Álvaro José Carvajal Vidarte

En 2017 Cali fue escogida por la Unión Internacional contra el Cáncer como una de las tres ciudades del mundo para construir un modelo de lucha contra esta enfermedad que pudiera ser replicado en otras orbes del mundo. Su elección obedeció, principalmente, a que cuenta con un registro poblacional de cáncer de más de 5 décadas, realizado por la Universidad del Valle.



La capital del Valle aceptó el desafío City Cancer Challenge, C/Can, proyecto mundial cuyo gran objetivo es reducir en un 25 % la mortalidad del cáncer para 2025.



City Cancer Challenge entonces, “llega a Cali a trabajar desde 2017, a apalancar iniciativas que ha tenido la ciudad en el tema de cáncer, para ayudarla a organizar diferentes áreas con el fin de mejorar la calidad del diagnóstico y la atención de la enfermedad”.



Así lo explica María Fernanda Navarro Rangel, médica de la Pontificia Universidad Javeriana, con una maestría en Salud Pública de la Universidad de Harvard, actual directora regional de City Cancer Challenge Foundation para Latinoamérica, quien agrega que el Registro Poblacional de Cáncer de Cali es referente regional y mundial por la calidad de datos y la cantidad de tiempo que lleva siguiendo el comportamiento del cáncer en la ciudad. “Son más de 50 años”, enfatiza.



El 4 de febrero se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, enfermedad que, según la Organización Mundial de la Salud, OMS, es la segunda causa de muerte en el mundo. La entidad calcula que esta patología fue responsable de diez millones de fallecimientos en 2020.



Para conocer cuál es el panorama del cáncer en la capital del Valle, cómo la pandemia por el Covid-19 ha afectado el diagnóstico y tratamiento oportuno, entre otros temas, El País habló con la directora de City Cancer Challenge Foundation para Latinoamérica, la médica María Fernanda Navarro.



Doctora, deme tres ejemplos prácticos de la utilidad del City Cancer Challenge en Cali…



Te digo tres ejemplos prácticos y reales, pero son más o menos nueve iniciativas las que estamos liderando con la ciudad. Primero, un manual de calidad de laboratorios de patología hecho por profesionales de la ciudad con apoyo de asociaciones internacionales de expertos. Eso es para diagnóstico.



Segundo, una guía de práctica clínica en cáncer de cuello uterino, cáncer de próstata, cáncer de colon y recto y leucemias pediátricas, que fueron los cinco cánceres priorizados en Cali. Estas guías están en fase de finalización.



Tercero, un manual de calidad de servicios de radioterapia, donde los hospitales están tratando de ponerse de acuerdo para poderse evaluar entre ellos mismos.



¿Cómo la pandemia ha afectado el diagnóstico temprano y tratamientos de los pacientes con cáncer?



La pandemia no solo ha afectado a nivel Cali, sino a escala global. Estamos viendo en los estudios que los pacientes no están llegando a las consultas de prevención y diagnóstico temprano. Eso hará que la carga de la enfermedad de cáncer se incremente porque los pacientes van a llegar en estadíos más tardíos, donde el pronóstico es más reservado.



La doctora Miyerlandi Torres (secretaria de Salud de Cali) ha compartido datos interesantes con los que muestra que, desafortunadamente, por razones que ya conocemos, las personas no están asistiendo a la prevención y al diagnóstico temprano: estamos encuarentenados, hay miedo, dificultad para el transporte, los médicos no están atendiendo a nivel presencial.



Los datos que tenía Cali en diagnóstico de cuello uterino, por ejemplo, se han disminuido en forma drástica en el primer semestre del año pasado. Esos son datos que la Dra Miyerlandi ha compartido, pues le gusta este tema. Y es importante enfatizar que sí se ha disminuido en forma drástica el diagnóstico temprano de cáncer en Cali y en el mundo.

Lea también: La 'artillería' con la que Cali y el Valle vacunarán contra el covid-19



¿Han hablado en Cali sobre soluciones al respecto?



ProPacífico es el socio estratégico de sostenibilidad de City Cancer Challenge Cali y con ellos estamos trabajando para hacer diferentes grupos de multiactores: sociedad civil (grupos de pacientes), hospitales, clínicas, aseguradores, las Secretarías de Salud, con su referente de cáncer en Cali, para ver cómo, de forma práctica, implementamos estrategias para poder apalancar que se hagan diagnósticos. Tenemos varias posibilidades: telemedicina o teleconsulta, campañas por diferentes medios y redes sociales. Este grupo está hablando también con diferentes entes a nivel nacional para apoyar el mejoramiento del diagnóstico temprano de cáncer en Cali.

"El Registro Poblacional de Cáncer de Cali también informa que cada año se diagnostican 192 casos nuevos de cáncer y ocurren 94 defunciones por esta enfermedad por cada 100.000 habitantes".

María F. Navarro, directora City Cancer Challenge Foundation para Latinoamérica

¿Han pensado en campañas para evitar la aparición de algún tipo de cáncer que sea prevenible?



El único cáncer en el mundo en este momento que es absolutamente prevenible es el de cuello uterino y Cali el año antepasado fue referente con los niveles de vacunación tan altos que logró, que fueron más del 96 % en primera dosis, en niñas mayores de 9 años. Esos datos se han disminuido por la pandemia, porque las niñas no van al colegio, porque no se pueden hacer campañas, pero en marzo del año pasado se firmó un pacto de ciudad por cero muertes prevenibles por cáncer de cuello uterino y hoy en día la OMS lanzó la campaña mundial para erradicar este cáncer, la cual será a muchos años.



¿Cuáles son los cánceres de mayor incidencia en la ciudad?



De acuerdo con el Registro Poblacional de Cáncer de Cali, los cánceres más frecuentes en las mujeres de Cali son mama, tiroides y cuello uterino. En hombres son próstata, estómago y pulmón. En el 2017, el Valle del Cauca mostró tener la tasa de incidencia de cáncer de seno y próstata más alta del país.



En cuanto al cáncer de mama, por ejemplo, en el 2016 se reportaron 387 casos; en 2017 fueron 820; en el 2018 alcanzó los 1006 casos y para el 2019 se notificaron 1149 casos, aumentando año a año la detección de esta patología.



¿Cuáles son los cánceres más mortales en la capital del Valle?



En mujeres en los últimos años han sido mama y estómago. En hombres, próstata y estómago.

Vea además: Los impactos en sus ojos y piel por pasar tanto tiempo frente a las pantallas



¿Qué opina de la calidad de los servicios oncológicos en Cali?



Los servicios oncológicos de Cali son centros de referencia de los departamentos vecinos, que representan aproximadamente el 20 % de la población de Colombia.



Cali es referente a nivel regional en Valle, Cauca, Nariño para el tratamiento de cáncer avanzado, complejo. La ciudad cuenta hoy con toda la tecnología necesaria para poder tratar de forma adecuada cualquiera de todos los cánceres que hay. Tiene oncología clínica, cirugía oncológica y radioterapia, que son los tres servicios que va a necesitar un cáncer normal. Ahora, se está apalancando que los servicios trabajen más en red. ¿Esto qué quiere decir? Para estas guías que te estaba mencionando de los cinco cánceres priorizados en la ciudad, ProPacífico y City Cancer Challenge están trabajando con aseguradoras, Secretarías de Salud, IPS, hospitales y clínicas, para que sean realmente funcionales y mejoren la ruta de atención a pacientes.



Cali cuenta con todos los servicios, con los profesionales, con especialistas en cuidados paliativos. Con estos últimos estamos trabajando para hacer con ellos un curso on line, gratis, de cuidados paliativos primarios para toda la atención primaria en Cali. Se va a ofrecer seguramente en marzo. Este es un grupo multisectorial, que es lo que hace City Cancer Challenge y ProPacífico: agrupar a varios sectores (clínicas, hospitales, Secretarías de Salud, IPS, universidades, etc), para que, teniendo todos como meta en común mejorar el acceso al diagnóstico y tratamiento de cáncer en Cali, trabajemos juntos por soluciones específicas.

No deje de leer: La guía para cuidar a un enfermo de cáncer en tiempos de pandemia

Supervivencia

¿Cómo es el nivel de supervivencia de algunos cánceres en Cali?



La supervivencia al cáncer en Cali muestra una amplia brecha y alcanza varios puntos porcentuales en los cánceres priorizados por el plan Decenal para el Control del Cáncer en Colombia: próstata (17.1), mama (19.1), cérvix (16.6), colon (28.3) y recto (29.5).



En leucemias pediátricas, por ejemplo, la supervivencia en cáncer en los países desarrollados es más del 90 %. En Cali y en Colombia es de alrededor de entre 60 y 70 %. Pero esos números han venido mejorando en los últimos años. Obviamente, no sabemos cómo va a ser el impacto de la pandemia en la supervivencia porque eso se mide después de cinco años, pero estamos seguros de que va a tener impacto, habrá disminuciones.



Es importante señalar que Cali tiene un registro parecido al poblacional de cáncer, se llama Vigicáncer, es de la Fundación Poema, que ha sido publicado en revistas científicas internacionales y ellos miden la supervivencia del cáncer pediátrico en Cali y en Colombia.



Cali es una gran ciudad que trabaja para mejorar el diagnóstico y el tratamiento del cáncer en diferentes áreas y todos están muy coordinados. Es importante que se conozca que la ciudad tiene esos insumos y que todos estos médicos están trabajando día a día para poder medir y llevar soluciones que estamos tratando de implementar con City Cancer Challenge y Propacífico.

Lea también: Recomendaciones para detectar a tiempo el cáncer de próstata

Datos

La supervivencia del cáncer de seno y cuello uterino en mujeres está en 77 % y 57% respectivamente. Lo cual es menor que en otras regiones del mundo.



En adultos la supervivencia neta para cánceres comunes (cuello uterino y mama) estuvo entre 20 y 30 puntos por debajo de países más desarrollados en el periodo 2000 a 2004. La supervivencia neta ha mejorado en los últimos años para la mayoría de los cánceres en Cali, excepto los de estómago y colon.

Articulando esfuerzos

El pasado viernes tuvo lugar un encuentro entre C/Can, ProPacífico y las referentes de enfermedades crónicas y cáncer de la Secretaría de Salud de Cali con el ánimo de articular esfuerzos para responder a las principales barreras de acceso para la atención de los pacientes con cáncer que se evidenciaron durante el 2020.



Con base en la revisión de los Pqrs (Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias) más frecuentes y las causas de dificultad de acceso que se presentan con más frecuencia para los pacientes con cáncer en la ciudad, se logró definir las áreas estratégicas a trabajar.



En este sentido, se buscará un gran acuerdo con los entes regulatorios, las Eapb (Entidades Administradoras de Planes de Beneficio) y las IPS que defina indicadores trazadores claves y mecanismos con los que C/Can y ProPacífico puedan apalancar a los actores para cumplir con las metas en estos indicadores y con ello, lograr mayor efectividad en el acceso y calidad en la atención.