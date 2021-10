Crecen los casos de cáncer de mama: una guía clave para detectarlo a tiempo

El cáncer de mama es la principal causa de mortalidad en las mujeres alrededor del planeta. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, el año pasado se registraron 2.3 millones de nuevos casos en el mundo y fue el de mayor prevalencia, superando al cáncer de pulmón. Más de 680.000 mujeres fallecieron por cáncer de mama.



En Colombia se registraron 4411 muertes al año por esta enfermedad debido a detecciones tardías y una baja preocupante en la realización de mamografías.



Mientras en 2018 en nuestro país diagnosticaron 13.300 nuevos casos, en 2020 se reportaron 15.500.



Como consecuencia de la pandemia se redujo la realización de exámenes de detección, dejando un total de 92.712 mamografías y 5545 biopsias pendientes por efectuar.



El número de mamografías realizadas en Colombia se redujo alrededor de un 85%, lo que disminuye la posibilidad de detección oportuna de esta enfermedad. Según el registro del Sistema Integral de Información de la Protección Social (Sispro), en el segundo trimestre del 2020 se realizaron 27.388 mamografías, cifra dramáticamente menor a las 175.029 mamografías realizadas en el mismo periodo de 2019.

“Hoy los médicos estamos más atentos a que la paciente se realice su mamografía, así no tenga síntomas”. John Jairo Sánchez, mastólogo.

En una conferencia virtual donde se reunieron expertos en salud, Avon y Fundación Avon para las Mujeres revelaron la Encuesta Regional de Opinión Pública sobre Cáncer de Mama 2021, en la que participaron 7000 mujeres de 7 países de Latinoamérica: Colombia, Perú, Ecuador, Argentina, Chile, Uruguay y México.



En el estudio se indagó sobre las opiniones y actitudes de las mujeres hacia el cáncer de mama. Solo 3 de cada 10 mujeres de la región consideraban que la mamografía era el método de detección precoz más eficaz. Más de la mitad consideraban que el autoexamen de mamas era el mecanismo de mayor éxito. Y solo el 1% aseguró que el cáncer de mama puede no mostrar síntomas (cuando la enfermedad suele ser asintomática en la etapa inicial y no mostrar signos externos reconocibles con la mirada o el tacto). Además, 3 de cada 10 mujeres mayores de 40 años no se han realizado la mamografía.



De acuerdo con John Jairo Sánchez Blandón, especialista en cirugía de mama, mastólogo de la Clínica Imbanaco y presidente de la Asociación Colombiana de Mastología, las mamografías son importantes porque, aunque no previenen el cáncer de mama, pueden salvar vidas si se detecta el cáncer de mama lo más temprano posible.



“Existen otros métodos, como la ecografía, resonancia, que pueden ser útiles para mujeres con un riesgo muy alto de cáncer de mama, mujeres con senos pequeños, implantes mamarios o bulto. Pero nunca la ecografía va a reemplazar las mamografías”, manifiesta el especialista.



Varias organizaciones internacionales, como la Sociedad Americana del Cáncer, estipulan que las mujeres deben realizarse, al menos, una mamografía anual a partir de los 40 años y más si se toma terapias de reemplazo hormonal. Si la paciente tiene antecedentes de cáncer de mama o de ovario, se recomienda que comience a realizarse mamografías anuales a una edad más temprana, por lo general alrededor de los 30 años. Las pacientes que son de bajo riesgo deben hacerse una mamografía cada dos años entre los 50 y 70 años.

El médico epidemiólogo de la Liga Colombiana contra el Cáncer de Risaralda, Andrés Felipe Castaño, señala que no hay un método para prevenir el cáncer de mama de manera absoluta. Sin embargo, sí se pueden tomar algunas medidas para disminuir ese riesgo que aumenta las probabilidades de padecer esta enfermedad. “Evitar el tabaquismo, el sedentarismo y la obesidad, asociado a los hábitos de vida saludable, es indispensable para disminuir el riesgo de contraer cáncer de seno alrededor del 50%”.



Asimismo dijo que los factores protectores o las actividades que puede desarrollar la mujer con el objetivo de mejorar el riesgo respecto al cáncer de mama es, desde luego, “el hecho de la lactancia materna, comprendida como un proceso llevado a cabo de una manera rigurosa por más de un año, precisado en mujeres menores de 35 años”.



La emergencia actual relacionada con el Covid-19 ha provocado que pacientes con cáncer o en riesgo de contraer la enfermedad se alejen de las clínicas, pospongan los exámenes o eviten el tratamiento médico, aumentando así el riesgo no detectar la patología a tiempo.



La reciente encuesta realizada por la Acho (Asociación Colombiana de Hematología y Oncología) mostró que el número de visitas ambulatorias se ha reducido en un 20- 40%, y los nuevos diagnósticos de cáncer de mama se han reducido en un 64% . Es por que los expertos piden que las personas reanuden el tratamiento y reciban nuevamente el diagnóstico y las pruebas de detección temprana para prevenir el desarrollo de enfermedades como el cáncer.



“En el país, contamos con radiólogos idóneos con capacidad para hacer buenas lecturas de estas mamografías. Igualmente, con grupos formados de manejo integral que nos permite pensar que estamos logrando que el cáncer de seno tenga mejores pronósticos a como se lograba antes”, declaró Sánchez.



“No se debe tener temor a la mamografía y menos a que el médico llame periódicamente a la paciente. Si todo se hace con tiempo, la lesión puede desaparecer, incluso, antes de la cirugía”, añadió.

Autoexamen

Una de las medidas preventivas y de salud más recomendadas es el autoexamen de las mamas. Aunque no se ha demostrado que reduzca la mortalidad por cáncer de mama, el autoexamen es importante para que las mujeres conozcan muy bien sus senos para ser conscientes de cualquier cambio e informar al médico.



“El autoexamen debe de hacerse una vez al mes entre el quinto y séptimo día, una vez se acabe el ciclo menstrual. Se debe estar alerta ante diferencias en el tamaño de los senos, deformidades, hundimientos, cambios en la piel como zonas ásperas o rugosas. Se hace todo el tiempo, de por vida”, afirma Sánchez.

Detección a tiempo

Cryshna Consuelo Moscoso Peña, de 40 años, tuvo cáncer de mama. Gracias a que se realizaba el autoexamen antes y después de su menstruación, pudo detectar su enfermedad de forma temprana.



“No me habían ordenado la mamografía porque aún tenía 39 años, pero yo era juiciosa con el autoexamen. Sentí un tumor y fui al médico. Gracias a la mamografía fue detectado a tiempo y esa detección temprana hizo que no tuviera miedo, por eso el tratamiento salió exitoso”, manifestó la sobreviviente.

Un llamado a las mujeres a la prevención

La Liga Colombiana contra el Cáncer invita a las mujeres a evitar la obesidad desarrollando hábitos alimenticios saludables, comer frutas y verduras frescas todos los días, evitar alimentos procesados, fritos, ahumados, cocinados en exceso y a reducir la ingesta de sal y azúcar, para la prevención del cáncer de seno.



Como parte de esta campaña y para conmemorar el Día Internacional contra el Cáncer de Mama, la Alianza realizará un evento virtual abierto al público el 21 de octubre, a las 4:00 p.m. Será transmitido en sus redes sociales.



El evento será conducido por la periodista Adriana Giraldo y participará el doctor Carlos Hernando Bárcenas, catedrático de Oncología Mamaria del Centro Oncológico MD Anderson de la Universidad de Texas, quien brindará una visión general de este cáncer en Colombia y el mundo, además de pautas prácticas para prevenirlo y tratarlo a tiempo.



Este interesante espacio didáctico incluirá concursos y premios para concientizar a las mujeres sobre la prevención y detección precoz de esta enfermedad.