Minsalud espera llegar en diciembre al 90 % de vacunados con, al menos, una dosis anticovid

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, aseguró que Colombia debería tener el 90 % de su población vacunada contra el covid con al menos una dosis para diciembre, pues es una "meta importante para reducir los riesgos que tenemos de mayor contagio durante este mes".



“Tenemos además una predominancia de la variante Delta sobre la variante Mu, lo cual genera una presión fuerte sobre los no vacunados; así como fronteras cada vez más abiertas y en la de Venezuela, en particular, el índice de positividad es más alto”, explicó Ruiz.

En cuanto a nuevas estrategias del Plan de Vacunación, el jefe de la cartera de Salud afirmó que abrirán este proceso para la población no residente en Colombia que llegue de Venezuela, con la expectativa de tener mesas de inmunización en la frontera. Esto sería posible por un decreto que saldría dentro de poco.



El Ministro exhortó a "no bajar la guardia, a seguir vacunándonos", además de hacer un llamado a las IPS y entidades territoriales para que se eliminen la mayor cantidad de barreras de acceso al biológico.