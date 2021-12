La secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, realizó un llamado a la vacunación contra la covid-19, pues los análisis realizados en la cuidad demuestran que las personas no vacunadas tienen una gran presencia en las Unidades de Cuidados Intensivos, UCI.



El comunicado realizado este miércoles, a través de su cuenta de Twitter, enuncia que el promedio estos últimos días en las UCI de la cuidad, esta entre 70 y 75 personas y que: "el 70% de ellas no han recibido ninguna dosis del biológico y el 30% restante ya tienen más de 5 meses de haber recibido la 2 dosis y son mayores de 60 años".



Además, registra que: "de las 25 personas en promedio que fallecieron en las últimas dos semanas, el 80% no estaban vacunados y el 20% restante que ya tenía más de 7 meses de haber recibido la segunda dosis, lo cual demuestra la necesidad real de esa dosis de refuerzo".



Por esto, Torres reiteró este miércoles que es necesaria: "la aplicación de la dosis de refuerzo, la tercera dosis", añadió que no hay que esperar la disponibilidad de algún bilógico en específico: "apliquémonos la vacuna que esté disponible".



Cali cuenta con la disponibilidad de biológicos de AstraZeneca para la aplicación de la tercera dosis, sin embargo, algunas personas continúan esperando la llegada de bilógicos de otros laboratorios.



La secretaria comentó: "yo me apliqué AstraZeneca para la tercera dosis, es una muy buena vacuna, con efectos secundarios realmente mínimos, así que no esperemos, de verdad".



Sobre la vacunación, Miyerlandi aclara que al pasar estos días de Feria la ciudad esperaría "un aumento en el número de casos con síntomas respiratorios leves y protegernos de la derivación a UCI y de la mortalidad cumpliendo con los esquemas y con la dosis de refuerzo".

Los contagios

Pese a que el Valle del Cauca ha presentado un aumento considerable en la cifra de contagios por covid-19, la secretaria de salud de Cali comentó que: "en este momento es claro que estamos aumentando, más que el número de casos, el porcentaje de positividad"



Milyerlandi Torres, explico que: "hasta la semana pasada de 100 pruebas realizadas 7 personas eran positivas, hoy tenemos un promedio de entre 15 y 18% de positividades, de 100 pruebas realizadas entre 15 y 18 personas son positivas".



Debido a esto la funcionaria señala que ha aumentado la presencia de ciudadanos en los puestos de toma de pruebas, lo cual representa un alza en la presencia de síntomas.



"Hay otro indicador muy sensible y es que vemos filas de personas esperando una toma de prueba, lo que quiere decir que han aumentado los síntomas respiratorios con contactos estrechos por covid", señaló.