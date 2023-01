Nueva EPS contará con una moderna IPS en Jamundí

Cerca de 18.000 afiliados al Régimen Contributivo de Nueva EPS en el municipio de Jamundí, ahora reciben atención en los distintos servicios de salud en las nuevas instalaciones de la IPS Viva 1A, ubicada en la carrera 11 #6-28 barrio La Esperanza, los cuales venían siendo prestados en la sede de la carrera 10 #12-46.



De acuerdo con la doctora Silvia Patricia Londoño Gaviria, gerente de la zonal Valle del Cauca Nueva EPS, este cambio es un acierto que beneficiará a la población de Jamundí, siendo consecuentes con la ampliación de capacidades y oportunidad de servicio para todos los afiliados.



Desde el 20 de diciembre los pacientes atendidos en esta sede de la Nueva EPS en Jamundí, cuentan con profesionales en fisioterapia, odontología, psicología, nutrición, y obstetricia. También pueden acceder a servicios como toma de muestras de laboratorio clínico, área interactiva de autogestión y sala de atención usuarios PAC.



Esta sede cuenta con horario de atención de lunes a viernes entre las 7:00 a.m. y las 7:00 p.m. y los sábados desde las 7:00 a.m. a 3:00 p. m. así como el servicio de toma de muestras desde las 6:00 a.m. a 10:00 p.m.



La gerente de la zonal Valle del Cauca, reiteró que la atención de los usuarios está en manos de un prestador que cuenta con una amplia trayectoria, el cual ayudo en temas de infraestructura y capacidad instalada, lo cual prevé un mejoramiento en los tiempos y la calidad de la atención para los usuarios.



“IPS Viva 1A es un prestador nacional que cuenta con personal idóneo y calificado para la atención. Cuenta con una experiencia de más de 10 años como operador de IPS exclusivas al servicio de Nueva EPS”, expresó Londoño.



Al tiempo, la directiva envió un mensaje de tranquilidad a los usuarios al indicar que el cambio de prestador no afecta la condición de aseguramiento que otorga Nueva EPS, lo cual significa que la compañía continuará brindando acceso a los distintos servicios de salud para pacientes.



Nueva EPS en Valle del Cauca