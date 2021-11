¿Cuándo dejaría de ser obligatorio el uso de tapabocas en Colombia?, esto dijo Minsalud

Una de las dudas más recurrentes de los colombianos es cuándo ya no será necesario usar el tapabocas en espacios públicos, dados los actuales avances de vacunación y la reducción en las cifras del covid.



"No estamos cerca", afirmó el ministro de Salud, Fernando Ruiz, en entrevista con Blu Radio. "Hasta que no logremos pasar el 70 por ciento de la vacunación, o llegar mucho más arriba, será muy difícil. Miren lo que está pasando en otros países: volviendo a reimplantar el uso del tapabocas. La verdad es que esa medida nos protege a todos”.

Sin embargo, voces como la de Miyerlandi Torres, secretaria de Salud de Cali, han opinado que dicho elemento de autocuidado ya no sería necesario en espacios abiertos en el primer trimestre del próximo año.



Las cifras más recientes del Ministerio muestran que de los más de 50 millones de habitantes, 29.613.437 han recibido la primera dosis, mientras que 19.065.382 ya cuentan con el esquema completo, con corte al 21 de noviembre.