Jhon Edward Montenegro Jimenez

Entre el primer y segundo trimestre de este año los controles de pacientes diagnosticados con cáncer de próstata disminuyeron en un 34 %. Por eso, el Ministerio de Salud y diferentes organizaciones hacen un llamado a todos los que padecen esta enfermedad a no bajar la guardia en medio de la pandemia y que continúen con sus tratamientos.



Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, en Colombia se presentaron 12.712 nuevos casos de cáncer de próstata en 2018, lo que lo convierte en el primer tipo de cáncer que con más frecuencia afecta a los hombres de nuestro país. Y en cuestión de mortalidad, ocupa el cuarto lugar después del cáncer gástrico, el de pulmón y el colorrectal.



Por razones como estas, las autoridades y organizaciones de salud también instan a los hombres a hacerse chequeos médicos regulares para detectar este cáncer de manera temprana, pues como asegura la médico con maestría en oncología molecular María Catalina Quintero Camacho, directora de la Fundación Salud Querida, si no se consulta de manera oportuna o si se suspenden los tratamientos, esta enfermedad puede evolucionar a tal punto de generar metástasis y propagarse a órganos cercanos como la vejiga o extenderse al sistema linfático y los huesos, produciendo incluso, la muerte.

Cómo detectarlo



De acuerdo con el urólogo Juan Camilo Ospina, jefe de Urología de la Clínica del Country y Clínica La Colina, de Bogotá, para detectar este tipo de cáncer se necesita realizar un examen de laboratorio en sangre (el de antígeno prostático específico) y un examen físico que incluye un tacto rectal para palpar la próstata.



En caso de encontrar alguna anormalidad en alguna de estas pruebas se crean unas alertas que pueden necesitar otros tipos de estudios y / o una biopsia de próstata que confirme o no la presencia del tumor.

Estos exámenes son complementarios, uno no exime al otro.

¿Quiénes deben hacerlos?



Para detectar tempranamente esta patología se recomienda ofrecer a los hombres el tamizaje de cáncer de próstata (la búsqueda de este cáncer) a partir de los 40 o 45 años.



El doctor Héctor Posso, epidemiólogo con doctorado en salud pública y asesor médico en oncología para Bayer, comenta que los pacientes sin antecedentes familiares de cáncer de próstata pueden hacerse los exámenes a partir de los 50 años, pero si tienen un familiar, papá o hermano que ha tenido cáncer de próstata, debería empezar a hacerse exámenes regulares con su médico o urólogo a partir de los 45 años.



La médico Quintero Camacho explica que los exámenes de detección oportuna cobran gran importancia especialmente en aquellos pacientes que se consideran de alto riesgo.



“Los que han tenido una historia familiar de cáncer de próstata, sobre todo personas que han tenido papás o abuelos con una edad temprana de diagnóstico de enfermedades que han sido metastásicas. Cuando vemos que hay historia de cáncer familiar asociada con cáncer de próstata como el de mama; aquellos pacientes de raza negra; los pacientes con obesidad también deben ser tenidos en cuenta. Con ellos es importante iniciar este tamizaje de oportunidad más o menos entre los 40 o 45 años. Dependiendo de los resultados y de los factores de riesgo, se individualizará cuál va a ser su seguimiento a largo plazo”.



Destaca la doctora Quintero que aproximadamente el 65 % de los hombres diagnosticados con cáncer de próstata y que tienen una vigilancia activa (están en observación regular) serán tratados tempranamente con cirugía o con radiación. “El riesgo de morir por cáncer de próstata realmente es bajo”, dice.

Señales de alarma



La mayoría de los tumores de próstata en estadios tempranos, advierte el especialista Juan Camilo Ospina, no presentan síntomas, por esta razón, comenta, es tan importante el control periódico con el urólogo.



La idea es diagnosticar un cáncer cuando no ha presentado algún tipo de síntoma, expresa la doctora Quintero Camacho. Pero, hay síntomas en el cáncer de próstata que pueden alarmar, como los urinarios. “Personas que se demoran para empezar a orinar, tienen pujos, tenesmo vesical (quiere orinar y no sale la orina), chorros intermitentes, el calibre del chorro es mucho más delgado, puede también haber problemas eyaculatorios, básicamente eyaculación con sangre o anorgasmia, o sea, no expulsa semen durante la eyaculación. También son signos de alarma dolores óseos, sobre todo, de la pelvis”.



El doctor Héctor Posso agrega otros síntomas como el aumento en el número de veces que se va al baño en las noches, goteo después de haber orinado, dolor durante la relación sexual y “señales que son realmente alarmantes como sangre en la orina o en el pene, eso no es normal para nada y hay que consultar”.

Tratamiento



El tratamiento, explica el urólogo Juan Camilo Ospina, depende de muchos factores asociados al paciente, la agresividad del tumor y del momento en que se encuentre la enfermedad (temprano/avanzado).

“Algunas veces los operamos resecando la próstata y los ganglios linfáticos pélvicos o radioterapia dirigida a la glándula y/o a la pelvis con intención de curarlos. En otras ocasiones damos tratamientos sistémicos para detener la progresión del tumor y en otras, si tiene características de baja agresividad, podemos seguirlos o vigilarlos. Son muchas posibilidades que dependen de cada paciente, todas con ciertas indicaciones”.



Luego del tratamiento o la intervención no hay grandes restricciones al paciente. El doctor Ospina comenta que siempre tratan de curar el tumor y preservar las funciones sexual, intestinal y urinaria. “Cuando esto no se logra, afortunadamente, contamos con terapia de rehabilitación que nos ayuda con la recuperación de la gran mayoría de pacientes”.

A propósito



La próstata es una glándula que se sitúa debajo de la vejiga y delante del recto. Tiene el tamaño aproximado de una nuez y envuelve a la uretra (el conducto por donde se vacía la orina de la vejiga). Su función es producir el líquido que forma parte del semen.



El cáncer de próstata es un tumor maligno (crecimiento desordenado de células) que se origina en esta glándula y a veces puede invadir otros órganos y causar la muerte.