Un Rey, nueve presidentes y representantes internacionales estarán en la posesión de Petro

El Rey de España y los presidentes de Chile, Ecuador, Dominicana, Bolivia, Paraguay, Panamá, Honduras, Costa Rica y Argentina, hacen parte de las delegaciones oficiales que acompañarán la posesión del presidente Gustavo Petro el próximo 7 de agosto.



De acuerdo con el comité organizador de la posesión, han confirmado que estarán el domingo 7 de agosto el rey Felipe VI de España; el presidente de Chile, Gabriel Boric; el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso; el presidente de República Dominicana, Luis Abinader; el presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora.



También estarán el presidente de Paraguay, Mario Ando Benítez; el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo; la presidenta de Honduras, Xiomara Castro; el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves; el presidente de Argentina, Alberto Fernández.

Por otra parte han reportado su asistencia la primera dama de México, Beatriz Gutiérrez Müller, el

vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa. Delegados de las Cancillierías de Cuba, Portugal, Serbia, Reino Unido, Japón y Corea.



Igualmente 13 representantes de organismos internacionales como la CAF, CAN, Segib, Cepal y CAN.



Durante esta semana se esperan más confirmaciones de gobernantes y delegaciones de países que asistirán a la posesión de Gustavo Petro. La delegación de Estados Unidos aún no se informado.