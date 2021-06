Por fallas al procesar la información, Valle no reportó muertes por covid-19 este lunes

Álvaro José Carvajal Vidarte

Colombia reportó este lunes el día con mayor número de muertes por covid-19 informadas en un boletín epidemiológico diario: 648.



Sin embargo, y a pesar de la elevada cifra, en el informe no se contabilizaron los fallecimientos de Valle del Cauca y Cundinamarca.



Desde el Instituto Nacional de Salud, INS, recordaron que en el boletín se reportan no solamente los decesos ocurridos en las últimas 24 horas sino también fallecimientos de días anteriores.



"Lo que hacen los departamentos es ir cargando los fallecidos de los que tienen datos completos. Día a día van subiendo y completando datos, hasta que logran que un registro completo suba. El departamento va cargando y el INS revisa contra duplicados y el Registro Único de Afiliados - Nacimientos y Defunciones, Ruaf ND, de modo que el departamento no conoce la cifra final hasta que la descarga", explicaron desde el instituto.



Explicaron, entonces, que "en el procesamiento de la base de datos cada entidad territorial carga sus fallecidos. Por una falla en ese procesamiento en la base, unas identidades quedaron fuera y no subieron al sistema, se detectó el error y este martes quedarán incluidas".



El departamento acumulaba hasta el pasado domingo 9.615 muertes por causas asociadas al covid-19, según datos de la secretaría de Salud departamental.



Este lunes, además, se informaron 2.054 casos nuevos de la enfermedad en la región, con lo que el total de contagios confirmados en el Valle desde el inicio de la pandemia ascendió a 305.921.



A nivel nacional, el último reporte del INS y el Ministerio de Salud confirmó 23.239 positivos nuevos de la enfermedad del coronavirus y 648 decesos, con lo que la cifra de contagios ascendió a 3.968.405 y la de fallecimientos, a 100.582.