“Tocó decidir entre Petro y 'Fico'”: Vargas Lleras sobre las elecciones presidenciales

Un análisis muy descarnado de las elecciones del pasado 13 de marzo y de los resultados para su partido Cambio Radical, hace en su columna de este domingo en el diario El Tiempo, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras.



A pesar de que unos días antes de la jornada electoral se estaba barajando la posibilidad de que se lanzara a la Presidencia, afirma que los resultados de Cambio Radical (CR) en las elecciones de Congreso y las votaciones obtenidas en las consultas no le dan margen para lanzarse.



“El resultado final de las votaciones para CR y el de las consultas para quienes participaron no dan ningún margen para pensar en una candidatura mía”, afirma.



Vargas Lleras admite que la votación de Cambio fue bastante mala y lo atribuye a cinco causas: “la no participación de la familia Aguilar, que se refugió en el Partido Conservador; de los cristianos, cuyas permanentes exigencias fatigaron al partido; de Rodrigo Lara y la prematura jubilación de Germán Varón, por un lado, y por el otro, la reducción significativa de las votaciones de los candidatos de la casa Char”.



Sin embargo, dice que esta no es una situación nueva para su partido, que, por los vaivenes de la política, ha tenido altas y bajas. “Nosotros ya nos hemos acostumbrado en estos años a subir y a bajar, así es la democracia”, dice.



Reconoce, además, que el país está en un alto estado de polarización, lo que va a hacer que la segunda vuelta se adelante a la primera, con solo dos candidatos presidenciales con posibilidades: Gustavo Petro y Federico Gutiérrez.



“A la Centro Esperanza y su candidato les espera un infierno en estos dos meses, no quisiera estar en sus zapatos. El juego terminó el domingo pasado. Tocó decidir entre Petro y Fico”, concluye Vargas Lleras.