio de todos los colombianos”.