Víctor de Currea-Lugo renuncia como embajador en Emiratos tras denuncias de acoso

A raíz de las acusaciones que ha recibido por presunto acoso sexual, el docente Víctor de Currea-Lugo renunció a su designación como embajador de Colombia ante Emiratos Árabes.



"Gracias al presidente Gustavo Petro por designarme como embajador. No quiero, de ninguna manera, ser un palo en la rueda para el país, ni una excusa para la oposición. Declino a su invitación, sin que ello implique aceptación de culpabilidad. La lucha contra la inquisición sigue", afirmó el docente en su cuenta de Twitter.



Hasta el momento, el Gobierno Nacional no se ha referido a la designación ni a los casos de presunto acoso sexual. La misma designación la había dado a conocer el docente de Currea por medio de su cuenta de Twitter.



“He decidido voluntariamente no aceptar el cargo como embajador de Colombia en Emiratos Árabes Unidos. Renuncio para facilitarle la tarea al presidente Gustavo Petro”, manifestó de Currea en entrevista con Caracol Radio.



El docente manifestó que la noticia ya se la dio a conocer al presidente Petro por medio de intermediarios. Además reveló que el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, había estado pendiente de todo el caso que ha trascendido en la opinión pública.



La denuncia la hizo la representante a la Cámara por el Partido Dignidad, Jennifer Pedraza, quien aseguró que el docente debía responder primero por varias acusaciones que tiene en tal sentido desde hace tiempo atrás.



“Este señor que acaba de nombrar Gustavo Petro, en la Embajada de Emiratos Árabes tiene múltiples denuncias gravísimas por acoso y abuso sexual hacia sus estudiantes de la Universidad Javeriana y la Universidad Nacional”, señaló la congresista quien hace oposición al presidente Petro.



Además, la representante a la Cámara, quien es la cuota política del excandidato presidencial y exsenador Jorge Enrique Robledo, se preguntó sobre la designación “¿No que el Cambio es con las mujeres? Dejen de revictimizarlas al menos”.



Tras la acusación que ha tomado revuelo en las redes sociales, el profesor De Currea, se defendió en una nota que publicó en su blog.



Sobre las acusaciones de acoso sexual, indicó que datan de 2014, cuando era profesor de la Pontificia Universidad Javeriana. “Estos señalamientos siguieron durante mi paso por la Universidad Nacional de Colombia. Sobre estos temas escribí una detallada columna, publicada en la revista Semana en febrero de 2018”.