Las quemaduras: que no sean un dolor de cabeza en esta temporada

Las lesiones en la piel no solo son por pólvora. En el hogar en esta época se pueden presentar accidentes por agua hirviendo, aceite caliente o por sobrecarga en las tomas eléctricas. Prevenga estas situaciones. O sepa cómo actuar si hay este tipo de incidentes.

Los accidentes con pólvora no son los únicos que ocurren en la temporada decembrina. En esta que época como los niños se encuentran en vacaciones y los adultos se aventuran a realizar actividades que normalmente no harían, hay más posibilidades de que aumenten el riesgo de sufrir diferentes lesiones en la casa. Una de ellas son las quemaduras.



La complejidad de estas, depende del grado de afectación que se produzca y el alcance de las diferentes capas de la dermis que logre. La Organización Mundial de la Salud, OMS, define las quemaduras como “una lesión a la piel u otro tejido orgánico causada principalmente por el calor o la radiación, la radioactividad, la electricidad, la fricción o el contacto con productos químicos” y afirma que causa alrededor de 180.000 muertes al año.



La piel tiene muchas funciones, desde ser una barrera de protección contra los factores externos (como bacterias, suciedad, sustancias químicas, entre otros), como un regulador de la temperatura corporal. Esta se compone de tres capas principalmente: la epidermis, la dermis y el tejido subcutáneo.



Cuando este órgano es lastimado por factores de temperatura como el frío y el calor (conocido también como quemaduras térmicas), su gravedad será determinada por el daño causado a las capas de la piel. Estas lesiones se clasifican en: leve (grado I), moderado (grado II) y grave (grado III).



Las quemaduras térmicas dejan diferentes lesiones que pueden ser, desde una “zona que se ponga roja y caliente, (como cuando se queman por el sol), hasta situaciones un poco más complejas en las cuales hay una pérdida de la piel, del músculo o más estructuras. Vamos a tener unas intermedias de grado dos, que se van a caracterizar por la presencia de unas ampollas en el área quemada”, explica Javier Danilo Salazar, doctor de Urgencias y director de la especialidad en Medicina de Urgencias de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Javeriana Cali.



Las causas por las que pueden ocurrir son varias, pero el aumento de casos en diciembre se debe principalmente a que las personas son más entusiastas y menos temerarias, por lo que realizan acciones sin las debidas precauciones. Se suelen relacionar con accidentes laborales, quemaduras eléctricas, entre otras.



Por ejemplo, “a veces se utilizan elementos que no han sido usados en todo el año y no saben si la conexión de gas está bien, lo que puede causar explosiones. O sobrecargar las tomas para poner todas las luces navideñas puede generar incendios”, explica la doctora Ana María Robledo, especialista en Cirugía Plástica del Grupo de Quemados de la Clínica Imbanaco Grupo Quirónsalud.



En época de Navidad, también son muy frecuentes los casos de ‘buñuelos bomba’, como los expertos denominan coloquialmente a los accidentes en los que, al momento de poner la masa en el aceite, ya sea porque el queso está muy frío o la temperatura de este líquido no es la adecuada, se puede generar explosión, o que el aceite salpique, entre otros.



Los menores de edad suelen ser los más afectados, ya que, al pasar más tiempo en el hogar, por encontrarse en vacaciones, los riesgos aumentan, ya los accidentes de quemaduras “se producen mayoritariamente en el ámbito doméstico y laboral”, explica la OMS. En Colombia, el 88.6 % de las quemaduras infantiles ocurren en la casa.



Suelen visitar urgencias el niño que tiene quemaduras dolorosas en la boca, por morder los cables con los que se conectan los adornos navideños, pero es más común que “sufran quemaduras al exponerse a líquidos hirviendo, (café, agua y chocolate, por ejemplo), pero en diciembre, la única variación con la que contamos y el disparo de casos que tenemos en Urgencias se debe a la pólvora”, manifiesta el doctor Salazar.



Las quemaduras por pólvora tienen dentro de su complejidad el tema explosivo, que no solo daña los tejidos, sino que puede causar una amputación. Estas heridas, generalmente son remitidas a hospitalización por la gravedad y el peligro que representan, ya que, sin tener la barrera protectora, no se tiene quien evite problemas graves a los diferentes órganos que componen el sistema humano, a su vez, se debe hacer el estudio pertinente que evalué qué tan viable es reimplantar la extremidad perdida.



“Cuando hay explosiones, el tejido muchas veces ya está lesionado intrínsecamente, por lo que al llevar el miembro amputado a la institución es para saber si existe la posibilidad de re-implantarlo, pero muchas veces por el daño que presenta no es posible. Esto debe decidirlo un especialista”, aseveró la cirujana plástica Ana María Robledo



Para tratar en casa, heridas que no represente ningún peligro, la cirujana plástica y líder de Unidad de Quemados- HOMI, Gicela Cárdenas brinda una serie de acciones para el manejo de quemaduras por líquido hirviente que buscan reducir posibles consecuencias y así mitigar su impacto.





Tan pronto ocurra la quemadura, retirar rápidamente toda la ropa mojada con en el líquido caliente, para disminuir el tiempo de contacto del mismo con la piel. Lavar la piel afectada por la quemadura con agua al clima durante al menos 30 minutos. Tener en cuenta que sí el líquido hirviente comprometió la cabeza y el cuero cabelludo, debe lavarse de forma continua el pelo. Consultar oportunamente al médico. No aplicar recetas caseras como ungüentos, extractos de plantas, cremas, aceites o líquidos como la leche, pues agravarían los daños y retardarían la recuperación.

Realizar la evaluación de la extensión de daño. Dependiendo del grado de la lesión, se definiría una conducta de acción adecuada a cada escenario. Se le da medicamentos para el manejo del dolor Por último, se brinda una curación provisional mientras entra a UCI o a cirugía, dependiendo de la decisión del médico especialista.