¡No es un asunto de moda! Lo que debe saber de la explantación mamaria

Muchas colombianas han decidido hacerse retirar sus implantes mamarios, entre ellas, varias figuras de la farándula nacional como Marcela Mar, Ana Sofía Henao o Claudia Bahamón. Aseguran haber desarrollado síntomas o enfermedades autoinmunes relacionadas con sus prótesis mamarias.



Cada vez más mujeres no solo en Colombia sino en el mundo optan por la explantación de estos dispositivos médicos porque han advertido, entre otras razones, la presencia de síntomas que pudieran relacionarse con una respuesta autoinmune autoinflamatoria como los del llamado Síndrome de Asia. Entre esas señales están: la fatiga crónica, insomnio, dolor en articulaciones y pérdida de la memoria.



Hoy, por eso, muchas se preguntan: ¿Debo hacerme retirar mis prótesis mamarias?



El doctor Alan González, médico especialista en cirugía plástica estética y reconstructiva, quien por varios años ha estado comprometido con el análisis y la reconstrucción de pacientes con quemaduras faciales, aplicación de biopolímeros y hoy se encuentra investigando todo el tema relacionado con las enfermedades por implantes mamarios, específicamente, a pacientes con síntomas asociados al Síndrome de Asia, asegura que no es necesario que todas las que tienen prótesis mamarias se las retiren. Solo las que estén junto con sus especialistas en reumatología y cirugía plástica, entre otros, sospechando la posible asociación Síndrome de Asia e implantes mamarios.



Estas fueron algunas de las explicaciones del especialista sobre el tema de la explantación en un Facebok Live que protagonizó en El País:



¿Cuáles son las enfermedades asociadas a los implantes mamarios?

Las descritas hasta el momento son: el linfoma de células gigantes, el carcinoma escamo celular y el Síndrome de Asia.

¿Qué es el Síndrome de Asia?

Es una asociación de síntomas que fueron descritos en el 2011 asociados a una respuesta autoinmune autoinflamatoria, producida por adyuvantes o sustancias que, de una u otra manera, al estar en contacto con el individuo pueden producir la aparición de los síntomas. Esas sustancias descritas por los doctores Yehuda Shoenfeld y Nancy Agmon-Levin, son las vacunas, los metales pesados y los dispositivos médicos con silicona.



¿Qué pasa en la actualidad? Aparece un grupo de mujeres sintomáticas, sin causa aparente, muchas de ellas con dolores articulares, dolores musculares, insomnio, fatiga crónica, ojo seco, boca seca, alteraciones de la memoria, les es difícil llevar una conversación porque se les olvidan las palabras, cada vez están un poco más distraídas y con más difícil capacidad de concentración, que son síntomas descritos dentro del Síndrome de Asia, y en algunos casos, asociadas a alteraciones a nivel de algunas pruebas genéticas y de laboratorio, entonces, con todos estos síntomas es que partimos del principio de que podemos sospechar que estas pacientes están presentando un Síndrome de Asia y cuando hacemos el análisis de las pacientes, vemos que lo que tienen en común es que tienen prótesis mamarias.



En mi caso, que a la fecha he tratado más de 600 pacientes sintomáticas, que han sido evaluadas por sus médicos durante un tiempo, son pacientes que al consultar ya traen dentro de su expectativa de manejo la posibilidad de quitarse los implantes. Cuando nosotros las orientamos y consideramos junto con ellas y con algunos médicos que la tratan que lo ideal es retirarles el implante, pues le realizamos el retiro del implante junto con la cápsula que lo envuelve, que es la explantación, y vemos que, progresivamente, van mejorando de manera parcial o total, uno, algunos o todos los síntomas durante el primer año de la posexplantación.

Doctor Alan González, cirujano plástico, estético y reconstructivo. Foto enviada por el Doctor Alan González / El País

¿Todas las que tienen implantes mamarios los deben retirar?

No. Las pacientes que están sintomáticas deben asistir a los especialistas asociados a su sintomatología para que determinen cuáles pueden ser las enfermedades orgánicas que le estén produciendo eso.



En la última reunión de la Sociedad Colombiana de Cirujanos Plásticos emitieron un comunicado junto con la Asociación Colombiana de Reumatología donde informaban que lo ideal es que el reumatólogo viera a estas pacientes, ya que como se está hablando de un problema autoinmune, autoinflamatorio y que muchas veces se manifiesta con síntomas musculares, articulares, síntomas asociados a alteraciones a nivel de las glándulas salivales, lacrimales, el reumatólogo es un especialista con mucho conocimiento en ese tema, él debe verlas de manera primaria, determinar si tienen o no la posibilidad de sospecha de Síndrome de Asia y a partir de eso, ellas consultar con su especialista en cirugía plástica para determinar cuál puede ser el manejo para su problema.



Es importante entender que las pacientes que se están quejando con respecto a estos temas no se inventan sus síntomas, son pacientes que un día tienen dolores articulares, otros días tienen dolores musculares, otro día tienen dolor de cabeza severo, el otro día están con vértigo, o sea, se la pasan día a día en una situación diferente y particular que no solo desgasta su calidad de vida, sino la de su entorno familiar. También tienen afectaciones a nivel de las incapacidades y ausencias laborales. Es algo que está generando mucha afectación en estas mujeres en específico. El ideal es que pudieran acceder a un manejo y a un tratamiento de manera rápida.

Las complicaciones en las cirugías en general están asociadas a diferentes causas: a la técnica quirúrgica, al estado de salud de la paciente, a su tipo de alimentación, a la reacción autoinmune que genera una respuesta inflamatoria. Las complicaciones son multifactoriales

¿Cómo se hace explantación y la reconstrucción mamaria?

Cuando te vas a quitar el implante tienes que ser sometida a dos procedimientos quirúrgicos que pueden ser en una misma cirugía o en cirugías independientes. Una es para quitar el implante con la cápsula que lo rodea (explantación) y la otra, es para reacomodar el tejido mamario para que quede con la mejor forma y proyección. A eso le llamamos una reconstrucción mamaria, que puede ser inmediata, mediata (en los próximos meses) o tardía (cuando se hace después de años).



Cuando hacemos la explantación, más reconstrucción mamaria inmediata, las pacientes tienen que ser sometidas a un posoperatorio que depende del médico con el que se opere, pues cada uno tiene sus propios protocolos. En el nuestro, la persona que es operada, está con una enfermera la primera noche, quien se encarga de sus cuidados. A partir del día siguiente empiezan a venir a nuestros institutos, ya sea en Bogotá, Cali o Barranquilla, para que en los días consecutivos, 5, 7 o 10 días, se realice terapias posoperatorias.



De mi parte les hago dos controles durante el primer mes, pero tengo doctores que se encargan de hacer el control y seguimiento de mis pacientes en el posoperatorio para ver el proceso inflamatorio y de la cicatrización.



Hay que mantener la relación entre médico y paciente activa, no es que te operes y nunca más te veas con tu médico, sino que te operes y te mantengas cercana a tu instituto para que allí te puedan aclarar las dudas y te den las recomendaciones pertinentes.

"Yo siempre les digo a mis pacientes: si queremos tener un excelente resultado, hay que ser excelentes ambos, tanto el cirujano como el paciente en sus cuidados”.



Doctor Alan González



¿Qué otros cuidados se requieren?

Cuando se realiza una cirugía de explantación es importante entender que es un procedimiento quirúrgico reconstructivo y como tal es bastante agresivo con los tejidos, ya que se hace una manipulación completa de la mama y si a eso le asociamos una reconstrucción con rotación de los tejidos, para poder lograr la mejor conformación anatómica de la mama, pues por supuesto requiere cuidados posoperatorios de movimiento, control del sangrado secundario que se pueda presentar, así que son pacientes que normalmente se dejan con drenajes, evaluando la cantidad de líquido que están produciendo; son pacientes que tienen cicatrices, por lo cual requieren cuidados de los movimientos de los brazos y también requieren cuidados y curaciones de las heridas quirúrgicas. Asimismo, en la alimentación deben tener una orientación precisa, porque hay ciertos alimentos que producen alteraciones o irritaciones a nivel de los procesos de cicatrización y del control de la inflamación. Y es importante anotar que el tema del regreso a las actividades cotidianas debe ser progresivo, porque hay muchas que se operan e inmediatamente quieren, como se sienten bien, empezar a manejar, hacer ejercicio, a hacer su vida cotidiana y la realidad es que siendo esto una cirugía reconstructiva con énfasis estético, requiere unos cuidados para lograr el mejor resultado.

¿Después de la explantación en cuánto tiempo se puede verificar que los síntomas de la paciente han disminuido o se han eliminado?

No he tenido la primera paciente que no le haya mejorado un síntoma…He tenido algunas que desde el mismo momento en que se despiertan dicen, ‘doctor, ya no siento los ojos secos, puedo ver mejor, ya respiro mejor, el dolor que tenía en el hombro que desde hace tres años no se me quitaba, en este momento no lo tengo’ y después al mes o a los dos o tres meses ya no sienten otros síntomas.

¿Se puede lactar después de una explantación?

Sí. Hemos tenido cuatro pacientes con esa experiencia. Cuando tú te colocas un implante lo normal es que puedas lactar. Porque con la técnica quirúrgica de colocación de implantes, los cirujanos plásticos, normalmente, no afectamos ni los conductos galactóforos ni los sistemas de producción de leche, lo cual permite que las pacientes, a pesar de tener los implantes, puedan lactar. La técnica de explantación es mucho más anatómica aún, porque hacemos una visualización directa del bloque de tejido que estamos manipulando y desde esa perspectiva, tampoco se debería afectar ese sistema de producción de leche y mucho menos la posibilidad de la lactancia de la madre.

¿De qué manera pueden aumentar las mujeres el volumen de su busto sin necesidad de ponerse prótesis?

Dentro de las alternativas para aumentar el volumen mamario, por supuesto las prótesis han sido la primera elección siempre. ¿Qué pasa? Ante el advenimiento de todas estas situaciones de mayor consciencia con respecto a las posibilidades de enfermedades asociadas a los implantes, se ha pensado en otras alternativas. En el caso nuestro utilizamos en nuestras pacientes grasa, por supuesto, previa evaluación de las características de la piel, la consistencia de su tejido mamario, las características de la expectativa que tenga ella con respecto al volumen, la forma y la proyección de su región torácica, entonces, son muchos los factores que hay que determinar para poder evaluar en realidad si estas pacientes son aptas o no para la colocación de grasa.

