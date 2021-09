Este jueves varias organizaciones de derechos humanos entregarán a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) un informe que contiene información sobre los 1.653 falsos positivos en los que estaría vinculado el excomandante del Ejército, Óscar Enrique González Peña.



El informe da cuenta de la responsabilidad que se atribuye al exgeneral en falsos positivos cuando fue comandante de la Cuarta Brigada del Ejército entre 2003 y 2005.

Lea también: "Número de muertes de excombatientes ha disminuido este año": Emilio Archila



Pero también cuando estuvo a cargo de la Séptima División en 2005 y 2006, el Comando Conjunto del Caribe No. 1 entre 2006 y 2008 y el Ejército Nacional entre 2008 y 2010.



En cada uno de estos cargos, de acuerdo con el informe, siguió el trabajo del exgeneral Mario Montoya, pues lo reemplazó en cada uno de los batallones.



Este informe busca que los hechos que lo contienen formen parte de la investigación que dirige la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los hechos y conductas (SRVR) de la JEP en el marco del caso 003 denominado “Asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate por agentes del Estado” y que las víctimas de estos hechos puedan acceder efectivamente a medidas de reparación integral, condena a los responsables de los crímenes, verdad completa y a tiempo, y garantías de no repetición en los territorios afectados.



El general (r) González Peña no ha sido vinculado a ninguna investigación por estos hechos.