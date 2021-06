Pfizer recomienda aplicar a los 21 días la segunda dosis de su vacuna contra el covid-19

Natalia Moreno Quintero

La farmacéutica Pfizer señaló que los estudios de eficacia y seguridad de su vacuna contra el covid-19 no se han evaluado en un esquema de dosificación diferente a 21 días entre la aplicación de la primera y la segunda dosis, esto frente a la decisión del Ministerio de Salud de esperar hasta 12 semanas para la segunda aplicación del biológico.



"Las recomendaciones sobre el intervalo de la dosificación dependen de las autoridades sanitarias y pueden incluir recomendaciones debidas a principios de salud pública", se lee en el comunicado emitido por el laboratorio.



"Como empresa biofarmacéutica que trabaja en una industria altamente regulada, nuestra posición está respaldada por la etiqueta y la indicación acordadas con los reguladores y se basa en los datos de nuestro estudio de fase 3", añade el escrito.



De acuerdo con Pfizer, la mayoría de los participantes del ensayo clínico recibieron la segunda dosis dentro del intervalo especificado en el diseño de su estudio -21 días-, lo que confirma la eficacia y seguridad de la vacuna.



Frente a esto, el Ministerio de Salud y Protección Social manifestó que la decisión de aplicar la segunda dosis de la vacuna contra el covid-19 de Pfizer para los colombianos priorizados en la fase 2 del Plan Nacional de Vacunación a las 12 semanas se basa en evidencia científica y en la experiencia de otros países.



Fernando Ruiz Gómez, titular de la cartera, afirmó que "no hay contradicción entre las recomendaciones de la farmacéutica y la medida adoptada. El espaciamiento entre dosis de 21 días hace parte de los estudios iniciales que hizo Pfizer, pero la decisión que tomó el Ministerio a partir de la recomendación de los diferentes gremios científicos, del consenso de expertos, el Comité Asesor de Vacunas y la Asociación Colombiana de Infectología, se toma con base en la evidencia".



Según el Ministro, en países como Canadá, Dinamarca, Francia y el Reino Unido se ha espaciado a 12 semanas la aplicación de la segunda dosis, lo que incrementa la eficacia de la vacuna.



Al respecto, la Organización Mundial de la Salud, OMS, expresó que recomienda aplazar la segunda dosis en casos extremos hasta seis semanas del tiempo normal de aplicación.



De otra parte, el Ministro de Salud dio un parte de tranquilidad sobre la existencia de dosis de la vacuna de Pfizer, asegurando que "tenemos dosis suficientes que se les han entregado a todos los departamentos, de manera que no hay ningún reporte de intranquilidad".



"Lo importante es que los alcaldes tengan una adecuada programación de sus dosis y no gasten segundas dosis en primeras aplicaciones, que en algunos casos genera algunos tipos de afectaciones", apuntó.