Tras críticas, Katherine Miranda se justificó por no haber estado en Colombia durante las elecciones

Recientemente se conoció que la representante a la Cámara del partido Alianza Verde, Katherine Miranda, no estuvo en Colombia cuando se desarrollaron las elecciones presidenciales en segunda vuelta del 19 de junio que dieron como ganador al candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro.



La razón es que a Miranda se le extendió una invitación para que hiciera parte de un taller presencial en España. Dicha invitación llegó a su despacho el 26 de mayo.



“Es un placer para nosotros invitarla a participar en el noveno Taller Regional Cono Sur y Cuenca del Caribe que se celebrará presencialmente en España los días 16,17 y 18 de junio y que reunirá a representantes políticos y responsables de fundaciones o institutos dependientes de los partidos progresistas de América Latina”, se lee en la misiva firmada por una representante del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).



Aunque el taller no se desarrolló el día de las elecciones, Miranda especificó en el documento en donde solicitó el permiso ante la Cámara que los tiquetes aéreos para asistir al evento estaban asignados para los días 15 y 20.



El permiso le fue otorgado a Miranda en la Cámara con más de un mes de anterioridad a los comicios presidenciales.



La congresista ha sido criticada por medio de sus redes sociales debido a que después de hacerle la invitación a los colombianos de votar por Petro, ella no lo hizo. La ausencia de la congresista se conoció justo cuando Miranda es la candidata oficial de su partido para ser la próxima presidenta de la corporación.



Respecto a los comentarios, Miranda se defendió por sus redes sociales y aseguró que su ausencia estuvo justificada porque estaba en representación de su partido.



“Llevo años trabajando por la unidad del sector alternativo y por lograr la presidencia. Estaba fuera del país en representación oficial de mi partido en un foro del PSOE y otros partidos políticos social demócratas. ¡No al juego sucio!”, expresó Miranda en su cuenta de Twitter.

