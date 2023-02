La 'Psicooncología', una alternativa para afrontar el cáncer, ¿Qué beneficios trae?

Se estima que actualmente hay cerca de veinte millones de personas diagnosticadas con cáncer en el mundo. Ante este panoramos, sus pacientes aseguran que uno de los aspectos más difíciles de afrontar de esta silenciosa enfermedad son los miedos y el dolor familiar.



Es por eso que cada vez más hospitales especializados en todo el mundo incluyen tratamientos de psicooncología, una especialidad de la medicina que se ocupa de los cambios psicológicos y sociales que deja el cáncer.



La psicooncología trata de una disciplina que nació en la década de los 70s, en el centro de investigación Sloan – Kettering de Nueva York y su propósito principal es brindar acompañamiento a los pacientes y sus familias durante el tratamiento de la enfermedad. Cabe resaltar, que su función no es curar el padecimiento de la persona ni brindar tratamientos alternativos, su finalidad es tratar la salud mental para hacer el proceso más llevadero.



Cabe mencionar, que los trastornos psicológicos son comunes en pacientes con cáncer. El diagnóstico de esta enfermedad suele generar ansiedad, depresión, angustia y cambios en el estado de ánimo.



La aparición del cáncer no solo pone de cabeza la vida de la persona diagnosticada sino también la de sus seres queridos. Los familiares suelen tener la idea de que deben apoyar al enfermo hasta las últimas consecuencias, descuidando sus propias relaciones interpersonales.



“Si alguno satisface sus propios deseos y necesidades, surgen reproches morales y remordimientos y eso no ayuda a nadie. Es absolutamente esencial que los seres queridos encuentren formas de recargar energías”, explicó Gurun Bruns, directora del Centro de Asesoramiento Oncológico de Munster, Alemania, en diálogo con DW.





De esta manera, los cambios en el comportamiento también son comunes en los pacientes que padecen cáncer. A menudo tienen dificultades con su imagen corporal debido a los bruscos cambios físicos que experimenta el cuerpo durante las quimioterapias. Aquí, la psicooncología ofrece espacios de desahogo para que la persona pueda encontrar aceptación y no se aisle.



En países como Alemania, los pacientes con cáncer pueden solicitar reconocimiento como personas discapacitadas, lo que les permite encontrar ayuda con mayor facilidad en instituciones y centros de estudio.



En este sentido, la psicooncología aspira a mayor reconocimiento. La Sociedad Internacional de Psicooncología, Ipos, continuará trabajando para que cada vez más hospitales de todo el mundo reconozcan la importancia de la psicooncología en el bienestar de los pacientes con cáncer y sus familiares.



Ante la preocupación por el aumento que se prevé en el número de personas diagnosticadas con esta enfermedad en los próximos años. Se cree que para 2040, la cantidad de decesos por esta enfermedad se duplicará de 9,96 millones a 16,3 millones, según cifras de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer.



Sin embargo, hay buenas noticias para quienes hoy se encuentran batallando contra el cáncer. El avance de la medicina ha abierto nuevos campos de investigación. Por ejemplo, desde hace un par de décadas se ha venido implementando la ‘terapia selectiva’, que consiste en la utilización de moléculas químicas diseñadas para bloquear el avance de las células tumorales.



La ‘inmunoterapia’ ha sido sin duda la revolución de los últimos años. A partir de este tratamiento se potencia el sistema inmunitario del paciente para que este aprenda a descubrir y matar células cancerígenas.



La biotecnología ha puesto el tratamiento de ‘inmunoterapia’ en un nuevo nivel. A partir de rastreos biométricos se rastrean células cancerígenas en la sangre. Este mecanismo facilita la prevención y el diagnóstico temprano para el paciente.



Finalmente, expertos coinciden en que la mejor forma de combatir el cáncer es evitando hábitos de riesgo, como el consumo de tabaco, que representa un común denominador en el 22% de las muertes por esta enfermedad en todo el mundo.