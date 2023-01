"Yo creo que el 30 se solucionan todos los problemas": Petro sobre reunión con Barbosa

Desde Francia, el presidente Gustavo Petro dio a conocer más detalles de la conversación telefónica que tuvo con el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, sobre la evaluación de la suspensión de las órdenes de captura de integrantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las Autodefensas de la Sierra Nevada (ACSN).



Al respecto, el Mandatario colombiano aseguró que al comienzo no entendía la posición del Fiscal y lo que se estaba dando a conocer a los medios de comunicación, pero luego de que Barbosa le explicó la situación sí le halló la razón en algunos temas.



Por tal motivo, para solucionar todo ese tipo de diferencias, el Presidente y el Fiscal se reunirán el próximo 30 de enero. “Yo estaba un poco sorprendido porque era por prensa que estaba viendo el tenor de las fricciones, traté de preguntarle de qué se trataba. Más o menos me comentó, creo que son cosas que se pueden solucionar, por eso quedamos de hablar el 30 de manera personal”, afirmó el mandatario.



El presidente dio a conocer que una de las sugerencias que le hizo el Fiscal al Gobierno es que debían tener una mayor evaluación de las personas que tendrán la conversación y negociación con el ejecutivo.



“Es en la selección de las personas que estas diferentes organizaciones ilegales hacen de acuerdo a la ley, pero que el Gobierno tiene que estudiar a profundidad y creo que en eso tiene mucha razón”, afirmó Petro.



El Presidente aseguró que en la próxima reunión también hablarán además sobre la decisión de órgano judicial de no citar la mesa de trabajo que se tenía prevista para conocer las denuncias de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) sobre posibles hechos de corrupción en esa entidad.



“Yo creo que el 30 se solucionan todos esos problemas”, afirmó Petro en declaraciones.