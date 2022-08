¿Vuelven las horas extras? Esto dijo MinTrabajo sobre cambios en las jornadas laborales

La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, se refirió este lunes a los cambios que plantea realizar desde la cartera que lidera, siendo uno de ellos la reducción del horario de la jornada laboral.



De acuerdo con lo indicado por la ministra Ramírez, su idea es realizar un nuevo Estatuto del Trabajo porque, según recalcó, el que actualmente rige en el país está obsoleto. Incluso, enfatizó en que su plan es que las jornadas diurna y nocturna tengan un horario uniforme.



Al respecto, la Ministra explicó que lo que el gobierno del presidente Gustavo Petro quiere es que tanto la jornada diurna como la nocturna sean de 12 horas, por lo cual, la primera iría de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. y la segunda de 6:00 p.m. a 6:00 a.m., esto teniendo en cuenta que actualmente la jornada de la noche solo cubre el periodo de 9 de la noche a 6 de la mañana.



"La jornada laboral es solo un elemento. En Colombia fue reformado el tema y la jornada diurna la pusieron desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Pues yo quiero corregir eso", detalló Ramírez en entrevista con la Revista Semana.



Así entonces, la propuesta de la Ministra consistiría en que desde las 6:00 p.m. los empleados ganarían un recargo nocturno y si, además, trabajan horas extras después de ese periodo, entonces les tendrían que pagar con las tarifas de la jornada nocturna.



"En medio de ese concepto, si las empresas tienen que pagar horas extras, pues que las pagan. Pero no podemos, en aras de un proceso económico, ir quitando derechos laborales fundamentales a los trabajadores, como el derecho al descanso y al estudio", explicó.