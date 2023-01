Lo que debe saber de la Epoc, una enfermedad prevenible, pero incurable

El territorio colombiano vivió durante los últimos meses del año 2022 una dura temporada del fenómeno de la Niña, que ha causado estragos en el país y está directamente relacionada con el aumento de casos de enfermedades respiratorias y la gravedad de pacientes que padecen alguna de ellas.



Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, esta situación se seguirá presentando hasta el mes de marzo de este año.



Uno de los padecimientos que más se pueden ver afectados por esta ola invernal, son aquellos casos, ya diagnosticados o que pueden desarrollarse, de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, Epoc.



Le puede interesar: Nueva EPS contará con una moderna IPS en Jamundí



Este tema preocupa a las autoridades no solo por la gravedad de la afección, sino porque en Colombia es la cuarta causa de muerte en el país, según expresó la subdirectora de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud, Nubia Bautista.



Esta es una enfermedad crónica progresiva que afecta directamente las vías aéreas, ya que el aire que sale y entra por ellas es menor. Es decir, “los bronquiolos sufren daños y se restringe el intercambio de gases.



Varios procesos provocan el estrechamiento de las vías respiratorias, y pueden producirse destrucción de partes de los pulmones, obstrucción de las vías respiratorias a causa de las secreciones e inflamación del epitelio de las vías respiratorias”, explica la Organización Mundial de la Salud, OMS.



A pesar de que es una enfermedad crónica prevenible y de las más comunes en el mundo, no tiene cura. Esta representa la tercera causa de muerte a nivel mundial y según las cifras de la OMS, en 2019 ocasionó 3,23 millones de defunciones.



En Colombia a pesar de que se ha trabajado para reducir las muertes a causa de esta patología, tan solo en 2020 fallecieron más de 2200 personas, afirmó Bautista, complementando que el promedio de la edad de diagnóstico en el país era alrededor de los 71 años.



Lea también: Anuncian modificaciones en el esquema de vacunación de menores de edad en el Valle



“La Epoc es una condición incurable que provoca alta carga de enfermedad, con esto nos referimos a que genera muchas muertes, pero también, mucha discapacidad. Es decir, una alta exigencia en la vida cotidiana para las personas, sus familias, sus cuidadores y además, un alto impacto en la productividad laboral. Es un reto importante para el sistema de salud porque, desafortunadamente, la mayoría de terapias que tenemos y de los fármacos que utilizamos para esta enfermedad no reducen la mortalidad, pero sí mejoran la calidad de vida”, recalcó Nubia Bautista.

Según la OMS, las causas más comunes de la Epoc son:



-Exposición al tabaco (incluye a fumadores pasivos).

-Exposición a polvo, humos o productos químicos.

-Asma en la infancia.

-Contaminación en el aire.

-Problemas de desarrollo pulmonar en la etapa fetal o en los primeros años de vida.

Síntomas:

Al ser una enfermedad respiratoria, los síntomas más comunes que se presentan son la tos con flema (de una manera crónica), dificultad para respirar y sensación de escuchar ‘silbidos’ en el pecho.



Estos suelen tener algunos signos comunes con enfermedades como la bronquitis, es por esto que apenas se comiencen a manifestar estos indicios se debe recurrir a un especialista para poder actuar de manera temprana y evitar su evolución.



Según la doctora Isabel Palacios, neumóloga líder de la especialidad de la Clínica Imbanaco, el diagnóstico de la Epoc se da por:



La clasificación clínica: En este caso, la gravedad se determina dependiendo si el paciente es un exacerbador frecuente o no (es decir, qué tan seguido presenta las crisis respiratorias) y el nivel de intensidad de los síntomas.



Lea aquí: Los tips que debe conocer para arrancar este año con buena salud física y mental



El examen de espirometría: es un diagnóstico realizado por los neumólogos para poder clasificar la gravedad de la enfermedad, “este nos da unos valores de la capacidad de aire para movilizar los pulmones y con base en esas mediciones hacemos la clasificación de leve, moderado o grave”, explica la doctora Palacios.



Este estudio debe estar acompañado de otros exámenes como una radiografía o tomografía de tórax. La neumóloga explica que se realiza con pacientes que tengan antecedentes de tabaquismo, no solo para identificar la Epoc, sino para realizar un diagnóstico temprano de cáncer de pulmón.



Cabe mencionar que a pesar de que la Epoc no evoluciona en cáncer, ambas enfermedades tienen entre sus causales, el uso de cigarrillos. Es por esto que, “todo paciente que tuvo tabaquismo debe ser tamizado para cáncer del pulmón”, enfatiza Palacios.



Algunos pacientes pueden presentar entre su sintomatología, una disnea progresiva, es decir, la percepción o sensación de ahogo permanente.

Tratamiento

La Epoc es una enfermedad tratable, pero no curable, porque el daño causado en los pulmones por el consumo del tabaco, por ejemplo, es irreversible.



El paciente que tiene la enfermedad debe aprender a convivir con ella, y allí radica la importancia de poder realizar un diagnóstico temprano para ayudar a que frene su evolución.



El tratamiento que debe recibir el paciente dependerá de la gravedad y sintomatología que presente, es decir, “es un tratamiento que es multidisciplinario en el que están incluidos cierto tipo de medicamentos, el acompañamiento de terapia física y rehabilitación pulmonar. Algunos pacientes presentan la necesidad de oxígeno”, explica la neumóloga Isabel Palacios. En algunas ocasiones, se necesita la intervención de profesionales en psicología y psiquiatría.



Respecto a los medicamentos, en su mayoría vienen en formato de inhalador, ya que estos permiten que la medicina (adaptada a la necesidad de cada paciente) pueda llegar directamente a las vías respiratorias, como, por ejemplo, a los bronquios.



La fisioterapeuta de la Clínica Imbanaco, Aura Cristina Vergara Perlaza, explica que el tratamiento conlleva dos actividades importantes: la inhaloterapia, que involucra el uso de los inhaladores y la terapia física, ya que se tiene que hacer un entrenamiento tanto de los músculos respiratorios como de toda la condición física.



La idea principal siempre será poder darles a los pacientes herramientas para que puedan convivir con la enfermedad. Para esto, dentro de la terapia respiratoria se les enseña una técnica de ahorro de energía, para que puedan hacer actividades de la vida cotidiana de forma segura y reducir así la presión corporal de la disnea.



“Existe una escala que utilizamos para medir el nivel de fatiga (escala de Borg), entonces cero es cuando el paciente está en reposo, 1 es cuando siente una leve disnea y 10 es cuando es un caso extremo. Es por esto que el tratamiento siempre es individualizado, porque tenemos que tener la rectificación de la percepción del esfuerzo que el paciente nos refiera”, explica la fisioterapeuta Aura Cristina Vergara Perlaza.

Cuidado preventivo:

Una de las recomendaciones de los expertos y profesionales de la salud para hacer frente al aumento de casos de enfermedades respiratorias y de contagios de Covid-19 a causa de la ola invernal es la vacunación.

Esto es para poder prevenir complicaciones graves en las personas que padecen condiciones médicas de alto riesgo, como la Epoc.



Para el aumento de casos de Covid-19, el Ministerio de Salud anunció una jornada de vacunación para invitar a todos los colombianos y en especial, a los pacientes con condiciones médicas complejas, como la Epoc, a vacunarse y completar sus esquemas de manera prioritaria.

La vacunación en personas diagnosticadas con la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica es prioritaria debido a que el Covid-19 puede empeorar los síntomas habituales que produce la enfermedad y provocar complicaciones.



De acuerdo con el doctor Diego Rodríguez, gerente médico de la Unidad de Vacunas de Tecnofarma Colombia, “aunque el diagnóstico de Epoc por sí solo no incrementa las probabilidades de contagio de Covid-19, sí aumenta el riesgo de enfermar gravemente y de presentar complicaciones causadas por el mismo virus”.



Un estudio realizado por la División de Medicina Pulmonar y de Cuidados Intensivos de la Universidad de Northwestern sobre la mortalidad por Covid-19 en pacientes con la Epoc demostró que los individuos con esta condición tienen más del doble de ingresos hospitalarios que el resto de los pacientes. Asimismo, se encontró que la tasa de mortalidad es tres veces más alta que la de los pacientes sin esta afección.



De ahí la urgencia para el estricto cumplimiento del esquema de vacunación con sus dosis de refuerzo en las personas con Epoc. “La vacuna ha probado ser muy efectiva contra las complicaciones de la insuficiencia respiratoria y el fallecimiento, y estos son beneficios que se tornan particularmente importantes para los pacientes.



En específico, las vacunas de ARNm son ideales porque pueden incluir múltiples virus y brindar una mayor protección. Además, han ayudado a confirmar que lograr la durabilidad de la respuesta inmunitaria de la vacuna es fundamental para poner fin a la pandemia”, explicó el doctor Rodríguez.



Hasta la fecha, la evidencia sugiere que las vacunas disponibles contra el Covid-19 son seguras para las personas con la Epoc. Además, es poco probable que la vacunación contra el virus interfiera con los tratamientos para aliviar los síntomas de la Epoc, que pueden incluir terapias de oxígeno y medicación para las vías respiratorias.



Si bien es cierto que al tratarse de una enfermedad crónica, de acuerdo con la OMS, su tratamiento temprano sumado a la implementación de medidas como ejercitarse, dejar de fumar y vacunarse contra el Covid-19, pueden frenar el empeoramiento de los síntomas para mejorar la calidad de vida de los pacientes.