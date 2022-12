Somnolencia y visión borrosa: los peligros de consumir licor adulterado

Cefalea intensa, somnolencia, visión borrosa, son algunos de los síntomas de ingerir una bebida alcohólica fraudulenta. Esta, incluso, puede provocar la muerte.

En alerta están las autoridades civiles, policiales y de salud por el número de casos de intoxicación registrados en Soacha y Bogotá a raíz del consumo de licores adulterados. El Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública, Sivigila, reportó, hasta el pasado 16 de diciembre, que ha habido 28 víctimas, de las cuales 17 fallecieron.



Esta es una problemática que se incrementa en este mes debido a los tradicionales festejos, celebraciones y rumbas de esta temporada, de ahí que, advierten los profesionales de la salud, hay que acudir inmediatamente al servicio de Urgencias si se sospecha que una persona es víctima de una intoxicación por licor falsificado, ya que, no hacerlo a tiempo, puede producir ceguera o incluso, la muerte.



De acuerdo con el médico especialista en toxicología, Luis Carlos Rojas Rodríguez, la intoxicación por licor fraudulento no es la más frecuente en el mes de diciembre, pero, es una de las más severas. Y generalmente, ocurren varios casos al tiempo, lo que epidemiológicamente se conoce como “brote”, pues un grupo de personas se expone a una sustancia tóxica al estar en una misma celebración.



El también docente de la Universidad del Rosario comenta que los síntomas de una intoxicación por bebida adulterada son difíciles de diferenciar de una intoxicación por alcohol etílico (el que es apto para el consumo humano), sin embargo, hay algunas señales que pueden diferenciar una de la otra: el dolor de cabeza es más intenso, hay visión doble o borrosa y el cuadro de embriaguez es más tardío. “Si hay presencia de esos síntomas, la persona inmediatamente debe acudir a Urgencias”.



El tiempo en que se presentan los síntomas de la intoxicación varían de una persona a otra. En general, hay individuos en que estas señales les inician entre las 6 u 8 horas después de haber ingerido la bebida falsificada, hay incluso, quienes los presentan hasta 24 y 36 horas posteriores a la ingesta, esto también está sujeto a la cantidad de consumo de trago adulterado.



Lea también: Incautan más de 2.600 botellas de licor adulterado en fábricas clandestinas de Cali



Dependiendo del tiempo que haya pasado desde la toma del alcohol falsificado y de las condiciones en que llegue el paciente, se determinará el tratamiento para el mismo.



Se pueden aplicar medidas como antídotos, medicamentos o tratamientos como la hemodiálisis, con los que se busca eliminar rápidamente la sustancia tóxica del cuerpo y disminuir el daño que pueda provocar en la persona, explica el doctor Rojas.



Las bebidas adulteradas generalmente se elaboran con metanol, un alcohol que no es apto para el consumo humano y que se utiliza en otros escenarios, como la fabricación de combustibles.



“Cuando el metanol entra en nuestro organismo se convierte en una sustancia muy tóxica que se llama ácido fórmico, el cual produce varios problemas: afecta la retina y al nervio óptico, lo que hace que la persona desarrolle ceguera. Lo otro es que puede alterar el sistema nervioso central, o sea, el cerebro: puede dañar varias áreas de este que pueden provocar movimientos anormales como temblores e incluso, convulsiones, una de las causas de muerte que tienen estos pacientes”, explica el doctor Rojas, toxicólogo de la Clínica Country.



El ácido fórmico, complementa Rojas Rodríguez, también puede favorecer el riesgo de arritmias cardiacas, ese es otro problema por el cual estos pacientes desarrollan inconvenientes y pueden llegar a la muerte, indica.



Adicionalmente, el metanol cuando se convierte en ácido fórmico puede ocasionar lesión renal y dañar diferentes estructuras de nuestro cuerpo que podrían causar el fallecimiento de la persona.



Los diversos síntomas que se puede presentar se dan a nivel del “sistema nervioso central, tales como cefalea (dolor de cabeza intenso que no se ha experimentado con anterioridad), deterioro del estado de conciencia, somnolencia, la persona puede terminar en coma. También tener un cuadro convulsivo. Adicionalmente, en el ámbito visual se presenta lo que es conocido como efecto de ‘tormenta de arena’ , que es una visión borrosa y hay disminución de la agudeza visual”, explicó el doctor Maurix Fernando Rojas, toxícólogo del Hospital Universitario del Valle.



Si la persona sobrevive a la intoxicación puede tener secuelas como la ceguera, que es una de las más frecuentes. También, movimientos anormales como temblores o movimientos de las extremidades. En casos mucho más graves pueden desarrollar estados de coma y de muerte cerebral.



En general, cualquier persona que consuma bebidas alcohólicas está en riesgo de exponerse a una intoxicación por alcohol adulterado, por eso hay que evitar la exposición al mismo.



Hay poblaciones que tienen mayor riesgo de presentar complicaciones aún más graves por este tipo de alcohol fraudulento: los niños y los adultos mayores, “esos pacientes tienen mayor riesgo de desarrollar complicaciones asociadas”, concluye el doctor Rojas Rodríguez.

Cómo detectar el licor fraudulento

Kevin Peñafiel Cadena es ingeniero ambiental, director de operaciones a nivel nacional de la Fundación K Colombia, entidad que tiene entre sus misiones, la sensibilización y capacitación de ciudadanos, entre ellos, los que trabajan en establecimientos, para que les entreguen envases de licores, con el fin de transportarlos, lavarlos en una planta especializada con todas las medidas de seguridad, para devolverlos a diferentes licoreras del país.



Además, la Fundación hace entrega de un ‘Sello de establecimiento responsable’ a todos aquellos que son aptos para el consumo del licor legal.



Peñafiel explica que son tres pasos básicamente que los ciudadanos deben tener presente para reconocer el licor adulterado:

1. La estampilla debe tener un código QR. Escaneelo con su celular. El código debe contener una información sobre la bebida: el tipo de producto que está comprando (si es aguardiente, ron, vino, aperitivo); su contenido (si es una garrafa, por ejemplo, debe aparecer 1750 ml) y la fecha de expedición del lote.



Si esta información no coincide con lo que usted compró o está tratando de comprar, puede tratarse de un licor falsificado.



2. Revisar la tapa. Si no está muy bien pegada, adherida de forma continua a la boca de la botella, si presenta algún roto en su sello, es un producto adulterado.



3. Voltee el envase. Póngalo en contraluz. Solo deben aparecer burbujitas en la parte inferior de la botella. Si hay algún sedimento o mugre de cualquier índole es un producto de dudosa procedencia.

Recomendaciones de expertos

El Invima, el médico toxicólogo Luis Carlos Rojas y el ingeniero ambiental Kevin Peñafiel aconsejan:



Compre el licor en grandes superficies, reconocidos. Desconfíe de bebidas alcohólicas con precios más bajos de los normales en el mercado.



Consuma licor en lugares de confianza.



Asegúrese de que el producto tenga registro sanitario vigente.



Revise los envases y el rotulado antes de consumir el licor.



Asegúrese de que las etiquetas tengan la siguiente información: nombre y dirección del fabricante e importador, contenido neto, grado alcohólico y declaración de leyendas sanitarias (“El Exceso de Alcohol es Perjudicial para la Salud” y “Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad”).



Sospeche de etiquetas que presenten características y colores que no les son propios, se encuentren deterioradas, se rasguen fácil o pierdan su color al tacto.



Si el alcohol viene en tetrapack que las pestañas y sus estampillas estén bien puestas, en buen estado.



Si va a consumir licor en un establecimiento, exija que la botella sea abierta en su presencia para evitar que hagan mezcla con alcohol adulterado.



Sospeche de bebidas alcohólicas de apariencia turbia, con sólidos suspendidos o sabores u olores no característicos.



Evite los cocteles que combinan dos o más tragos fuertes y en lo posible, tome un solo tipo de bebida, esto hará más fácil saber qué tanto alcohol ha consumido.



Una vez ingerida la bebida alcohólica, destruya la etiqueta, la tapa, con eso evitará que se reutilicen para reenvasar alcohol fraudulento.



Si al consumir licor se presenta sintomatología como visión doble, dolor de cabeza y mareo, evite automedicarse, diríjase a Urgencias.