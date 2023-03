Organizaciones médicas colombianas piden una reunión con el presidente Petro y la ministra de salud

En una carta enviada al presidente de la república, Gustavo Petro y a la ministra de Salud y Protección Social, Carolina Corcho, 19 instituciones médicas y de salud del país piden sostener un encuentro directo con el jefe de estado, con el propósito de presentarle sus propuestas de lo que podría ser la reforma a la salud.



Se trata de los médicos especialistas y representantes de la Academia Nacional de Medicina, Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, Colegio Médico Colombiano de diferentes regiones del país, la Asociación Nacional de Profesiones de la Salud, la Federación Colombiana de Sindicatos Médicos, Federación Médica Colombiana, Federación Odontológica Colombiana, Federación Colombiana de Sindicatos Médicos, Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación, Asociación Nacional de Internos y Residentes y la Asociación Colombiana Médica Estudiantil, los que le enviaron este documento al Gobierno Nacional.



Lea también: Partido Liberal no apoyará la reforma a la salud del Gobierno, confirmó César Gaviria



“Señor Presidente, señora Ministra, dado que el debate aún no termina y persisten temas que generan controversia, las instituciones médicas y de profesionales de la salud deseamos aportar nuestra experiencia y conocimiento en la búsqueda de las mejores alternativas, por ello, nos permitimos solicitar un espacio de encuentro con ustedes, en el cual desarrollaremos nuestras propuestas en los aspectos señalados, seguros de que serán un insumo importante para su Programa de Gobierno”, señalaron.



Afirmaron que lo único que quieren de esta reunión es poder aportar sus experiencias y conocimientos en las temáticas relacionadas con la parte laboral de los profesionales de la salud y la atención de los usuarios.



“Representamos diecinueve organizaciones médicas y de profesionales de la salud que hace dos años conformamos el grupo denominado: “Acuerdos Fundamentales para el pleno desarrollo de la Ley Estatutaria de Salud 1751 de 2015”, quienes sostenemos que es en virtud de esta Ley por la cual se hizo la verdadera reforma a la salud, pero que no ha sido debidamente desarrollada”, sostuvieron.



Lea además: ¿Cómo evitar generar infecciones respiratorias durante la erupción de un volcán?



Aseguraron que comparten algunas de las iniciativas del proyecto a la reforma de la salud presentada por el actual gobierno y radicada ante el congreso de la república el pasado 13 de febrero. Sin embargo, consideran que se debe robustecer otras propuestas.



“Compartimos muchos aspectos del Proyecto de Ley 339 de 2023 Cámara (PL), para disminuir las inequidades en el acceso, fortalecer la atención primaria en salud, abordar los determinantes sociales mediante una adecuada coordinación intersectorial, se conformen Redes Integradas e Integrales de Servicios de Salud (RIISS) que garanticen la resolutividad de las necesidades de atención de la población y, por supuesto, se fortalezca la red pública hospitalaria nacional con énfasis en las zonas más apartadas y dispersas, donde el subsidio a la oferta deberá ser predominante”, indicaron.



Finalmente, reconocen y agradecen la voluntad del Gobierno Nacional por buscar el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo en el sector de la salud, pero advierten que para que esta reforma se pueda convertir en ley de la república, es necesario que haya “previo dialogo social y concertación con las organizaciones gremiales y sindicales de los trabajadores de la salud”.