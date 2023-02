Unicef, en su compromiso de seguir protegiendo los derechos de la niñez colombiana en cuanto a su salud y su cuidado, lanzó la campaña Nutrir la Vida con apoyo de la farmacéutica Novo Nordisk, la cual tiene como objetivo principal prevenir el sobrepeso y la obesidad infantil.

Esta iniciativa nace a partir de la problemática de la pandemia del sobrepeso y la obesidad en los menores de edad, porque según la Organización Mundial de la Salud, OMS, 1 de cada 4 niños entre los 5 y los 12 años presenta exceso de peso, es decir, alrededor de 41 millones en todo el mundo.



En Latinoamérica, 3 de cada 10 niñas, niños y adolescentes, entre los 5 y 19 años, viven con sobrepeso, de acuerdo con un estudio de la misma Unicef.



En Colombia son casi el 25 % de los niños los que tienen exceso de peso y el 17.7% de los adolescentes tienen riesgo de sobrepeso y obesidad, conforme a la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional.



El sobrepeso en los niños, niñas y adolescentes tiene un punto de partida en los entornos obesogénicos, que son aquellos que desalientan la actividad física y suscita al sedentarismo y a una alimentación poco saludable como el consumir bebidas azucaradas y comestibles ultraprocesados.



Además, la población infantil que se ve afectada por el sobrepeso tiene un riesgo mayor de contraer enfermedades de gran preocupación como diabetes, obesidad, algunos tipos de cáncer y enfermedades crónicas no transmisibles. Del mismo modo, el sobrepeso afecta sus aspectos emocionales y psicológicos como la baja autoestima, dificultades cognitivas, la depresión, comportamientos cotidianos, estigmatización, el rendimiento académico y la baja socialización.



Lea también: Preocupación por aumento de obesidad y sobrepeso en los estudiantes de Cali



“El propósito de la campaña Nutrir la Vida es darles herramientas a padres, madres y cuidadores para que puedan llevar la alimentación sana y la actividad física más allá de una obligación, y convertirlas en un espacio de alegría, diversión y unión familiar”, aseguró Andrea Palencia, líder territorial de Salud y Nutrición de Unicef.



Palencia agrega que desde la organización desean “involucrar a tomadores de decisiones y a periodistas para que la iniciativa pueda llegar cada vez más lejos, y crecer junto con el aporte y el compromiso de todos y todas. Por esto, estamos incluso, desarrollando dos estudios sobre el costo y la carga de enfermedad por obesidad en gestantes, niñas, niños y adolescentes, y otro estudio, es una caracterización de la publicidad de comestibles ultraprocesados dirigida a población en edad escolar, el cual será lanzado en febrero de 2023”.



Para Unicef esto no es tarea fácil: los padres, madres y cuidadores, quienes lideran y orientan las decisiones en los entornos cotidianos de las niñas, niños y adolescentes, tienen en la campaña una tarea compartida: abordar los entornos obesogénicos, mejorar las dietas, cambiar la narrativa y las normas sociales para ayudar a transformar las percepciones, de modo que abordar el sobrepeso y la obesidad infantil se considere una responsabilidad social, familiar y no individual.



Esta campaña, que servirá para impulsar la salud y el bienestar de niños, niñas y adolescentes colombianos, vendrá en tres productos comunicativos novedosos y divertidos para atraer la atención de las audiencias claves como:



• Un reality culinario donde padres de familia y cuidadores de diversas partes del país compiten para crear el plato más saludable, divertido y con el mejor sabor, y se enfrentan a un exigente jurado: sus propios hijos e hijas. Este será transmitido por canales regionales.



• Un jingle pegajoso y moderno que recuerda la importancia de la buena alimentación y la actividad física en los niños, niñas y adolescentes. Este servirá como base para un desafío de baile en TikTok.



• Una particular encuesta en donde personas de todo el país intentan responder qué significa la palabra “obesogénico”.