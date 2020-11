Escribir para sanar, consejos de una experta para lograrlo y dominar el arte

Erika Mantilla

"Cada persona tiene su propio miedo y no concibo un taller si no es personal, yo sugiero que hablen del miedo como si fuera un personaje, que partan de algo mínimo, que con frecuencia es revelador”, dice la escritora.

Honoré de Balzac escribió una vez a un amigo: “la vie si dure” (qué vida tan dura). Una infancia solitaria y la indiferencia de su madre hicieron de él un hombre inestable cuyo único refugio fueron la lectura y después, la escritura. Por eso su gran proyecto narrativo: la Comedia Humana, que consta de 94 novelas, es donde Balzac enfrentó cada uno de sus miedos, traumas y debilidades como ser humano. La escritura fue su terapia para fortalecerse y lograr convertirse en el genio literario más prolífico del siglo XIX.



El caso de Balzac no es único, puesto que la escritura siempre ha sido una forma de autoconocimiento y crecimiento personal, antes y después, otros escritores han logrado asimilar de esta forma sus tragedias personales y sucesos catastróficos.



Es por ellos que la escritora argentina Silvia Adela Kohan, radicada en Barcelona, se ha dedicado por más de 30 años a enseñar escritura creativa con un enfoque terapéutico.



De hecho, ha publicado cerca de 50 guías sobre todos los aspectos que alguien debe saber para dominar el arte de escribir. En América Latina y España, si algún interesado busca manuales de escritura, seguramente se encontrará con un libro de Silvia Adela Kohan.

Lea además: Pandemia de solteros, ¿cómo volver al ruedo amoroso?

Aunque también es una escritora de ficción con novelas y cuentos premiados; Kohan es una reconocida filóloga de la Universidad de Buenos Aires, donde recibió clases de Borges y Noé Jitrik. Fue allí donde junto a otros investigadores fundó el Taller de Escritura Grafein, pionero en el desarrollo de técnicas de escritura basadas en el psicoanálisis. Con este enfoque terapéutico Silvia Adela Kohan ha realizado talleres personalizados para “escribir la vida”, ya que al igual que Balzac, todos —no solo los escritores— tienen algún miedo o trauma, que así sea muy pequeño, desea superar. Para todos ellos, Kohan escribió su libro ‘Escribir para sanar’, un compendio de 135 ejercicios de escritura “probados como un itinerario eficaz para tu viaje interior”.

En pandemia, la escritora ha continuado sus talleres terapéuticos de forma virtual, su correo es: silviadelakohan@gmail.com Foto: Especial para el El País

¿Qué la motivó a enseñar escritura?



Fue Borges el que me transmitió la pasión por el lenguaje y que importaba más el cómo se dice que el qué se dice, de modo que al leer trataba de descubrir la cocina, el tejido de ese texto. Poco después, en la Universidad de Buenos Aires, Noé Jitrik me reforzó esta práctica, y con un grupo creamos Grafein, un taller cuyo método introduje en España. Al notar el entusiasmo de los participantes y sus progresos empecé a tomar notas, estudiábamos las técnicas a fondo desde perspectivas diversas, y esas notas se convirtieron en libros.



¿Cómo descubrió que la escritura terapéutica es posible?



Yo diría que toda la escritura es terapéutica de alguna manera. Lo que descubrí fueron sus secretos y sus claves, la práctica más reveladora, la que alivia, el autoconocimiento, el encuentro con el yo… Por eso mi primera novela fue producto de algo que no quería aceptar y aún permanece guardada en una estantería. Qué más terapéutico que eso. Antes, como casi todo el mundo, empecé escribiendo un diario, y ya se sabe que los diarios son interlocutores valiosos que además te permiten dejar registrado lo que de otro modo se perdería, y te dan respuestas.



¿Qué relación tiene su metodología de escritura con el psicoanálisis?



En principio, igual que el psicoanálisis es una inversión a largo plazo. Su finalidad es la misma: curarse, ir al encuentro de uno mismo, saber cuál es la voz propia. A medida que escribes, los pensamientos se enlazan con la emoción y algo cambia en la vida del sujeto. Que alguien cuente el drama que vive y unos párrafos más adelante se encuentre con una idea que no se le había ocurrido antes y que lo aleja cada vez más de su malestar parece un milagro.



Marta Groisman, una amiga psicoanalista que leyó ‘Escribir para sanar’, me dijo que: “encontré en tu método una semejanza con lo que provoca la sesión terapéutica, en la que aparece algo que abre la comprensión a lo no dicho, a lo callado, que permite profundizar en ese síntoma y comprender el problema desde otra dimensión”.