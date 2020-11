Erika Mantilla

El senior mánager del Área de Investigación en Vacunas de La Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica (Fisabio), Alejandro Orrico, recalcó que las vacunas contra el covid-19 que actualmente se desarrolla son seguras y se han creado siguiendo todos los pasos que se realizan con cualquier otra vacuna, sin saltarse ninguno; lo único singular es que las distintas fases se han desarrollado en paralelo.



Así lo informó Orrico en el marco de una conferencia que busca aclarar los bulos en torno al coronavirus, causante de la pandemia del covid-19 , en la que han participado genetistas y virólogos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Católica de Valencia y el Área de Investigación en Vacunas de Fisabio.



“Es falso que las vacunas sean inseguras por que se haya corrido demasiado en su producción”, manifestaron los científicos quienes explicaron que se optó por desarrollar las fases de las vacunas en paralelo, porque hay mucha necesidad de una vacuna y se ha destinado muchísima inversión para crearlas.



De este modo, agregó: “Se empezaron a producir las diversas vacunas cuando estábamos todavía en la primera fase, corriendo el riesgo de que no sirvieran y se perdiera mucho dinero, lo que ha permitido que ahora que están todas las vacunas en fase tres, ya se disponga de millones de dosis producidas que pueden distribuirse de forma rápida. De otro modo, el tiempo en crearlas habría sido mucho más largo”.

En ese sentido, el investigador remarcó que las vacunas salvan tres millones de vidas al año, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).



“El problema que tienen las vacunas es que son víctimas de su propio éxito, pues las personas no somos conscientes de su eficacia, ya que su protección no es perceptible para nosotros en situaciones en las que sin ella nos habríamos contagiado. Eso alimenta la sensación de que no hacen nada, pero gracias a que hay una parte muy importante de la población vacunada, como sucede con la gripe, se impide su expansión”.



Por otro lado, frente a las teorías que apuntan a que no es posible que este coronavirus se haya extendido por todo el mundo de manera natural sino que ha sido introducido a la vez en distintos países, Orrico ha explicado que, debido la globalización, un virus que surja en un pueblo perdido de cualquier rincón del mundo puede diseminarse por todo el planeta cuando la transmisión entre personas es tan fácil. “No hay dudas respecto de esto”.

El covid-19 no fue producido en un laboratorio



El catedrático de Genética Fernando González Candelas, responsable de la Unidad Mixta de Investigación, Infección y Salud Pública de Fisabio y primer genetista de España en descodificar el genoma completo del SARS-CoV-2, recalcó que este no es un arma de destrucción masiva producida en un laboratorio.



“Sencillamente no es plausible esa posibilidad. La comunidad científica no tiene todavía ni el conocimiento ni la maquinaria como para introducir cambios en el genoma del virus que lo manipulen para que actúe de una determinada manera. No se sabría cómo funcionaría ese cambio, además de que los genetistas podríamos descubrirlo”, precisó.



En este orden de ideas, ha rebatido a quienes defienden que este coronavirus podría haberse escapado por error de un laboratorio chino y de ahí haber comenzado a infectar a la población.



“Existe constancia de que eso no pudo suceder, dado que en el laboratorio sobre el se habían vertido esas sospechas no se estaba cultivando el SARS-CoV-2 por una sencilla razón: no se conocía su existencia”, manifestó Arrianza.

¿Cuándo llegarán las vacunas a Colombia?

El Gobierno Nacional informó que espera garantizar el acceso masivo a una posible vacuna contra la Covid-19 en el primer semestre del 2021, ya sea a través del mecanismo Covax o de negociaciones directas.



La prioridad será vacunar a personas mayores de 60 años, población en la que se concentra la mayor cantidad de muertes por Covid-19, así como la inmunización de personas con comorbilidades y al personal de servicios de salud.



Recientemente el ministro de Salud, Fernando Ruiz, señaló que el país aseguró las primeras dosis de una eventual vacuna, después de meses de trabajo. “Tenemos aseguradas 20 millones de dosis de vacunas, a través de Covax”, indicó.