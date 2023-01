Guía para enfrentar la depresión

Colombia, según informes de la Organización Mundial de la Salud, OMS, es el octavo país de Latinoamérica con mayor prevalencia de depresión, pues es un trastorno que afecta al 4,7 % de los colombianos. De acuerdo con datos de la mencionada organización, este trastorno de salud mental afecta al 4,4% de la población del planeta, lo cual ubica a Colombia por encima del promedio mundial.



Este informe global permite evidenciar la situación actual de salud mental de Colombia con respecto a los diferentes países del mundo, donde un aproximado de 322 millones de personas viven con depresión, una enfermedad que, según la OMS, anualmente cobra la vida de 788.000 personas, sobre todo por suicidio, destacando a las mujeres, los jóvenes y los ancianos como los más propensos a padecerla.



Pandemia y salud mental en Colombia



El estado de emergencia al que estuvo sometido el país durante más de un año debido a la situación de salud pública a raíz del Covid-19, interfirió de manera significativa en la salud mental de los colombianos, provocando que, actualmente, muchas personas padezcan de trastornos mentales y que la prevalencia mundial de la depresión y ansiedad aumentara un 25 %, según la OMS.



En el país, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud Mental de Allianz Colombia, entre 2020 y 2021 cuatro de cada cinco personas requerían ayuda o atención para distintos trastornos mentales, resultando como preocupante dentro de la encuesta el aumento de comportamientos suicidas durante 2021, los cuales se incrementaron en 60 eventos al año.

Por otra parte, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, afirmó a través de un documento que, como consecuencia de los picos de la pandemia y de la preocupación que estos generaban, las personas de 10 a 24 y de 25 a 54 años fueron quienes más manifestaron sentimientos de soledad, tristeza, cansancio, nerviosismo y demás síntomas, siendo las mujeres las más afectadas, pues a junio del año pasado, el 28.5% de estas reportó haberse sentido deprimida.



¿Qué es el trastorno depresivo?

Según la Organización Panamericana de la Salud, OPS, los trastornos mentales comunes son diagnosticados teniendo en cuenta dos categorías: los trastornos depresivos y los de ansiedad. “Estos trastornos son altamente prevalentes en la población y repercuten en el estado de ánimo o los sentimientos de las personas afectadas”, afirma el organismo.



Además, en un documento de la misma organización, se explica que, el número de personas con trastornos mentales comunes está aumentando a nivel mundial, principalmente en países donde existe una gran población y en donde hay menos posibilidades de acceder a buenos ingresos económicos que permitan satisfacer las necesidades básicas de un ser humano.

Síntomas

David Martínez, médico psiquiatra, subgerente científico del Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle, explica que los síntomas más comunes de la depresión son el estado de ánimo triste durante la mayor parte del tiempo, incapacidad de experimentar placer o satisfacción con actividades que previamente lo generaban y estados de gran irritabilidad, esto último sobre todo en los hombres.



“Estos síntomas suelen mantenerse activos por al menos dos semanas y se pueden acompañar de dificultad para conciliar o mantener el sueño, disminución en el apetito, dificultad para concentrarse, no ver esperanza en el presente ni el futuro, no sentirse capaz de lograr lo que se propone y, en casos más graves, pueden aparecer ideas de suicidio”, explicó.



En un momento en donde el estado de esta condición ya esté muy avanzado, afirma Martínez, las personas con depresión pueden sentir que no tienen energía física ni siquiera para levantarse de la cama y atender sus necesidades básicas de autocuidado como bañarse, vestirse y alimentarse. “Hay condiciones más severas en las que puede haber ruptura con la realidad, lo que hace que la persona experimente alucinaciones como escuchar voces, ver objetos o personas que, en realidad, no están ahí. La condición más severa, además del compromiso en la funcionalidad básica, está dada por ideas de suicidio o comportamientos autolesivos”.



Por otro lado, aunque el mayor aumento de consultas a servicios especializados en salud mental está relacionado con ansiedad, el psiquiatra David Martínez asegura que en la ciudad se ha identificado un incremento de cerca del 35 % por depresión, especialmente en adolescentes y adultos jóvenes que se encuentran entre los rangos de edad de 15 a 17 y de 22 a 35 años.



Por su parte, la psicóloga Carolina Morales, quien atiende en Cali, asegura que el principal motivo de consulta en los últimos meses está relacionado principalmente con las expectativas de vida que están teniendo los jóvenes. “Un caso muy común, por ejemplo, es que vemos que esta población está esperando conseguir las cosas de manera inmediata y esto lo están aprendiendo a través de redes sociales o demás canales y no presentan un adecuado manejo de la frustración”.



Tratamiento

Cuando un paciente decide buscar ayuda, de acuerdo con la evaluación médica, la severidad de los síntomas y riesgos identificados, se define si requiere manejo hospitalario o en casa. El psiquiatra David Martínez, explica que: “usualmente se combinan dos estrategias de intervención: la psicoterapia y los medicamentos antidepresivos, además de espacios como el hospital día, donde el paciente asiste a diario para recibir atención por un equipo interdisciplinario integrado por psiquiatra, profesional de enfermería, terapia ocupacional y trabajo social”.

Recomendaciones



Así como es importante tener en cuenta los síntomas de alarma que presenta una persona con algún trastorno emocional común como lo es la depresión, también es fundamental saber de qué manera se puede contribuir para evitar situaciones de mayor gravedad.



A continuación, algunas recomendaciones dadas por el psiquiatra David Martínez, la psicóloga Carolina Morales y la Asociación Colombiana de Psiquiatría:



1. No quedarse callado: Es fundamental poder hablar de la depresión con las personas del núcleo familiar o de cuidadores más cercanos.



2. Consultar a su servicio de salud mental: se debe saber que la mayoría de los síntomas que acompañan la depresión se pueden tratar y aliviar. Acudir a estos servicios permitirá que sea más llevadero el proceso.



3. Realizar actividades de dispersión: De acuerdo con la evolución que se vaya logrando, realizar actividad física como caminar al aire libre o hacer ejercicio si la condición lo permite, son factores que influyen positivamente.



4. Normalizar el problema: la persona que sufre depresión no debe ser criticada por otros y mucho menos por ella misma. Normalizar sus emociones y lo que siente permitirá que el paciente sea consciente y se atreva a iniciar un tratamiento.



5. Explicarle al paciente: es importante que la persona entienda la vinculación estrecha que hay entre los pensamientos o cogniciones, las emociones y la conducta.



6. No ejercer presión: no se debe impulsar al paciente a querer reanudar rápidamente su vida social, sino hacerlo de manera gradual, en la medida en que el estado de ánimo vaya mejorando.



7. Aspectos a evitar: el uso excesivo de equipos tecnológicos como celu-

lares o tabletas, además del consumo de alcohol o drogas recreativas.



8. Motivar: alentar al paciente para que acceda al acompañamiento de profesionales en psicología para el proceso de recuperación y que asista regularmente a controles.



9. Buscar espacios: si para la persona no es posible hablar de lo que siente en términos emocionales con su familia, lo ideal es que busque espacios con amigos cercanos o con la pareja para expresarse, pues muchas personas guardan este sufrimiento emocional en silencio hasta que no lo pueden soportar.