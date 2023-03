¿Tiene poder? Analistas opinan sobre la influencia de la Primera Dama en el Gobierno

“Hay un dicho que se escucha desde hace casi 8 años en la capital: si quieres poder, tienes que acercarte a Alcocer, es una verdad a gritos desde que Gustavo Petro era el alcalde Mayor de Bogotá, no es algo reciente ni novedoso ahora que es presidente. Verónica siempre ha sido una figura de poder real y de discrecionalidad en la toma de decisiones políticas y de negocios en la Administración Pública”.



Así analiza el director de Innopolítica, Jaime Gutiérrez, el alcance de la influencia de la Primera Dama, quien se ha visto envuelta en algunas polémicas gracias a la selección de varios colaboradores del Gobierno en embajadas, sectores de comercio exterior y hasta en cargos relacionados con la primera infancia. Además de sus funciones diplomáticas en eventos como el funeral de la reina Isabel II y el sepelio del ex primer ministro de Japón, Shintzo Abe. Viáticos que fueron cubiertos por el Ministerio de Relaciones Exteriores.



El nombramiento que hasta el momento le ha salido más caro a Alcocer ha sido el de su amiga y vecina Concepción Baracaldo como directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, siendo una administradora de empresas, sin experiencia en la primera infancia, desató una tormenta en la opinión pública dada la importancia del cargo que ocupó, situación que, según información de prensa, llevó a un grupo de madres comunitarias a enviar una carta al Presidente expresando sus preocupaciones y cuestionándole la elección. Cinco meses después, Baracaldo renunció.



Además de ella, la esposa del Mandatario también está detrás del nombramiento de la española Eva Ferrer como consejera presidencial para la Reconciliación, quien es su mejor amiga y fue su asesora de imagen durante la campaña que llevó a Petro a la Casa de Nariño, que, luego de la victoria, fue nacionalizada de forma express para acceder a cargos públicos.



Esas no han sido las únicas selecciones importantes que ha hecho la esposa del Jefe de Estado para conformar el Gobierno: en la embajada de Italia quedó Ligia Margarita Quessep, abogada de derecho internacional y su compañera del colegio en Sincelejo; en la de España se nombró a quien fue el gerente de la precampaña de Gustavo Petro, Eduardo Ávila, amigo cercano a Alcocer.



Al respecto, Gutiérrez señala que “estamos ante la presencia de una figura de Primera Dama que, lejos de hacer un papel de gestora social, hace un papel de protagonista política y económica en el país y esto se ha visto identificado sobre todo por la posibilidad que tienen muchos políticos de acceder a decisiones importantes del Presidente en tiempo real, acercándose a ella”.



“Esa influencia se ve en la importancia que ha tomado el representante a la Cámara Agmeth Escaf en el Congreso, siendo ponente de un proyecto tan importante para el Gobierno como es la reforma la salud, y nadie puede negar su cercanía con la esposa de Gustavo Petro, porque hasta vídeos de Tik Tok hacen a las orillas del mar”, agrega.



De su lado, la politóloga Nury Astrid Gómez observa que “Alcocer es una mujer ambiciosa y pragmática. Y esta ha sido la oportunidad para marcar su propia agenda, recoger líderes políticos y construir su capital electoral. La agenda nacional no tiene nada qué ver con la Primera Dama, pero la agenda de ella sí se mete cotidianamente en lo nacional. Como dice el consultor Mario Riorda, 'no toda comunicación es política, pero sí toda política es comunicación', y Verónica Alcocer sabe cómo captar los medios para notarse”.



Sin embargo, para el analista político David Murillo “la Primera Dama ha desempañado un rol de liderazgo a nivel internacional y nacional con una participación respetable y notoria, pero eso se ha visto matizado por algunos bemoles por la cercanía que tiene con algunas personas nombradas en cargos de confianza en el alto Gobierno. Importante que en esos nombramientos prime el mérito, sin desconocer que por la naturaleza propia de las funciones que allí se desempeñan debe existir un conocimiento y una cercanía con las personas por nombrar, por la confianza que requiere el ejercicio del cargo”.