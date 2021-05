¿Por qué Cali se ha consolidado como líder del mercado de la salud?

Álvaro José Carvajal Vidarte

El Valle del Cauca no solo es sinónimo de pujanza, resiliencia, emprendimiento y solidaridad. También ha sido catalogado como una potencia en salud, con amplio reconocimiento a nivel nacional e internacional.



Su gran desarrollo en infraestructura, talento humano e investigación en las diferentes especialidades posicionan al departamento como un referente de calidad en productos y servicios médicos en el mundo.



Tal como lo confirma Lina Triana, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, la región cuenta con centros hospitalarios reconocidos en Latinoamérica y una infraestructura óptima, pero lo más importante es que dispone de un talento humano capacitado, con experiencia y calidez en la atención: “Esto marca la diferencia y hace parte de lo que se conoce en la literatura científica como Compassion Sonics, que asegura que una persona se puede recuperar mejor de una enfermedad, si tiene una conexión especial con el personal médico; otras regiones son frías en su forma de socializar, pero el vallecaucano es alegre, le gusta compartir y tenemos una gastronomía y clima únicos, algo que no se puede reproducir en otras partes”.



De hecho, estas ventajas en materia de salud han permitido conformar el Cluster de Excelencia Clínica del Valle del Cauca, promovido por la Cámara de Comercio de Cali, CCC, del cual hacen parte 496 empresas dedicadas a la producción de bienes y prestación de servicios clínicos y médicos. Así lo anota Johanna Padilla Bedoya, gerente de esta iniciativa, en la Unidad Económica y de Competitividad, quien hace énfasis en que el programa, que se desarrolla con el apoyo de la Gobernación y la Comisión Regional de Competitividad, busca fortalecer a la capital vallecaucana como destino en salud, en las áreas de especialización, desarrollo y comercialización de productos y servicios. Algo que ya se refleja en las cifras, ya que las empresas del Cluster registraron ventas por $12,6 billones en 2020 y un crecimiento de 6,7% entre 2015 y 2020.

Lea también: La fórmula de Fundación Valle del Lili para ser una de las mejores clínicas del país

Orgullo de los vallecaucanos



La Fundación Valle del Lili, reconocida en el 2020 como la cuarta institución de salud en Latinoamérica, según el ranking de la revista América Economía, y la primera en Colombia en Investigación (Scimago), ha puesto en marcha diferentes estrategias en los últimos años para brindar atención en salud a los colombianos. Por ello, no sorprende que el Dr. Vicente Borrero Restrepo, su Director General, haya sido escogido, en el 2020, como el Empresario del Año en la región Pacífica por el diario económico La República.



“A pesar de las dificultades originadas por la pandemia, que impactó no solo la prestación de los servicios de salud, sino los ingresos y costos de la institución, logramos un cierre de año positivo, pues no se afectaron los proyectos de inversión en infraestructura, como tampoco los programas de actualización tecnológica e investigación”, comentó el Dr. Borrero. Y es que la Fundación Valle del Lili, como institución de alta complejidad, ha mantenido una comunicación directa con los entes regulatorios como las Secretarías de Salud, Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud.



Al respecto, la Dra. Marcela Granados, Subdirectora General, comentó que en el entorno regional se intensificó el programa Hospital Padrino, “para ayudar a otros hospitales con medicamentos, insumos y capacitación. Adicionalmente, colaboramos con la gestión de compra y distribución de insumos con los recursos donados por la empresa privada, a través de Propacífico”, precisó.

Puede leer: Vicente Borrero, elegido empresario del año en la zona Pacífico



Hospital Padrino se ejecutó en 5 fases, entre abril y junio, con el acompañamiento a hospitales de baja y mediana complejidad, para contribuir con el fortalecimiento de su capacidad resolutiva a través de telemedicina. El programa incluyó jornadas de telesalud y visitas de seguimiento presencial. Por otro lado, la institución formalizó en el 2020 la alianza con Comfandi, que permite ampliar los servicios de alta complejidad, como también desarrollar programas de Educación Médica a nivel primario, haciendo énfasis en la prevención y promoción de la salud.



Asimismo, aún en medio de la pandemia, la Unidad Funcional de Cáncer obtuvo el primer lugar en Gestión del Riesgo de Cáncer de Mama y el segundo en Gestión Integral del Cáncer, a nivel nacional, en el ranking de Cuenta de Alto Costo. Y para responder a esta coyuntura, a la par con sus objetivos de crecimiento y responsabilidad social y ambiental, Marcela Granados, Subdirectora General, destacó que “logramos mantener la excelencia, manejar la crisis y ser sostenibles, gracias al talento humano y la comunicación”.



Como si fuera poco, cuatro patentes de invención se aprobaron en el 2020 a título de la Fundación Valle del Lili, tres de ellas en Colombia y una en Brasil. También se obtuvo una para modelo de utilidad en EE.UU. Estos y muchos otros logros consolidan a la institución como una entidad de salud referente en el país, que, además, fue reconocida en 2019 y 2020 como la mejor empresa para trabajar en Colombia en la categoría de Salud, según Computrabajo.



Compromiso con la salud visual



Ad portas de celebrar su cumpleaños número 40, la Clínica de Oftalmología de Cali, se posiciona como la única clínica en el Suroccidente que ofrece todos los servicios oftalmológicos de manera permanente en un solo lugar, incluyendo urgencias.



Así lo destaca María Ximena Núñez, miembro de la Junta Directiva, quien advierte que la institución da prioridad a la detección y manejo temprano de la degeneración macular, el desprendimiento de retina, enfermedades de la córnea, entre otras patologías.



“Y en este marco aplica eficientes modelos de atención para garantizar la salud visual de los pacientes, desde el diagnóstico, la intervención quirúrgica y la rehabilitación”, agrega.

Lea también: ¿Qué sirve y que no de las medidas de bioseguridad contra el covid-19?



Uno de los logros de la Clínica es su Centro de Investigación certificado por el Invima en Buenas Prácticas Clínicas, que le permite participar en estudios nacionales e internacionales.



Y en esta coyuntura que limita el servicio, “hemos implementado estrategias para dar continuidad al servicio, de manera presencial, domiciliaria y por teleconsulta y entregamos medicamentos puerta a puerta. Para cumplir con esto contamos con un personal humano altamente calificado, especializado y comprometido”, dijo Ángela Barona, Gerente General.

Renovado y para la gente



El Hospital Universitario del Valle es reconocido por contribuir a través de convenios académicos, asistenciales e institucionales a la consecución de avances médicos en favor de la región. Si bien, en 65 años ha tenido múltiples transformaciones, siempre se ha caracterizado por ser referente en el servicio público de salud en el Suroccidente.



Y es que el HUV garantiza la atención de dos millones de pacientes al año, en Valle, Cauca, Nariño, Chocó y el Eje Cafetero. Marisol Badiel, Subgerente Profesional Universitario del Área de Salud, destaca que en los últimos 4 años se reestructuró su infraestructura tecnológica y de servicios, con la nueva Unidad de Trasplantes y la de Cuidados Intermedios. Además, su centro de oncología es uno de los más completos en Latinoamérica.



Hoy, en consulta externa se prestan 57 servicios médicos, quirúrgicos y de hospitalización de alto nivel. “En 2020 se rescató la atención de cirugía cardiovascular y enfermedades cerebrovasculares con intervencionismo de vanguardia y nos consolidamos como referente en trauma y patologías crónicas y de alta complejidad”, precisó.



Así, 3800 colaboradores logran con un servicio humano que los usuarios califiquen al HUV con 95% de satisfacción.

Líderes en atención neurocardiovascular



Dime Clínica Neurocardiovascular hace parte de un clúster en el barrio Versalles de Cali, donde hay cerca de 12 IPS, 4 EPS y 8 hoteles, lo que fomenta el turismo médico en la región.



Esta institución de alta complejidad, especializada en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades neurocardiovasculares, “tiene un equipo humano que atiende las 24 horas a pacientes con problemas vasculares, insuficiencia cardíaca y aneurismas, entre otras patologías, lo que nos permite tener excelentes resultados”, resalta su Gerente General, Alejandro Varela, al agregar que la Clínica trabaja con un talento de alto nivel, que hace investigación y se actualiza permanentemente, a lo que se suma que “su atención es más personalizada y humana”.



Por otro lado, Dime obtuvo el reconocimiento Angels de la World Stroke Organization, por su atención de accidente cerebro vascular, ACV, siendo el único en Colombia con nivel Diamante. Adicionalmente, ha participado en procesos de calidad de Icontec, la Organización para la Excelencia de la Salud y la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas.

Lea además: Las claves para lidiar con el bruxismo y sus consecuencias

Red que da vida en Palmira



Palmira es dueña de una de las redes hospitalarias más importantes del Valle, a través de la cual brinda atención a miles de pacientes de El Cerrito, Pradera, Florida y Candelaria y que en los últimos años se ha fortalecido con la llegada de nuevas clínicas. Entre ellas, la Santa Bárbara, que abrió sus puertas en 2020 con 150 camas, 32 de cuidado crítico, 5 quirófanos y servicios de mediana y alta complejidad. "Su modelo de atención es el primero en Colombia con un enfoque en gestión del riesgo", indicó su director, Edwin Etayo Ruiz.



Entre tanto, la Clínica Palmira “es pionera en tratamientos láser y se distingue por contar con Clínica del Dolor, Unidad de Vías Digestivas Altas y Bajas y ser un centro de referencia para formación de profesionales de la salud, a través de convenios con universidades", indicó el director médico, Santiago Laverde. Con 65 años de labores, tiene un programa de fidelización en el que se prestan servicios particulares a bajo costo.



De otro lado, la Clínica Palma Real, con 10 años de servicio, es la de más alta complejidad de la Villa, asegura la directora médica, Sandra Patiño, quien aclara que a este nivel es la única con atención de maternos y prematuros. "Somos pioneros en oncología y servicios ambulatorios de quimioterapia, hospitalización oncológica", agregó.



La clínica atiende 6.500 pacientes por Urgencias al mes, 2700 en consulta y realiza 700 cirugías al año.

No deje de leer: Cinco consejos para conservar el optimismo en estos tiempos

Logros desde lo público



Contar con el único hospital departamental universitario en salud mental acreditado en Colombia por el Icontec demuestra que en esta región se están haciendo las cosas bien. Las palabras son de Ligia Elvira Viáfara, Directora Ejecutiva de la Asociación de Hospitales y Empresas Sociales del Estado del Valle del Cauca, Asohosval, a la cual pertenecen 45 instituciones públicas, como el Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E.



Tal como ella lo manifiesta “nos centramos en la formación de recurso humano en asistencia técnica para las empresas afiliadas, así como en el acompañamiento en la prestación de servicios y toma de decisiones administrativas con asesoría jurídica”.



Entre los logros de Asohosval está el Programa de Formación Continua Especializada que acaba de lanzar y que permitirá capacitar con recursos del Sena a 4800 trabajadores de las Empresas Sociales del Estado en Valle y Santander de Quilichao.



De otra parte, con el apoyo de la Secretaría de Salud, la meta es ampliar el número de camas de cuidado intensivo en hospitales de nivel 1, 2 y 3 para responder a la ocupación que ya llega al 98 %.



Otro de los logros de la Asociación es el aumento en la intervención de casos de violencia de género y abuso sexual, “que requieren atención con respeto y humanidad”, dijo Viáfara.