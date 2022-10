Video: ¡Qué gabinete tan malo!: senador Iván Name se fue en contra de los ministros de Petro

En medio del segundo debate de la reforma política en el Congreso de la República, el senador Iván Name, del Partido Alianza Verde, lanzó una fuerte crítica en contra del gobierno de Petro e incluso tildó de “malo” su gabinete ministerial.



La controversia se dio cuando discutían el artículo del proyecto de reforma que permitiría a los congresistas ser ministros justo después de renunciar a su curul. Actualmente, los senadores y representantes tienen una inhabilidad de 12 meses.



En ese sentido, el Senador mostró su respaldo a esta propuesta y aseguró que sería una oportunidad para que los congresistas aspiren a un Ministerio.

Durante la votación del artículo que permite a los congresistas ser ministros, el senador Iván Name se pronunció. “Es que no están viendo este gabinete malo de este gobierno bueno”, aseguró. Este fue el momento. pic.twitter.com/QaVAVp3eyc — El País Cali 📰 (@elpaiscali) October 11, 2022



“Yo diría que nos atrevamos a dar el paso, ¿o es que no están viendo este gabinete malo de este Gobierno bueno? ¡Qué gabinete tan malo ¿A quién no le gustaría tener a Humberto de la Calle de ministro de Estado?, ‘me volví a meter con De la Calle’”, cuestionó Name mientras algunos de sus colegas aplaudían.



Incluso, lanzó una crítica directa al Ministro del Interior: “Tengo que decir que en este gabinete malo hay ministros buenos, en este gabinete malo, señor ministro Prada, hay ministros buenos. Claro que todavía no lo han demostrado”.



A pesar de que algunos congresistas respaldaron a Name, su intervención también causó molestia en ciertos sectores. Por ejemplo, la senadora Clara López, del Pacto Histórico, comentó que hay “un buen gobierno y un muy buen Ministerio”, en referencia al del Interior.



“No puedo aceptar esa crítica generalizada porque de verdad en ese gabinete puede que haya audacias menores de 30 o 40 años, cuyos criterios y conceptos algunos no compartan en este Senado, pero de ahí a que sean malos, esa no se la vamos a aceptar”, dijo López.



Si se aprueba el artículo que desató esta discusión se tumbará la inhabilidad de los legisladores y podrían renunciar sin problema para llegar a algún Ministerio.