Video: Periodista de Telemundo aclara detalles sobre entrevista interrumpida con Hernández

Una entrevista de Telemundo a Rodolfo Hernández está en el centro de la polémica, esto debido a que los asesores del candidato cortaron una charla que tenía con el periodista Rogelio Mora-Tagle, quien le preguntó sobre el proceso judicial en curso que hay contra él.



De acuerdo con el video del momento que ha causado revuelo, el periodista le pide a Hernández que le cuente cómo va el proceso judicial que enfrenta por supuestos contratos indebidos y, aunque el Exalcalde de Bucaramanga alcanza a dar una repuesta corta, dos de sus asesores de campaña interrumpen la entrevista asegurando que se había pasado de tiempo.



"Uno de los lemas de campaña es contra la corrupción y, sin embargo, usted está enfrentando un proceso judicial que comienza el 21 de julio por contratos indebidos, nos podría hablar de eso por favor", le dijo el periodista a Hernández, a lo que él respondió que "Mire, Rogelio, no me metieron solo uno, me metieron 200 procesos".



A pesar de la insistencia de su asesora de que no tenían más tiempo para continuar con la entrevista, Hernández decidió continuar y respondió la pregunta del periodista. "Usted no puede pretender hacer esa pregunta para desprestigiarme cuando yo lo que he hecho es servirle al país. Tengo el alma limpia, yo no me he robado un peso, nunca me lo he robado ni nunca me lo robaré", dijo el Candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción.

Sin embargo, horas después de que se viralizó el video, el periodista se pronunció por redes sociales y aclaró que, en efecto, Hernández sí le respondió completa su pregunta. Además, aseguró que el Candidato no se molestó por el cuestionamiento que él le hizo



"Muy importante sobre la interrupción durante la entrevista con Rodolfo Hernández, el Candidato siempre estuvo dispuesto a responder, de hecho estaba respondiendo cuando fue interrumpido, en ningún momento se molestó, ni fue grosero conmigo", escribió Rogelio Mora-Tagle en su cuenta de Twitter.