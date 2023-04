El sentido de la audición funciona con una serie de pasos complejos que convierten las ondas sonoras que viajan por el aire en señales eléctricas las cuales entran al oído externo a través de un pasaje estrecho llamado “conducto auditivo”, luego hasta el tímpano y, después de otros complejos pasos, llegan al cerebro a través del nervio auditivo en milésimas de segundos. Este proceso, a pesar de su complejidad, es automático y la mayoría de las personas que gozan de él lo dan por hecho.



Sin embargo, en Colombia, más del 16% de la población tiene disminución auditiva. El 36% por edad avanzada, el 17% por que nació con esta condición, el 33% a raíz de alguna enfermedad y el 4,5% por accidente laboral, según datos del Dane. Estas personas, cada día pasan por diferentes retos que en algunos casos se podrían evitar teniendo una buena salud auditiva.



Leydi Camacho, audióloga y coordinadora de calidad y entrenamiento de la marca de salud auditiva GAES, menciona los 5 retos más frecuentes a los que se expone cualquier persona con disminución auditiva:



1. En su rendimiento y entorno laboral:

El principal reto es no poder responder eficaz y/o adecuadamente a los requerimientos de otras personas que acuden en busca de información y posiblemente confunda las preguntas o comentarios. La persona con Hipoacusia probablemente realizará tareas incorrectas porque no entenderá las peticiones y tendrá altos niveles de frustración y aislamiento, ya que es consciente de que no está respondiendo al 100% en las actividades. Con algunas acciones sencillas, es posible hacer que una persona con disminución auditiva se sienta incluida en el trabajo. Por ejemplo, ayudándolo con transcripciones de las reuniones en línea o pidiendo a los compañeros de trabajo que hablen claro y lento.

2. Lugares públicos como restaurantes, centros comerciales, entre otros:

Son los espacios más retadores que tiene una persona con pérdida auditiva, incluso con el uso de audífonos para mejorar su calidad de vida. Estar en un lugar con ruido de fondo es un desafío en el momento de comprender las palabras, porque hay diferentes fuentes de sonido que se mezclan con las voces, lo cual afecta directamente la comunicación con el entorno.



En estos casos se recomienda que la persona con pérdida auditiva se ubique estratégicamente, es decir, no tan cerca de la música, al televisor o al escenario, por ejemplo. Que esté en un lugar lo más alejado posible del ruido y más importante aún, que su entorno sea consciente de la situación y pueda hablarle de frente, con una buena vocalización.

3. Con la familia y círculo cercano

Conflictos con su pareja o entorno por cosas como: subir mucho el volumen al televisor o creer que las personas a su alrededor comentan o se ríen de él debido a que no alcanza a escuchar lo que hablan.

Baja motivación de querer asistir a eventos o reuniones familiares, ya que estos espacios tienen diferentes fuentes de sonido, ruido y personas hablando.

Las personas de la tercera edad no van a poder escuchar las videollamadas o llamadas, en especial a los niños por su voz aguda. Esto se debe también a que los dispositivos tecnológicos hacen que se dificulte más la comunicación.

4. Niños y adultos en su entorno escolar y de aprendizaje:

Cuando un niño tiene pérdida de audición, suele originarse en el conducto auditivo externo debido a infecciones o perforaciones de la membrana. El niño sentirá que vive en una "burbuja" en la que su entorno habla y ellos no entienden los mensajes ni procesan la información requerida. Para ello, solicitar el apoyo de un audioprotesista es fundamental, teniendo en cuenta que se encuentran en la etapa de adquisición de conocimientos. Por otro lado, es importante que la ubicación en el salón de clases sea cerca del profesor, de la fuente sonora, ubicado al frente y hacia el centro del salón.

5. En espacios de entretenimiento y ocio como cines, conciertos, etc:

Existen pérdidas auditivas que implican molestia cuando el volumen está muy alto. Esto debido a que el campo dinámico se estrecha haciendo que la distancia entre lo mínimo que se escucha y lo máximo que tolera, es muy bajo. Esto genera baja tolerancia a los sonidos muy fuertes. Se cree que a mayor volumen más comprensión, pero no es de esta manera. Lo que va a causar es molestia y afectación en los porcentajes de comprensión de palabras.



La ubicación es vital, por lo que para estos espacios es recomendable encontrar un lugar donde no esté cerca a la fuente sonora directa para evitar la distorsión del sonido, y más importante, la exposición a altos niveles de ruido.



“Es importante que todo el círculo cercano a una persona con disminución de la capacidad auditiva, pueda apoyar a que se sienta incluida para que puedan disfrutar de estos momentos y espacios tan significativos para la vida de las personas”, comenta Camacho.