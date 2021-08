General (r) Rito Alejo del Río negó ante la JEP haber participado en masacre de Mapiripán

El general (r) Rito Alejo del Río Rojas negó haber tenido alguna responsabilidad en la masacre de Mapiripán, Meta, ocurrida entre el 15 y el 20 de julio de 1997.



El exmilitar habló ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, este martes, en el marco de la versión voluntaria que rinde ante el tribunal por su presunta participación en los casos 04 (situación territorial de la región de Urabá) y 06 (victimización de miembros de la Unión Patriótica).



La magistrada Nadiezhda Henríquez, relatora del caso 04, le indagó a Del Río Rojas "¿cuál fue su participación en los preparativos de la masacre de Mapiripán?".



"Ninguna, absolutamente ninguna. A mí me extraña, hay más de una declaración en donde se dice que no tuve nada que ver, porque eso lo dice mucha gente", afirmó el general retirado.



Y añadió: "que haya habido gente, y eso con el tiempo se va a descubrir, que se ha prestado para eso, vaya a saber quiénes son... pero (no es cierto) que yo haya tenido participación, empezando porque yo me encontraba días antes en el exterior, en San Remo, de Derechos Humanos. Cuando llegué a la brigada me encontré con ese problema".

El general (r) Rito Alejo del Río negó haber colaborado en la masacre de Mapiripán (Meta), ocurrida entre el 15 y 20 de julio de 1997. Así le respondió a la magistrada Nadiezhda Henríquez cuando ella le preguntó sobre su participación en estos hechos👇 pic.twitter.com/aM8WWo5Qwg — Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) August 3, 2021

Rito Alejo del Río negó además haber tenido contacto con narcotraficantes, tras ser indagado por la magistrada Henríquez sobre qué relación tenía con el Cartel de Cali, cuando llegó a comandar la Brigada XVII.



Así mismo negó haber tenido contacto con los hermanos Castaño y dijo que al llegar a la brigada tuvo "desconfianza" y conoció unas entregas realizadas por ellos.



"Dicen que yo fui el que llevé el paramilitarismo a toda esa área, y resulta que ellos ya existían por allá desde la década de los 80 (...) A mí me causó impacto la entrega de las propiedades al obispo, y posteriormente muchos aspectos que también se manejaron porque la gente aseguraba por allá que los Castaño estaban más para el lado de la guerrilla que en su posición", argumentó.

“¿Qué tipo de contacto tenía con la Casa Castaño?”, le preguntó la magistrada Nadiezhda Henríquez al general (r) Rito Alejo del Río, quien respondió: 👇 pic.twitter.com/WYytgTHQCg — Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) August 3, 2021

El exoficial permanece en libertad condicional desde 2017, luego de someterse a la JEP con el compromiso de aportar a la construcción de verdad para avanzar en la investigación de los hechos.



Rito Alejo del Río había sido condenado en 2012 a 25 años de prisión por el crimen del líder chocoano Marino López, ocurrido en 1997.



El general (r) es señalado de haberse asociado con grupos paramilitares de Urabá cuando estuvo al mando de la Brigada 17 del Ejército Nacional en esa zona del país, entre diciembre de 1995 y el mismo mes de 1997.



El tribunal especial espera determinar la responsabilidad del exmilitar en la masacre de Mapiripán, perpetrada por las Autodefensas Unidas de Colombiay en la que fueron asesinadas casi medio centenar de personas.