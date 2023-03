Vicepresidenta Francia Márquez sufrió una caída y se lesionó una pierna

El Gobierno Nacional confirmó en las últimas horas que la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, sufrió una caída, mientras estaba en su oficina, en el centro de Bogotá y resultó con una lesión en su pierna.



Márquez tuvo una caída leve y no presentó heridas ni lesiones de gravedad, sin embargo, sí resultó afectada en su pierna de derecha.



La vicepresidenta tendrá que llevar puesta una venda de seguridad y guardar reposo por siete días.



Cabe mencionar que no es la primera vez que una vicepresidenta se trastabilla en este sitio, pues hay que recordar que Marta Lucía Ramírez también sufrió una caída en este lugar.



Hasta el momento, Márquez no se ha pronunciado sobre el hecho y justamente en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, a las 10:00 a.m. se tiene previsto un evento en Palacio de Nariño que ella lideraría.



Aún no se ha confirmado si habrá cambios en el evento por la afectación que tuvo la vicepresidenta colombiana.