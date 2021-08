Congreso enviará al Presidente el proyecto que crea 16 curules de paz, para su promulgación

En manos del presidente de la República, Iván Duque, quien deberá promulgarlo y la Corte Constitucional que deberá hacer su revisión de constitucionalidad, pasó el acto legislativo que crea las 16 circunscripciones de paz.



La decisión fue anunciada por el presidente del Senado, Juan Diego Gómez, quien en un acto administrativo del Congreso anunció que se dio cumplimiento a los fallos que emitieron la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, al pronunciarse sobre la legalidad del acto legislativo que se tramitó en el Congreso en el 2017 y que supuestamente se había hundido por falta de un voto.



Gómez, al explicar lo adoptado señaló que los candidatos que aspiren a las curules de paz no pueden ser postulados por partidos políticos, como tampoco por Comunes que es el partido creado por las Farc. Los candidatos deberán ser inscritos por asociaciones o comunidades de víctimas por la violencia.



Tampoco podrán aspirar candidatos que en el pasado hayan sido elegidos o inscritos para otras elecciones en listas por los partidos políticos al menos cinco años antes. Los aspirantes de las curules de paz deben además certificar que son víctimas de la violencia y deben estar viviendo al menos desde hace tres años en algunas zonas afectadas por la violencia.



El acto legislativo que crea las circunscripciones de paz pasa ahora a la promulgación del presidente de la República, Iván Duque y posteriormente la reforma constitucional tendrá revisión inmediata de parte de la Corte Constitucional.



Tras el estudio de constitucionalidad, serán las autoridades electorales Registraduría Nacional y Consejo Nacional Electoral, los que dispondrán del mecanismo de cómo y cuando se harán las elecciones de las 16 curules de paz las cuales se escogerán para los periodos 2022-2026 y 2026-2030.

Lea también: "Hay que dejar de hacer política con cálculo electoral": Juan Diego Gómez



El presidente del Senado confía en que el pronunciamiento de la Corte Constitucional se alcance a dar prontamente para que puedan ser elegidas en los comicios de marzo de 2022 cuando se escogerán al Senado y la Cámara. Las elecciones de las curules de paz se harán con tarjetones independientes.



"Esto es el cumplimiento de dos fallos que no tienen el mismo contenido pero que buscan dar a las víctimas ese derecho de verdad, justicia y reparación y garantía de no repetición y es la forma de equilibrar la mesa. En este Congreso se encuentran los miembros de las Farc ya no como grupo armado sino como partidos político y faltaba el asiento de las víctimas", sostuvo Gómez.



Reiteró que "los miembros de partidos tradicionales no podrán acceder a estas curules y es uno de los elementos que planteamos hoy, es que este acto legislativo sale a control automático de la Corte Constitucional por tratarse de un procedimiento del fast track, como se llamó en su momento. Sólo pueden inscribir organizaciones de víctimas y cuando coincidan con resguardos indígenas estos también podrán inscribir guardando las normas de equidad de género e igualdad".



En lo que dispone en el acto legislativo se indica que la financiación será de parte del Estado, un 50 % de anticipo, acceso a los medios de comunicación, una serie de reglas electorales. "Sería muy conveniente que estas personas que participan por estas curules no compitieran con la curules tradicionales del Congreso, por eso sería muy útil que la decisión de la Corte Constitucional se generen en el mismo año pero en fecha diferente".



Aunque la reforma en general es bien recibida por la mayoría de las víctimas, el el general Luis Mendieta, exsecuestrado por las Farc, manifestó que “habrá luz verde pero para las Farc. Esas curules se irán a ocupar en esos territorios en donde las Farc siempre fueron fuertes y en este momento siguen dominando con desmovilizados, con reinsertados, pero están acreditados en la Unidad de Víctimas y por eso de ahí van a salir los candidatos de las 16 circunscripciones especiales a nivel rural”.



Mientras que se da todo el proceso de promulgación, revisión por parte de la Corte Constitucional y posterior implementación de las mismas, en la Cámara de Representantes ya se avanza en ir adecuando las instalaciones del Salón Elíptico como también las comisiones y las nuevas oficinas para estos futuros 16 representantes que se podrían estar posesionando el 20 de julio de 2022.